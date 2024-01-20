Французские ракеты "Молот" на подвесе

Комплекс "Гром" для ВСУ

Франция пообещала ежемесячно поставлять украинским войскам до 50 бомб точного наведения Hammer (Молот) - уникальных боеприпасов с ракетным двигателем. Новый поток из десятков бомб французского производства станет большим подарком для ВВС Украины, позволяя им наносить удары по российским позициям на больших расстояниях и одновременно снижая риски для пилотов и самолётов.

реклама





Ракета комплекса "Гром"

Снаряды "Хаммер" - это не просто "очередные" бомбы, это действительно опасное вооружение, оснащённое высокоточной комбинированной системой наведения и способной поражать цели на дальности до 70 км. По сути, Франция передаёт Украине свой вариант ракетно-бомбового управляемого комплекса 9-А-7759 "Гром", успешно применяемого ВС РФ на всей линии соприкосновения и в глубине территории ВСУ. Тестовый запуск снаряда Hammer

Базовая 250-килограмовая версия "Молота" имеет дальность поражения около 70 километров, аналогичную дальность поражения имеют крылатые бомбы JDAM-ER, поставляемые Украине из США. Однако французский боеприпас доставляется до цели другим способом, который даёт определенные преимущества, но об этом чуть позже. JDAM-ER под крылом украинского МиГ-29

реклама





Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о планах правительства ежемесячно отправлять украинским военным снаряды "Молот", которые также иногда называют ракетами. Кроме того, Лекорню подтвердил, что в Украину отправятся ещё как минимум 40 крылатых ракет SCALP-EG воздушного базирования. Он также сообщил, что Франция увеличит поставки крайне необходимых 155-мм артиллерийских снарядов с 2 000 до 3 000 штук ежемесячно. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планируемой поставке на Украину ракет SCALP-EG и сотен неустановленных на тот момент бомб.

Разработка и характеристики Вся номенклатура "Молотов"

Разработка первоначальной версии "Молота" началась ещё в конце 1990-х годов. Hammer - это аббревиатура, означающая Highly Agile Modular Munition Extended Range (высокоманёвренный модульный боеприпас повышенной дальности применения), а само оружие также известно под французским названием Armement Air-Sol Modulaire (AASM). В настоящее время это оружие производит французская компания Safran.

Hammer - это скорее комплект для переоборудования существующих бомб, во многом схожий с разработанным в США JDAM. Базовый вариант включает в себя носовую секцию наведения и хвостовой комплект увеличения дальности, устанавливаемый на стандартную 500-фунтовую (250-килограммовую) бомбу образца НАТО.

Различные варианты головок наведения "Хаммера"

реклама





Также были разработаны комплекты Hammer для использования вместе с 276-фунтовыми (100-килограммовыми), 1100-фунтовыми (500-килограммовыми) и 2200-фунтовыми (1000-килограммовыми) бомбами. Safran отмечает, что "Молот" может быть использован как для противобункерных бомб, таких как американская BLU-109/B весом 2 000 фунтов, так и для фугасных бомб общего назначения.

Секция увеличения дальности состоит из твердотопливного блока. Это даёт 250-килограммовой версии, по крайней мере, дальность около 70 километров, если не больше, в зависимости от конверта выпуска, согласно Safran, но об этом подробнее позже. При желании боеприпасы Hammer могут применяться и в беспилотном режиме, с гораздо меньшей дальностью. Принцип построения "Молота"

Основная форма наведения, используемая в бомбах Hammer всех типов, состоит из комбинации инерциальной навигационной системы (INS) с поддержкой GPS, которая предназначена для нанесения ударов по целям с определенными координатами.

Safran также предлагает варианты многорежимного наведения с инфракрасной визуализацией или полуактивным лазерным самонаведением, что позволяет поражать движущиеся цели и повышает общую точность. Кроме того, существуют альтернативные варианты наведения в условиях отсутствия сигнала GPS. ИК и лазерное наведение

реклама





В настоящее время Hammer состоит на вооружении Франции, а также ВВС Египта, Индии, Марокко и Катара. Французские войска применяли эти бомбы в боях в Афганистане, Ираке и Ливии.

Во время интервенции НАТО против Ливии в 2011 году французский пилот за штурвалом истребителя Rafale продемонстрировал универсальность этого оружия, уничтожив один из истребителей Soko G-2 Galeb ВВС Ливии вскоре после его приземления.

Как сообщается, самолет ВВС США E-3 Sentry AWACS отследил ливийский самолёт, когда тот возвращался на свою базу. Затем пилот французского истребителя с помощью бортовой системы целеуказания определил положение "Галеба" на земле и выпустил по нему "Молот".

Французский истребитель Rafale несёт две бомбы Hammer весом по 2 200 фунтов (1 000 кг)

Пока неясно, какие украинские самолёты могут быть оснащены бомбой-ракетой "Хаммер" и сколько времени может пройти, прежде чем украинские пилоты будут готовы приступить к их применению. По размерам и полной массе "Хаммер" схож с JDAM-ER, и это ещё одно оружие, произведённое одним из членов НАТО. Поэтому вполне возможно, что украинские истребители МиГ-29 и Су-27, которые уже адаптированы под сброс JDAM-ER, могут быть переоборудованы для применения "Хаммеров" с относительно небольшими затратами.

По крайней мере, некоторые из украинских боевых самолётов Су-24 также получили определённую модификацию, позволяющую использовать крылатые ракеты SCALP-EG, поставляемые Францией, а также практически идентичные Storm Shadow, поставляемые Великобританией. Зарубежные союзники и партнёры Украины за последние два года также помогли с интеграцией других управляемых авиационных боеприпасов на самолёты.

ВСУ могут получить комбинацию F-16 и Hammer Различные виды бомб "Хаммер"

Компания Safran уже интегрировала "Молот" в модификации F-16 Viper компании Lockheed Martin. ВВС Украины сейчас стоят в очереди на получение десятков этих истребителей и могут начать их эксплуатацию в конце этого года. "Вайперы" будут очень ценны для Украины именно с точки зрения применения более современных ракет и бомб, которые могут поставляться для них.

Независимо от конкретной пусковой платформы, "Хаммер", как и JDAM-ER до него, даст ВВС Украины очень ценный способ точного поражения российских целей, в том числе расположенных на удалении от линии соприкосновения. Дальность действия "Хаммера" позволит украинским лётчикам поражать цели, находясь на большом расстоянии от российских систем ПВО. Рекламная брошюра комплекса Hammer

Ракетный ускоритель "Молота" также даёт бомбе уникальные преимущества по сравнению с JDAM-ER, которая не имеет двигателя, а дальность её применения в значительной степени зависит от высоты сброса и может составлять до 72 км. Safran утверждает, что 500-фунтовая/250-килограммовая версия может поражать цели на расстоянии до 15 километров при сбросе с меньшей высоты.

JDAM-ER также движется по наклонной траектории вниз к цели, независимо от высоты запуска. Safran утверждает, что аппаратура наведения и ракетный ускоритель Hammer позволяют запускать его с большой высоты и над "пересечённой местностью", что может быть использовано для дополнительной защиты от ПВО противника. Различные варианты боевой части

Если Украина получит версии "Молота" с дополнительным инфракрасным или лазерным наведением, это ещё больше усложнит жизнь войскам РФ. Поступали сообщения о том, что российским силам удавалось использовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить с цели украинские боеприпасы, использующие GPS-наведение, в том числе JDAM-ER. Однако, боеприпас всё ещё может пикировать к цели, используя только инерциальную систему наведения, но его точность будет снижаться, чем дальше он будет лететь.

Лазерное наведение, конечно, потребует, чтобы самолёт находился ближе к цели. Но это вовсе не обязательно, так как группа корректировщиков на земле (если таковая имеется), расположенная ближе к цели, также сможет навести бомбу. Снаряд комплекса Hammer

Если Франция отправит версии "Хаммера", созданные на основе более крупных бомб, это также даст Украине возможность поражать больше видов целей, чем это возможно в настоящее время с помощью 500-фунтовых JDAM-ER. Например, версии, созданные на основе более крупных проникающих бомб, таких как BLU-109/B, могут применяться против более прочных целей, включая мосты.

Стоит отметить, что Россия работает над расширением своего арсенала планерных бомб, оснащённых УМПК, в том числе за счёт бомбы нового 1500-килограммового типа. Фрагмент фотографии ФАБ-1500 с УМПК

Помимо конкретных возможностей Hammer, очень важным является обещание Франции поставлять 50 таких бомб ежемесячно. В последние месяцы появились опасения, что иностранная военная помощь Украине из некоторых источников, включая США, уменьшится или даже полностью прекратится, по крайней мере, на время.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Приобретение сотен дополнительных бомб с точным наведением может помочь ВВС Украины продолжать оказывать давление на российские силы. В целом, план французского правительства по отправке значительного количества авиабомб на Украину, похоже, даст ВВС страны значительное усиление огневой мощи, а также поможет уберечь их ценных пилотов и самолёты от угроз российской ПВО.