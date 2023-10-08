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Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент

В сети ходит множество споров, может ли С-500 сбивать спутники или нет, а некоторые вообще сомневаются в наличии системы на вооружении. В этой статье собрана наиболее актуальная информация по современному российскому комплексу С-500
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Противовоздушная часть системы С-500

По имеющейся информации, С-500 может поражать объекты на дальности 600 км (373 мили) и на высоте до 200 км (124 мили). Однако российские СМИ недавно сообщили, что дальность действия С-500 ближе к 500 км, а высота - до 100 км (что практически вдвое ниже).

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Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований, С-500 может запускать несколько ракет-перехватчиков, в том числе "40Н6М для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами, а также новые 77Н6 и 77Н6-Н1 для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками". По данным аналитического центра, дальность действия 40Н6М составляет 400 км, а перехватчики серии 77Н6 могут достигать дальности 500-600 км. Кроме того, в июне министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что С-500 сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты.

"Изначально С-500 позиционировалась как система, превосходящая THAAD (американская система Terminal High Altitude Area Defense) по возможности внеатмосферного перехвата. В то же время она должна была быть более компактной, чем С-400. Однако С-500 не получилась более компактной. "Кроме того, ракета 40Н6, которой оснащена С-500, уже используется в С-400 и не является уникальной."

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В 2014 году в сообщениях отмечалось, что С-500 должна была запускать ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1. С тех пор разработка первой была подтверждена, но статус второй, предназначенной для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите и оснащённой ядерной боеголовкой малой мощности, остается неясным.

По своим характеристикам С-500 вроде бы превосходит С-400, но в противоракетном отношении заметно уступает THAAD - нет внеатмосферного перехвата. Размеры противоракет 77Н6-Н меньше, чем у ракет ПРС-1М/53Т6 противоспутниковой системы "Нудоль", поэтому высота перехвата у первой должна быть ниже.Противоракетная составляющая С-500 

По информации из открытых источников, вторая ступень зенитной ракеты 77Н6-Н идентична второй ступени ракеты 9М82МВ, используемой в варианте В4 ЗРК С-300. Первая ступень имеет аэродинамическое управление, которое обеспечивает эффективность только в верхних слоях стратосферы и нижней мезосферы, на высоте около 50 км от поверхности Земли. Для маневрирования на низких орбитах ракета 77Н6-Н должна иметь компактную и лёгкую третью боевую ступень, но такой ступени нет.

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Зарубежные военные эксперты также сомневаются, что ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1 способны обеспечить С-500 необходимую для выполнения задач точность. "Эти ракеты должны были стать первыми российскими ракетами с инертными боеголовками, но промышленность не смогла получить электронику необходимого качества", - говорится в отчёте.

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