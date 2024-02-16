Телеграм-канал "Позывной Брюс", принадлежащий военкору Александру Симанову, ранее снимавшему репортажи с ныне погибшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, несколько сыронизировал над ситуацией в Авдеевке.

Военкор опубликовал пост со словами: "Зеленский потребовал от США передать полный состав «Мстителей» для удержания Авдеевки".

Публикация навеяна сразу двумя обстоятельствами. Во-первых, ситуация в Авдеевке для ВСУ в последние дни сложилась катастрофическая, речь идёт о взятии подразделений украинской армии в котёл. "Дорога жизни", по которой поставлялась основная часть боеприпасов и личного состава уже отрезана. Конечно, не стоит пока делить "шкуру не убитого медведя", но перспективы у оставшегося контингента в Авдеевке не радужные.

Во-вторых, Александр Симанов иронизирует над постоянными просьбами Украины о вооружении и другой военной помощи у Запада. В последнее время дебаты насчёт финансирования конфликта западными странами пылают всё жарче, уже всерьёз идут разговоры о прекращении (либо значительном уменьшении) военных поставок. Поэтому в данном случае остаётся прибегнуть к единственному оставшемуся "козырю" - команде американских супергероев.