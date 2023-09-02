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Звёздные войны XX века: как создавалось противоспутниковое оружие

Борьба за господство в космосе между СССР (а сейчас Россией) и США продолжается уже более полувека. Разбираемся, как сверхдержавы планируют уничтожать спутники противника.
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Скрытая угроза

Современная война немыслима без космической составляющей. Из космоса ведётся разведка, спутниковая навигация осуществляет наведение на цель крылатых ракет и управляемых снарядов, спутниковая связь необходима для организации взаимодействия войск. Вывод даже части спутников из строя создаст препятствия для функционирования военной техники и вооружений, не считая коллапса экономики.

К 2023 году противоспутниковым оружием обзавелись США, Россия, Китай, Индия и Израиль. К его созданию вплотную приблизились также КНДР, Иран и, возможно, Япония. Но сначала немного истории.

Звёздные войны: ядерное начало

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О методах борьбы со спутниками и в США, и в СССР задумались ещё до начала космической эры. Ещё не раздалось «бип-бип» первого советского спутника, а уже ломали голову, чем бы космические аппараты можно было б уничтожать.

Первое, что пришло в голову – устроить в космосе ядерный взрыв. Мощное электромагнитное излучение выведет из строя всю электронную аппаратуру, и спутник будет летать бесполезной болванкой. Первые 6 высотных ядерных взрывов были произведены Соединёнными Штатами в 1958 году. Первый, мощностью 1,7 кт, был произведён на высоте 161 км 27 августа 1958 года.Первый ядерный взрыв в космосе

В том же году был заключён мораторий на ядерные взрывы в космосе, из которого первым вышел СССР. 27 октября 1961 года над полигоном Сары-Шаган в Казахстане были взорваны две боеголовки по 1,2 кт на высотах 150 и 300 км. Сбои радиосвязи происходили на расстояниях до тысячи километров, а в проложенном для испытаний подземном кабеле наблюдался импульс тока в 3700 А.

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В 1962 году американцы провели операцию «Аквариум», в ходе которой было осуществлено 5 космических ядерных взрывов при 36 планировавшихся. Пуски ракет с ядерной боеголовкой велись с атолла Джонсон в Тихом океане.

Самым мощным был взрыв «Морская звезда Прайм» мощностью 1,44 Мт на высоте 400 км. Электромагнитный импульс оказался намного сильнее ожидаемого, из-за чего на находящихся в 1500 километрах от эпицентра Гавайях перегорели уличные фонари, телевизоры, радиоприёмники и другая электроника. Из строя были выведены 7 американских и советских спутников, что составляло треть всей имевшейся на тот момент спутниковой группировки. После такого эффекта следующий взрыв «Уракка» в 1 Мт на высоте 1000 км был отменён.Фото космического ядерного взрыва Starfish Prime (Гавайи)

Операция «Аквариум» была прервана на три месяца после катастрофы 25 июля 1962 года, когда ракета и боеголовка взорвались на старте, после чего потребовалась дезактивация атолла со стартовой площадкой. Мощность следующих 4 взрывов, проведённых с 19 октября по 4 ноября, была значительно уменьшена до 10 – 200 кт.

В мире прокатилась волна дипломатических скандалов, даже несмотря на одновременно разразившийся Карибский кризис. В результате переговоров между США и СССР мораторий на ядерные испытания в космосе был продлён, а в следующем году был заключён Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, положивший конец ядерной гонке в космосе.

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Истребители спутников

Запрет на ядерные взрывы в космосе не означал отказа от идеи борьбы со спутниками противника. На том же атолле Джонсон и атолле Кваджалейн были развёрнуты 4 комплекса LIM-49 Nike Zeus с ядерной БЧ мощностью 1Мт, но программа была закрыта в 1975 году.

В обеих странах разрабатывались истребители спутников. Программа СССР так и называлась «ИС». ОКБ-52 Челомея 1 ноября 1963 года запустила в космос прототип ИС «Полёт-1», а 12 апреля 1964 г. и «Полёт-2». 1 ноября 1968 года перехватчик 5В91 («Космос-252») догнал спутник-мишень «Космос-248», а затем поразил его шрапнелью от взрыва БЧ. Образовалось облако из 139 осколков. Первый в истории перехват спутника состоялся. В 1971 году комплекс ИС был принят в опытную эксплуатацию.ИС "Полёт-2"

Договор о ПРО 1972 года ограничил развёртывание систем противоракетной обороны, но не запрещал их разработку. Тем не менее испытания ИС были прекращены до конца 1975 года. В связи с разработкой «Шаттлов», которые в СССР считали носителями оружия, работы возобновились и ускорились, и ко времени принятия ИС на вооружение 14 ноября 1978 года диапазон высот поражения спутников был увеличен вдвое.

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Параллельно разрабатывалась и противоспутниковая система «Контакт» для запуска ракет с модернизированного под них истребителя МиГ-31Д, а в США – ракета ASM-135 ASAT, которая 13 сентября 1985 года была запущена истребителем с высоты 24 км истребителем F-15 и сбила американский научный астрофизический спутник Solwind P78-1 на высоте 555 км, а майор Даг Пирсон стал первым лётчиком, сбившим спутник. В 1988 году США программу ракет «воздух-космос» свернули. Всего было выпущено 15 ракет ASM-135 ASAT, 5 из которых истратили на испытания.Противоспутниковая ракета "Контакт"

«Контакт» был задуман как недорогая система уничтожения спутников. Разработка началась в 1983 году, а первый и единственный пуск состоялся летом 1991 года. В отличие от американской ракеты боевая часть была осколочной. Американцы ограничились лишь кинетической БЧ размером с консервную банку. На скорости 25 тысяч километров в час спутник был разнесён в щепки. «Контакту» высокая скорость сближения не требовалась, хотя рассматривался и вариант с чисто кинетической БЧ.Комплекс "Крона"

Для обнаружения цели применялся радиолокационно-оптический комплекс «Крона», способный обнаруживать объекты размером всего 5 см на орбитах вплоть до геостационарных. Пропускная способность комплекса – 30 000 космических объектов в сутки. «Крону» всё же построили, только не в Сары-Шагане, как планировалось ранее, а на горе Чапал в Карачаево-Черкесии.

Комплекс "Крона"

В 1994 году комплекс был поставлен на опытно-боевое дежурство, а в ноябре 1999 года на опытную эксплуатацию. Поначалу комплекс мог работать только в ночное время в отсутствии облачности, поскольку засекал лишь отражённый солнечный свет, но потом получил лазерную подсветку.

Плохая концовкаКадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов"

Судьба МиГ-31Д оказалась другой. Все 3 истребителя-перехватчика МиГ-31Д достались после распада СССР Казахстану, а программу «Ишим» по запуску с них коммерческих спутников так и не воплотили в жизнь.

В 1983 году в качестве жеста доброй воли и в надежде, что США в ответ откажутся от СОИ, Андропов объявляет односторонний мораторий на испытания противоспутниковой системы (ПСС), но пришедший ему на смену Черненко его отменил.

Горбачёв очень боялся огорчить США, поэтому при посещении Байконура на предложение в тайне от Америки развернуть противоракетную платформу под названием «Наряд» ответил решительным отказом. Запланированный запуск с помощью ракеты «Энергия» прототипа боевого модуля «Скиф ДМ» («Полюс») отменён не был, но из-за сбоя программного обеспечения 90-тонный корабль на орбиту не вышел.

Новая надежда75П6 ИС-МД

С 1988 года в СССР начали работы над программой ПСС, способной поражать спутники на геостационарной орбите (35 786 км над поверхностью). Разработка системы 75П6 ИС-МД завершена не была, зато система ИС-МУ с модернизированной противоспутниковой ракетой 14Ф10 была готова к апрелю 1991 года.

В 1993 году все работы над ИС-МУ и ИС-МД были прекращены по личному распоряжению Ельцина, но, к счастью, все их наземные компоненты поддерживались в работоспособном состоянии, что пригодилось уже в веке нынешнем, но это уже совсем другая история.

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