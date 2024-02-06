Конгрессмены не смогли договориться, кто же больше заслуживает помощи США, Украина или Израиль

В воскресенье Сенат США опубликовал пересмотренный законопроект о внешней помощи, предлагающий военную поддержку Украине, Израилю и Тайваню. Но пока неясно, сможет ли законопроект суммой в 118 миллиардов долларов пройти Конгресс, поскольку некоторые спикеры сразу же объявили его "мёртворожденным" и пообещали продвигать отдельный законопроект о помощи Израилю, который оставит Украину без дополнительной американской помощи.

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Однако, нашлись и те, кому выгоден затяжной конфликт. "Сейчас, когда у Украины заканчиваются боеприпасы, чтобы противостоять жестокому вторжению, крайне важно, чтобы мы наконец-то расширили нашу поддержку", - говорится в заявлении председателя сената Пэтти Мюррей. "Судьба Украины висит на волоске - пришло время Конгрессу действовать".

В декабре республиканцы в Сенате затормозили голосование по предыдущему пакету помощи, что привело к двухмесячным переговорам по не связанным с ним изменениям в иммиграционной политике. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что назначит голосование по новому пакету помощи уже в среду, но пока неясно, наберётся ли 60 голосов, необходимых для прохождения проекта в верхней палате.

Законопроект включает 60 миллиардов долларов помощи Украине в области безопасности и экономики, из которых 48,4 миллиарда долларов предназначены для военной поддержки. Сюда входят 13,7 миллиарда долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины и 19,9 миллиарда долларов для Пентагона, чтобы пополнить запасы оружия, отправляемого на Украину с американских складов. Также выделяется 1,6 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование, позволяющее Украине и европейским странам использовать эти деньги для покупки оружия у американских оборонных подрядчиков.

В декабре администрация Байдена использовала последний транш средств, выделенных на помощь Украине из предыдущих пакетов помощи.

Всё больше республиканцев выступают против помощи Украине. Новый законопроект о помощи, скорее всего, не найдёт поддержки и у демократов: сенатор Алекс Падилла, Калифорния, обвинил его в "демонтаже нашей системы", а сенатор Берни Сандерс выступил против дополнительной помощи Израилю.

"Если мы продолжаем финансировать неизбирательную войну [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху, как мы можем с честным лицом критиковать наступление Путина на Украину как военное преступление?" - написал Сандерс в своем заявлении.

Законопроект включает 10,6 миллиарда долларов для Министерства обороны, чтобы продолжить поставки боеприпасов и другого оружия Израилю после четырёхмесячных бомбардировок Газы, в результате которых около 85% населения покинули свои дома и погибли тысячи мирных жителей. Эта сумма включает 4 миллиарда долларов на системы ПВО "Железный купол" и "Праща Давида" и 1,2 миллиарда долларов на закупку лазерной системы Iron Beam для противодействия ракетам малой дальности.

Кроме того, ещё 3,5 миллиарда долларов выделяется на иностранное военное финансирование Израиля и ещё 2 миллиарда долларов на том же счёте для партнеров по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

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В отличие от декабрьского законопроекта, новое законодательство добавляет ещё 1,9 миллиарда долларов специально для пополнения запасов оружия, отправляемого на Тайвань из американских запасов, предоставляя Пентагону давно запрашиваемые ассигнования, которые позволят ему использовать полномочия по быстрой передачи оружия Тайбэю.