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AnLesha
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
Морская пехота США отрабатывает действия в условиях шквального ветра и низких температур

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Морские пехотинцы США готовятся к выполнению боевых задач в условиях шквального ветра и низких температур. Сообщается, что тренировки проходят в рамках подготовки к учениям STEADFAST DEFENDER 2024, крупнейшим учениям НАТО за последние десятилетия.

Военнослужащие 1-го батальона 2-го полка морской пехоты прибыли в Сетермоен (Норвегия) в январе и в течение нескольких недель проходили подготовку к холодным погодным условиям. Она понадобится им, когда они отправятся в отдаленный регион Финнмарк для участия в учениях NORDIC RESPONSE, которые являются частью серии STEADFAST DEFENDER.

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Некоторые телеграм-каналы уже обратили внимание на очевидную подготовку войск НАТО к действиям в условиях "русской зимы". Хотя сам Альянс не называет своего "условного противника" на этих учениях, несложно догадаться, что им является именно Россия.

После освоения теории морские пехотинцы отправились в холмы над Сетермоен, где разбили лагерь и оттачивали навыки выживания: кипятили снег для получения воды, рыли оборонительные позиции и учились ориентироваться в заснеженном ландшафте. Ночью температура опускалась ниже -20 по Цельсию, что заставляло морпехов изрядно поднапрячься, чтобы согреться.

В конце февраля американские солдаты отправятся на север, чтобы отработать оборонительные и наступательные операции вместе с войсками из Финляндии, Норвегии и Швеции. В NORDIC RESPONSE также участвуют девять других государств, включая Бельгию, Канаду, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

STEADFAST DEFENDER - это серия учений, направленных на проверку способности союзников по НАТО координировать передвижение войск и операции в нескольких регионах. Учения продлятся до мая, в них будут задействованы 90 000 военнослужащих из всех стран-участниц Североатлантического альянса.

#учения #учения нато
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Global Times: учения НАТО Steadfast Defender, похожи на подготовку к третьей мировой
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