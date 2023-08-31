Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м

Советский МиГ-25 поставил абсолютный рекорд высоты для самолётов с реактивными двигателями. Разбираемся, как проходила гонка за космические высоты между США и СССР
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

МиГи отправились в космос

В 2017 году одна из программ «Военной приёмки» на телеканале «Звезда» называлась «МиГ-31. На самолёте в ближний космос». И это не случайно, боевая машина способна работать на огромных высотах более 20 километров. Однако, абсолютный рекорд высоты для самолётов с реактивными двигателями установлен не им, а его предшественником - МиГ-25. Но сначала поговорим о том, на что способны современные истребители. Будет интересно.

МиГ-31БМ

реклама

Взлёт этого самолёта – зрелище поистине космическое. С оглушительным рёвом 40-тонная машина устремляется в небеса и скрывается из вида. Пройдёт всего чуть больше полминуты, и МиГ-31 будет на высоте 10 км, на которой летают обычные пассажирские лайнеры.

В 2017 году был проведён учебный бой МиГ-31БМ на высоте 20 500 м. И с задачей они справились, все цели были «поражены». Эта высота для них вполне комфортная. Сопротивление воздуха там намного меньше, что и позволяет развивать скорость более 3000 км/ч. Планер, доставшийся МиГ-31 с небольшими изменениями от предшественника МиГ-25, выдержал бы и почти 4 000 км/ч, но двигатель такого не вынесет.

В модернизированной версии МиГ-31БМ сменили остекление кабины на более термостойкое, за счёт чего перехватчик добавил ещё 100 км/ч к допустимой скорости. Главные изменения коснулись электронной начинки. Цветные многофункциональные дисплеи получили и пилот, и штурман, установлена модернизированная РЛС «Заслон-М» с увеличенной антенной и большей дальностью обнаружения целей (до 400км). Количество одновременно обнаруживаемых целей увеличилось с 10 до 24, а количество сопровождаемых с 4 до 6.

реклама

Основной задачей перехватчика является уничтожение крылатых ракет и их носителей на любых высотах от сверхмалых до почти космических. И это ещё раз было продемонстрировано в учебном бою на высоте более 20 км. Динамическая высота, на которую может подняться МиГ-31, составляет 30 км. Небо на такой высоте мало отличается от того, что видно на МКС, звёзды ярко сияют даже днём. Земля тоже круглая. Чем не космос.

На высоте от 18 900 до 19 350 метров находится линия Армстронга. Давление воздуха на ней равно 6,3% от нормального на уровне моря. При таком давлении вода кипит при 36,6°С, то есть при температуре человеческого тела. Закипают слёзы, слюна и даже альвеолы лёгких. Выжить без гермошлема не выйдет даже с подачей кислорода. Таким образом, это верхний предел для человека без скафандра, а то, что выше для него - космические высоты, хотя официально признанная граница космоса расположена намного выше (100 километров).

Так что не будем слишком строги к «Военной приёмке». Самолёт-то уникальный. Ни один другой истребитель на такой высоте сейчас не летает и не решает боевые задачи. Хотя последние МиГ-25 были сняты с вооружения Алжира и некоторых других стран совсем недавно. МиГ-25 принадлежит мировой рекорд высоты, который держится без малого полвека.

37 650 м

31 августа 1977 года лётчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-25 на совсем космическую высоту 37 650 м и это абсолютный рекорд высоты для самолётов с реактивными двигателями. Всего заслуженному пилоту принадлежит 18 мировых авиационных рекордов, три из которых не побиты до сих пор.

Где начинается космос

реклама

Граница ближнего космоса зависит от страны. Над США он начинается на высоте 50 миль, то есть 80 км, в остальных странах космос начинается на 20 км выше. Международной авиационной федерацией условной границей между ближним космосом и земной атмосферой признана линия Кармана, находящаяся на высоте 100 км над земной поверхностью.

Вторым преодолевшим линию Кармана человеком в мире стал Алан Шеппард. Случилось это меньше, чем через месяц после полёта Гагарина, 5 мая 1961 года. Ракета - носитель «Редстоун-3» вывела капсулу с первым астронавтом на высоту 186,5 км. Полёт был признан суборбитальным, поскольку прошёл по баллистической траектории и продолжался всего 15 минут 28 секунд. Неудивительно, ведь летал он на баллистической ракете средней дальности, в которой термоядерную боеголовку заменили капсулой с астронавтом.

реклама

21 июля по той же схеме в космосе побывал Вирджил Гриссом, а первым астронавтом на орбите стал Джон Гленн 20 февраля 1962 года после доводки ракеты «Атлас». К астронавтам в США причислены и 8 человек, преодолевших отметку 50 миль на самолёте-ракетоплане Х-15.

Зачем США космос "опустили"

Международная авиационная федерация считает астронавтом только Джозефа Уокера, дважды поднявшегося выше линии Кармана. Всего полётов Х-15 было 13, но международно признанными космическими стали только два. Вот ради этой статистики США и опустили космос.X-15

Самолёт летать в безвоздушном пространстве не может, ведь если не будет подъёмной силы, то он просто упадёт. Для сжигания топлива нужен кислород, а в космосе его нет. Американцы поднимались на Х-15 выше линии Кармана, но не всё, что имеет крылья, можно назвать самолётом. Тогда и «Буран», и «Шаттл» – тоже самолёты.

Двойное назначение

Х-15 сбрасывали на высоте около 15 км с бомбардировщика В-52, затем он разгонялся при помощи двух ракетных двигателей с набором высоты, а после отключения двигателей летел по баллистической траектории, а затем приземлялся как обычный самолёт на высохшее солёное озеро. Кроме амбиций в освоении космоса, США подгоняло военное соперничество с СССР.

Ещё в 1954 году была поставлена задача создать носители ядерного оружия, способные достигать стран соцлагеря и при этом неуязвимые для любых систем ПВО. Способов это сделать виделось два – создание баллистических межконтинентальных ракет и гиперзвуковых ракетопланов, способных сбросить бомбу с недосягаемых для ПВО высот. Х-15 был удобной моделью для отработки технологий для Х-20 –  пилотируемого космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика.X-20

В декабре 1966 года проект был закрыт в самом начале постройки первого Х-20, а через два года потерпел крушение третий из Х-15. Закрытие обоих проектов было связано с прогрессом ракетостроения и заключением в 1967 году Договора о космосе, запрещавшем размещать в космическом пространстве любое оружие массового поражения.

Боевая работа МиГ-31

Вернёмся к нашему уникальному высотному сверхзвуковому истребителю-перехватчику МиГ-31. Если за плечами у МиГ-25 внушительный боевой опыт на Ближнем Востоке и в Африке, то МиГ-31 до недавних пор пускал ракеты только на учениях. На вооружении он только у России и Казахстана, поэтому конфликтов уровня, соответствующего его назначению, не было.

С февраля 2022 года активно участвует в СВО, чаще всего в роли самолёта информационной поддержки, но может и запускать "Кинжалы". МиГ-31БМ не только передаёт координаты обнаруженных целей наземным средствам ПВО и другим истребителям, но и ведёт выпущенные ими ракеты прямиком до цели.

Таким образом, непревзойдённый перехватчик сохранил немало жизней пилотов и авиационной техники. Теперь самолётам не обязательно входить в зону поражения, чтобы произвести пуск ракет. Можно разворачиваться обратно, а за ракетами последит МиГ-31БМ. Ему сверху видно всё с его космических высот.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

истребители миг-31 миг-25 миг-31бм миг 25 рекорд высоты рекорд высоты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
6
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
30
ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
2
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
4
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
31
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
7
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
Wall Street Journal: В Евросоюзе готовы принять Украину к 2030 году
2
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии
1
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
Xiaomi прекращает поддержку трёх популярных бюджетных смартфонов и одного флагмана
+

Популярные статьи

Xbox series S - эпичный провал десятилетия
71
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
8
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
О надежности F-35
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
5
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Почему расширение БРИКС станет очередным громким провалом США на Ближнем Востоке
6
Lenovo Legion Go получит Ryzen Z1 с RDNA3, экран 8,8 дюйма и будет весить до килограмма
+

Сейчас обсуждают

ArsTG1
00:56
"Когда женщина, страдающая от иммунодефицита из-за хронического заболевания" - так у неё и спид был что ли ещё ?
В Австралии в головном мозге женщины обнаружен живой червь
Bearcub
00:51
Нахрюк опять постит всякую муйню))
Маляр: ВСУ продвигаются к Бахмуту
REY_B_
00:50
Печаль... Мыши кололись... плакали.. но продолжали жрать кактус... - Про хохлов это уже не смешно.
Киев скрывает число погибших, но кладбища не лгут
Dark_Cloud
00:49
"эта песня, как и игра, задает одни из самых трудных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как люди, пытающиеся найти свое место во вселенной". Я даже знаю ответ на этот трудный вопрос. 42. Не благодар...
Вышла главная песня Starfield - эмоциональная "Children of the Sky" от Imagine Dragons
REY_B_
00:48
А на работу парнишек нанять слабо? Впрочем, что я говорю! - Сейчас повсюду "междусобойкики", которые "кумовством" обычно называются. Туда просто классные спецы вписываются крайне плохо. А к этим парни...
Два подростка-аутиста взломали GTA 6 из отеля
Dark_Cloud
00:47
Очень эмоционально Прям так вот эмоции фонтанируют, прям вот через край Рабинович напел, видать
Вышла главная песня Starfield - эмоциональная "Children of the Sky" от Imagine Dragons
REY_B_
00:41
Хохма будет, если перевод на украинский сделают, а война закончится, и никакой Украины по её итогам не будет.
Starfield останется без поддержки русского текстового перевода — игра выходит 6 сентября
Alexakisano
00:30
Свежие новости о криптовалютах и обзоры на самые прибыльные криптобиржи 2023 года на сайте coins-review.com. Подробные обзоры с мельчайшими подробностями и инструкции, чтобы ты мог успешно работать с ...
Курс биткоина опустился до $28 500, а эксперты ожидают дальнейшее падение
Keks789
00:10
https://habr.com/ru/news/757986/ хабр тоже не в курсе, гг
Суперпроцессор Nvidia Grace в 2 раза быстрее AMD Genoa и Intel Sapphire Rapids
Митрич ....
23:55
И кому оно надо с таким разрешением и такими габаритами, про цену вообще молчу. Стимдек огромный , но ещё можно как-то переносить с собой, а это и вовсе . Выше 7дюймов и 720р на таких устройствах не н...
Lenovo Legion Go на базе Ryzen Z1 Extreme будет представлен на этой неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем