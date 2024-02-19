Несколько источников сообщают, что преемник Switch выйдет на рынок в первом квартале 2025 года.

Мельница слухов о Switch 2 продолжает работать. Первоначально сообщалось, что консоль выйдет осенью 2024 года и будет приурочена к праздникам. Теперь же, по словам источников VGC, Nintendo сообщает издателям, что релиз консоли переносится на 1 квартал 2025 г. И не только VGC, источники Eurogamer также говорят о том, что срок релиза сдвинут на 1 квартал 2025 года.

Релиз в начале 2025 года может привести к тому, что Switch 2 (это не подтвержденное название консоли) выйдет ровно через восемь лет после своей предшественницы, которая появилась в марте 2017 года. Два источника VGC подтвердили, что разрабатывают игры для Switch 2, запланированные на начало 2025 года.

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Более поздняя дата выхода также даст разработчикам время на завершение работы над стартовыми играми, одной из которых может стать Metroid Prime 4. Анонсированная в 2017 году Metroid Prime 4 была перезагружена в 2019 году, но за пять лет её разработка так и не была завершена, и Polygon предполагает, что Nintendo может придержать её для своей новой консоли.

Когда бы ни вышла Switch 2, будет интересно сравнить её с предшественницей, которая стала самой продаваемой консолью Nintendo и обогнала по продажам своих собратьев из Sony и Microsoft.