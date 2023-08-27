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Что общего у J-20 и МиГ 1.44

В конце июня 2023 года состоялся полёт китайского истребителя 5-го поколения J-20, о котором написали американские, а затем и мировые СМИ. Казалось бы, странно, ведь J-20 уже более 150 штук на вооружении НОАК, а первый полёт состоялся ещё 11 января 2011 года. Дело в двигателе. «Полностью» китайский двигатель WS-15 после длинной череды неудач заработал.

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Вновь вспомнились старые споры, с какого самолёта был скопирован J-20: с F-22, с F-35 или с МиГ 1.44. Сходство с последним, действительно, бросается в глаза, хотя немногие помнят, что это вообще такое – МиГ 1.44, самолёт с извилистой историей, лишь два раза поднявшийся в небо.

5 поколение: начало гонки F-22 Raptor

Ещё было далеко до полного перевооружения советских ВВС на самолёты 4-го поколения, а конструкторам была поставлена задача подумать об авиации 90-годов. Проект советского истребителя 5-го поколения «И-90» стартовал в 1979 году, на 4 года раньше, чем разработка платформы Advanced Tactical Fighter, которая впоследствии и стала F-22 Raptor. В 1983 году уже определились со схемой и требуемым оборудованием самолета и было сформулировано тактико-техническое задание.

Из основных требований к самолёту 5-го поколения во главу угла поставили три С:

сверхманевренность;

сверхзвук на крейсерской скорости;

скрытность.

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Новое БРЭО, новые вооружения и новый двигатель разрабатывались одновременно. Радар с пассивной антенной решёткой на МиГ 1.44 должен был обнаруживать объект площадью 1 м² на расстоянии 250 км. Истребитель 90-х годов, как расшифровывалось обозначение проекта «И-90», мог бы сопровождать 40 целей и вести огонь по 20 из них одновременно, дополнительный радар обеспечивал безопасность задней полусферы, предусматривалась возможность пуска ракет в сторону хвоста. МиГ 1.44

Разработка и испытания планера велись в обстановке строжайшей секретности. Чтобы проверить аэродинамические характеристики схемы «утка» модели сбрасывали с вертолета над казахской степью. При этом проверяли отсутствие над данной местностью американских спутников, а сами модели убирали в считанные минуты.

Схема с передним горизонтальным оперением (ПГО) вместо стабилизаторов давала выигрыш в подъёмной тяге и маневренности, но лишала статической устойчивости. Требовалось знание всех характеристик при разных углах атаки и разных скоростях, чтобы обеспечить бортовой компьютер необходимыми инструкциями для управления сложной системой. Поэтому на разработку первого макета ушло 8 лет. МиГ 1.44

К этому времени у американцев уже был прототип. Они не стали сильно заморачиваться со схемой, к тому же вбухали в программу 66,7 млрд.$. Умопомрачительные средства, чего себе не мог позволить поздний СССР. С крахом Советского Союза судьба перспективного самолёта была предрешена.

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Отсутствие должного финансирования привело к тому, что ко времени первого полёта МиГ 1.44 29 февраля 2000 года F-22 уже поступал на вооружение. С-37 – детище конкурента МиГ «Сухого» поднялся в воздух в 1997 году, а МиГ 1.44 поднялся в воздух ещё один раз и остался надолго на открытой стоянке, пока не убрали в ангар. МиГ 1.44

Возможно, сказалась и цена. Стоимость МиГ 1.44 оценивалась в 70 млн.$, всего на 1 млн. меньше, чем у F-22. Конечно, труд советских и российских инженеров не пропал даром. Наработки были использованы в Су-57 и других самолётах. Двигатель для МиГ 1.44 разрабатывали с 1982 года. АЛ-41Ф получился тяговитый (18 000 кГс), но для Су-57 оказался великоват, поэтому пока летаем на уменьшенном АЛ-41Ф1 с уменьшенной до 15 000 кГс тягой.

Стремительный взлёт китайского авиапрома J-20

Китайский J-20 был спроектирован и построен в рекордные сроки. Стартовав в начале нового века, Китай догнал США по количеству тяжёлых истребителей 5-го поколения и на порядок обошёл Россию. После первого же полёта J-20 у многих возникло ощущение дежавю. При взгляде с некоторых ракурсов китаец до боли напоминал безвременно почивший МиГ 1.44.

Сверху видим то же решение хвостовой части, похожий профиль крыла, разве что задняя кромка скошена, ПГО примерно одинаковы. Нос другой, от F-22, за что обвинения в шпионаже прозвучали от США. А так почти все остались при мнении, что китайцы слизали свой суперистребитель с советского/российского прототипа.

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Что это не так или, по меньшей мере, не совсем так, понять можно, если посмотреть на детище китайских авиаконструкторов в анфас. Тоже похожи, но у МиГ 1.44 ПГО расположено выше плоскости крыла, а у J-20 вровень. J-20

Нижний киль у «китайца» скошен под углом, а у «россиянина» он прямой. Воздухозаборники у J-20 по бокам фюзеляжа, а не внизу. Достаточно, чтобы понять, что это всё же другой самолёт, а не копия. На F-35 даже больше похож спереди.

Пригодились ли восточным партнёрам труды советских конструкторов, годами продувавшими макеты в аэродинамической трубе и сбрасывавшие модели с вертолётов? Наверняка. Технические решения и технологические тонкости производства китайцы точно позаимствовали. J-20 F-35

Вопрос, как секретные сведения оказались в Китае, ещё долго останется без ответа. Могли «скоммунизмить» или купить у эффективных менеджеров, кто ж вам расскажет. Знаменитое на весь мир конструкторское бюро прославилось финансовыми скандалами в девяностые и нулевые. Российские специалисты из ОКБ «МиГ» помогали создать J-17, возможно, и в создании J-20 подсобили.

Не исключено, что большая часть технологий добыта вполне законно, хотя и не очень честно. Опыт в этом деле у восточных друзей большой. Покупается партия самолётов или двигателей с условием наладить производство в Китае, а затем контракт разрывают под каким-то предлогом. Производственная линия есть, образцы продукции есть, технология в руках. Можно делать свои самолёты, собрав готовые решения по всему миру. Подобную схему пытались провернуть индийцы с Су-57. Не вышло, но несколько лет ушло впустую. Ce-57

С двигателями отдельная история. До сих пор J-20 летают на двигателях АЛ-31Ф-М2 с тягой 142 кН. Сначала их покупали, а потом стали производить сами по известной схеме. Параллельно шла работа над WS-15 с тягой 181,37 кН на форсаже, что больше тяги стоящего на F-22 двигателя Pratt & Whitney F119-PW-100, у которого всего 15,88 кГс в форсажном режиме. До Pratt & Whitney F135 с 19 500 кГс, устанавливающихся на F-35, чуть не дотянули, но достаточно, чтобы существенно улучшить ТТХ J-20. Если китайцам удалось достичь хоть сколько-нибудь приемлемого ресурса при такой тяге, то можно их поздравить. J-20

Пока единственный в ВКС России Су-57 тоже летает на «неродном двигателе». Дорабатывают «Изделие 30» уже несколько лет. Всё те же проблемы «ресурс-тяга». 400 часов ресурса до капитального ремонта или замены обойдутся слишком дорого. Похоже, придётся закатать губу на тягу и обойтись меньшей, а то за это время WS-15 наши партнёры наклепают сотни, пока мы всё ещё будем доводить свой двигатель до желаемой тяги.

Неудобно как-то для великой авиационной державы с вековым опытом, умевшей некогда за скромные средства создавать шедевры, не уступавшие соперникам ни характеристиками, ни количеством. А можно и у китайцев попросить совета, за 20 лет они многому научились.