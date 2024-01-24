Неприступный форпост

Некоторые польские генералы и политики недавно стали говорить о том, что нужно "демилитаризовать" Калининградскую область. Якобы российские ракеты там угрожают безопасности Польши и всему НАТО.

Если начистоту, то у Польши никак не получится в одиночку что-то предпринять против Калининграда. Затея выглядит просто неразумно. Военный контингент Калининградской области не будет сидеть сложа руки и отпор организовать сможет, а помимо местных сил, можно ожидать и поддержку с "большой России". Так что последствия для самих поляков будут катастрофическими.

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Эта "демилитаризация" Калининграда выглядит опрометчиво. Так же сомнительно выглядят и угрозы о блокаде Калининградской области. Намного разумнее решать спорные вопросы за столом переговоров, учитывая интересы друг друга, но это, как мы видим, не всегда удаётся.

Военный потенциал Калининграда

Что насчёт численности и оснащения российских войск в Калининградской области? Конечно, не надо думать, что там армада, как у СССР времён холодной войны. Но и недооценивать тоже не стоит.

Примерная численность составляет 50 тысяч военнослужащих - это четыре дивизии плюс несколько отдельных бригад. На территории области, к тому же, дислоцирован 11й армейский корпус и имеется Балтийский флот. Для сравнения: вся польская армия - чуть больше 100 тысяч. Армии прибалтийских стран и того меньше.

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В войсках представлен весь спектр современных российских разработок. Новейшие танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, пехотные машины БМП-3, реактивные "Грады" и "Ураганы", словом - полный арсенал. А уж про ракетные комплексы "Искандер" и говорить нечего. Они могут поражать цели в радиусе до 500 км. То есть вся Польша как на ладони. Комплексы "Искандер"

В общем, для надёжного прикрытия анклава на Балтике сил там хватает.

Во-первых, это зенитно-ракетные комплексы С-400. Они могут сбить большинство целей на расстоянии до 400 км. А уж С-300, хоть и имеют дальность поменьше, по эффективности не сильно хуже.

Во-вторых, чтобы электроника противника перестала работать, тут размещены станции радиоподавления вроде “Москвы-1” и “Жителя”. Они в радиусе сотен километров создают помехи, и никакой GPS не поможет. Кстати, недавно в сети появилась информация, что в результате тестирования средств РЭБ в Калининградской области, у половины Польши были перебои с интернетом. МО РФ, естественно, ситуацию никак не прокомментировало. Пусковая установка ЗРК С-400

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Наконец, ракетные комплексы “Искандер-М” - это такой кулак, который может нанести точечный удар даже по хорошо укреплённой цели.

Блокада региона «не стоит свеч» НАТО Пусу тактической ракеты "Искандер"

У НАТО вряд ли получится заблокировать Калининградскую область. Во-первых, Балтийский флот и так держит побережье под контролем. Он не даст противнику ничего отрезать со стороны моря.

Во-вторых, подкрепления и припасы можно переправить с воздуха. Так что полная изоляция региона маловероятна. Конечно, НАТО может устроить неприятности, но врятли Россия станет терпеть потерю Калининграда - не просто так дежурят РВСН. Так что у России достаточно возможностей, чтобы удерживать этот анклав на Балтике. Корабли Балтийского флота на параде в честь дня ВМФ

Численность армий Польши и стран Балтии

Всего у них в районе 170-180 тысяч военных. Причем львиная доля, около 120 тысяч, это польская армия. А вот прибалты выставить могут гораздо меньше: Литва до 20 тысяч, Латвия - 6 тысяч, Эстония - 5 тысяч.

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С такими-то ресурсами им не до Калининграда. Этих войск хватит разве что на оборону собственных границ, не больше. А для штурма серьёзно укреплённого Калининградского региона они и подавно недостаточны.

Оценки западных экспертов о "неприступности" Калининграда Военный корабль в Балтийске

Многие западные военные эксперты сходятся во мнении, что взять Калининградский регион силой практически невозможно. Издание The National Interest ещё в 2016-м писало, что зона обороны там настолько опасна для НАТО, что лучше и не соваться. Профессор одного британского университета даже назвал Калининград "непотопляемым авианосцем", который ослабляет позиции НАТО в Северной Европе.

Ни у кого нет желания идти на обострение вокруг Калининграда. НАТО не готово к силовым авантюрам, у них не хватит преимущества в войсках и технике. Даже при теоретическом соотношении возможных потерь один к одному, они будут неприемлемы в случае конфликта. А Россия и подавно будет избегать эскалации, чтобы не дать повода для обвинений в агрессии.

Все осторожно подходят к этому вопросу и пока предпочитают сохранять сдержанность. Никто не рвётся рисковать ради авантюр с непредсказуемым исходом. Так что статус-кво в отношении Калининграда будет продолжаться. Пуск ТБР "Искандер" (две посередине)

Последствия возможной агрессии Польши Допустим, вдруг Польша решит напасть на Калининград. Хотя по факту это маловероятно. По численности войск у них перевес, конечно. Но толку-то с этого? Российские войска в Калининграде лучше подготовлены и оснащены. Да и по части авиации, флота и ракет сильнее.

Так что, если гипотетически до войны дойдёт, польская армия понесёт большие потери. Всё закончится полным провалом, «пировой победой», даже несмотря на численное преимущество. Кроме того, Россия может нанести ответные ракетные удары уже по Польше. Причём чувствительные.

В Калининграде, как известно, "Искандеры" с дальностью до 500 км. Значит, они без проблем долетят не только до приграничных районов, но и до центральной Польши.

Так что военные действия против Калининграда грозят Польше тем, что она сама может пострадать от российских ракет. Это была бы катастрофа для польского государства.

Развязывание масштабного военного конфликта в Европе

Если Польша нападёт на Калининградскую область, Россия, конечно, даст отпор агрессии против анклава. А дальше, сами понимаете, может пойти лавина. Ведь Польша - член НАТО.

В итоге локальный конфликт рискует разрастись до масштабной войны на территории Европы. Тут уже в дело пойдет и авиация, и ракеты, и, возможно, ядерное оружие. Миллионы жертв среди солдат и мирных жителей, разрушенные до основания города, экономическая катастрофа... Некоторым странам и вовсе придёт конец.

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Нападение на Калининград или его блокада - это путь к тотальной дестабилизации обстановки в Европе. А последствия - ужасающие. Так что тут нужно действовать исключительно политическими методами, а не силовыми авантюрами.