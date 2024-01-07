Автопроизводитель хочет внедрить в автомобили новый световой сигнал для повышения безопасности дорожного движения

Некоторые автомобили Mercedes-Benz будут оснащаться бирюзовыми задними фонарями, а также бирюзовыми фонарями сбоку и спереди, на что другим водителям следует обратить пристальное внимание. Сигнал такого цвета покажет, что соответствующий автомобиль в данный момент находится в автономном режиме, т. е. что машина управляется автопилотом.

Как пишет Mercedes в пресс-релизе, власти США выдали первое в мире разрешение на использование специального наружного освещения для автоматизированного вождения. Габаритные огни разрешены законом в штатах Калифорния и Невада.

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Другие участники дорожного движения сразу видят, что водитель соответствующего автомобиля невнимателен, ведь он полагается на автопилот. В то же время такой свет должен также немедленно дать понять полицейским, что ничего страшного, если водитель во время поездки не смотрит на дорогу (но это зависит от законов конкретной страны или штата).

Бирюзовый цвет чётко отличается от существующего освещения транспортных средств и светофоров. Это сделано для того, чтобы значительно снизить риск путаницы. Также были проведены исследования, которые показали, что это «оптимальный цвет для обозначения автоматизированного вождения».

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Mercedes-Benz стремится к тому, чтобы бирюзовый цвет стал мировым стандартом для визуализации статуса автоматического вождения. Чем больше автоматизированных транспортных средств на дорогах, тем важнее становится коммуникация и взаимодействие между автомобилем и его окружением.