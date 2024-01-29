Ещё одно новшество в борьбе беспилотников между Россией и Украиной: Киев использует большие БПЛА с ретрансляторами для передачи сигналов и управления другими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе для нанесения ударов.

"Использование небольших беспилотников-камикадзе для борьбы с пехотой не позволяет российским солдатам приближаться. Однако, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России тоже настигают нас, Москва продолжает находить новые способы глушить БПЛА", - заявил украинский генералов в отставке.

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С тех пор, как обе страны начали оснащать коммерческие квадрокоптеры взрывчаткой, борьба беспилотников только усилилась. Технологическое преимущество продолжает смещаться по мере того, как Украина принимает стратегию, ориентированную на боеприпасы для БПЛА, в том числе в качестве замены артиллерии.

Это связано с проблемами оборонной промышленности в Европе и США, где не могут нарастить производство и удовлетворить огромную потребность Киева в тысячах артиллерийских снарядов ежедневно.

Российские журналисты и правительственные отчёты также свидетельствуют о перегруженной промышленности. "Продвигаясь вперед на стратегическом уровне, Москва несёт потери на тактическом в ожидании появления станций РЭБ в достаточном количестве", - заявляет издание Eurasian Times.

"Материнский" беспилотник управляет другими БПЛА-камикадзе

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Журналист "Известий" Дмитрий Зименкин опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись интервью с российским солдатом, в котором тот рассказал о новой тактике использования беспилотников. Солдат, обозначенный позывным "Винт", рассказал, что Украина использует "большую летающую королеву и стаю её маленьких дронов" на Северском направлении.

В "крыле - ретранслятор, а под ним - дюжина камикадзе". Таким образом, ударная группа БПЛА может действовать на гораздо больших расстояниях, чем FPV, которые обычно используются непосредственно оператором. Имея "крыло", способное к длительному и высокому полёту, малые беспилотники могут приземляться и ждать, экономя батареи.

Когда крупный материнский дрон обнаруживает цель, камикадзе взлетают и атакуют. Если уничтожить королеву, то можно нейтрализовать всю её "стаю".

Украина учится у самой России

Интересно, что две системы беспилотников используются и российскими подразделениями. Москва уже давно использует беспилотники-ретрансляторы для передачи сигналов между наземным оператором и дроном, чтобы увеличить дальность полёта и сохранить силу сигнала.

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В июле прошлого года компания также заявила, что разработала технологию для своих беспилотников Джокер (FPV), которая позволяет беспилотному летательному аппарату (БПЛА) переходить в своеобразный "спящий режим" на несколько недель, прежде чем его снова активируют для атаки.

Подробностей о новом беспилотнике пока мало: конфигурация конструкции (летающее крыло, моноплан или двуххвостая стрела), дальность, скорость и высота полета, наличие электрооптических систем для визуальной разведки, а также автономность или ручное управление его "ведомыми" БПЛА - пока неясны.

Российские средства РЭБ всё ещё эффективны - украинский генерал

Тем не менее, эта разработка может помочь ранее заявленным слабым местам Украины, которая потеряла почти 90 процентов своих БПЛА из-за российской РЭБ и отсутствия ретрансляторов.

Однако офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке генерал Сергей Кривонос считает, что общее преимущество всё равно перекошено в пользу России. "Каким бы суперкрутым ни был беспилотник, он теряет свою актуальность и новизну уже через три месяца. Русские активно противостоят ему, в том числе разрабатывая новые подходы и используя мощные системы радиоэлектронной борьбы. Поэтому нам нужно постоянно совершенствовать наши БПЛА", - цитирует ТАСС интервью Кривоноса украинскому телеканалу.

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Дроны для поражения отдельных солдат

Журналист РИА Новости Александр Харченко отметил огромную эффективность беспилотников FPV в борьбе с пехотой на фоне видеороликов из России и Украины, на которых видно, как их небольшие переоборудованные беспилотники используются для поражения солдат в бункерах и окопа.

Это особенно ярко проявилось на фоне вирусного видео, на котором российскому солдату удалось увернуться от преследующего его БПЛА-камикадзе. Использование таких беспилотников для отслеживания и поражения отдельных солдат стало новым радикальным явлением, которого не ожидали военные аналитики.

Теперь до десятка "птиц" FPV могут поразить одну бронемашину, а 2-3 беспилотника могут преследовать одного солдата", - процитировал сообщение Telegram эксперт по БПЛА, робототехнике и искусственному интеллекту Сэмюэл Бендетт в своем аккаунте на X (бывший Twitter).

"Нашествие дронов-камикадзе уже привело к сокращению войск на передовой. Там, где раньше располагался взвод, теперь довольствуются отделением. Обе стороны стремятся свести к минимуму передвижения на линии боевого соприкосновения. У многих уже сдают нервы, и они боятся приближаться к передовой."

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Решение заключается в том, чтобы "увеличить количество дронов FPV в четыре раза" и сосредоточить их на небольшом участке фронта. "После того как через неделю прекратятся поставки и снабжение, можно будет просто забирать уставших солдат". Для этого потребуются минимальные финансовые и временные затраты. Главное - опередить противника", - сказал Харченко.