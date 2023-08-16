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Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ

МиГ-59, он же Су-75 является перспективным лёгким истребителем российских ВКС. Разбираемся, когда же новинка встанет на вооружение и что о ней известно уже сейчас
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МиГ-59, позже переименованный в Су-75

На военно-техническом форуме «Армия» представитель госкорпорации МиГ заявил, что его КБ приступило к созданию проекта нового лёгкого истребителя 5-го поколения, которому в то время дали название Миг-59. Однако, Миг-59 мы не дождёмся уже никогда. После окончательного поглощения ОАК знаменитого КБ МиГ-59 был переименован в Т-75, теперь его предварительное имя Су-75.  Предполагаемая стоимость не больше, чем Су-35 и Су-30СМ (50 млн. долларов), поэтому в перспективе он может стать массовым истребителем для ВКС РФ.

Зачем России ещё один истребитель 5-го поколения

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Казалось бы, если тяжёлый истребитель фронтовой авиации 5-го поколения уже в серийном производстве, то расходы на создание облегчённой версии излишни. Но похоже, что России придётся пойти по пути американцев, сначала создавших тяжёлый F-22, а затем уже F-35.

Первоначально США планировали выпустить 2 000 штук F-22, но в итоге ограничились всего 200. Дело в безумной дороговизне F-22 как в производстве, так и в эксплуатации. Стоимость одного F-22 с учётом расходов на НИОКР около 250 млн. долларов, а один лётный час обходится в 45 000 $. F-35 намного дешевле, «всего» 85 млн. долларов. Лётный час у них в 1,5 раза дешевле, чем у F-22.F-22 Raptor

Точно такая же ситуация с Су-57. Его цена порядка 35 млн. долларов, что намного меньше, чем у F-22, но всё равно на оснащение всех войсковых соединений Су-57 просто не хватит средств. Не случайно заказ минобороны на них всего 76 единиц «Уголовника» (именно так переводится его натовское наименование Felon).

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Темпы производства пока очень неторопливы, но после боевой обкатки и демонстрации возможностей, показанных даже с «двигателем первого этапа», решено увеличить производство до 24 единиц в год.F-35

И всё же, даже 60 «Уголовников» - это очень мало. Воздушный флот «Пингвинов» F-35 более 800 машин. Сколько бы их не хаяли, одно только количество, как минимум, неприятно.

Когда ждать Миг-59Су-75

По кодировке НАТО Су-75 носит название Checkmate, то есть «шах и мат». Без мата и впрямь трудно описать все злоключения лёгкого тактического истребителя.

Пока не очень понятно даже, дошла ли затянувшаяся шахматная партия до эндшпиля. Теперь ясно, что 7 лет игры в четыре руки с индийцами были той ещё песней. Но в начале 10-х все казалось логичным. Танцев вокруг «надо-не надо», «а дайте нам все технологии» не ожидали. Ну что же, восток – дело тонкое, и об этом нужно помнить.

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Задумка была неплоха: создадим совместный самолёт, а наработки используем для облегчённой версии. Цена разработки минимальна, самолет дешёвый, получить «самолет 5-го поколения для бедных» в мире желающих найдется много. Не взлетело. А ведь дебют был ещё в 2001, в 2006 уже ответственные лица из минобороны уверенно заявляли, что разработка двух самолетов идёт полным ходом.Су-57 ПАК ФА

Су-57, наконец, летает, а 75-й так и повис. Прототип показали в 2021, полёт планировался на 2023 год, а в 2025-2027 ожидалось принятие на вооружение. Покупатели уже были, и некоторые далеко не бедные. ОАЭ готова была вложиться инвестициями, но в 2022 году отказалась. Повод железный – слишком долго ждать, купить F-35 проще. Нигерия интересовалась, Алжир, но им тоже хочется быстрее. Алжир уже и так заказал 15 Су-57Э.

Самая большая проблема у обоих Су, как не крути их цифры, в двигателе. И если Су-57 всё же неплохо летает и с АЛ-41Ф-1С, то для Су-75 «Изделие 30» уж очень желательно. В 2023 на Су-57 его уже испытывают в полёте, но вопрос с ресурсом остаётся камнем преткновения. 

Су-75 (вид сзади)

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Похоже, танцы с бубнами вокруг того, как впихнуть движок с такой тягой в заданные габариты, закончатся компромиссом. Вряд ли покупатели захотят получить самолёт, у которого ресурс двигателя будет 1000 часов. Так что 18 000 кгс на форсаже, скорее всего, останутся мечтой.

Руководитель ОАК Слюсарь ещё в 2021 году заявил, что Су-75 – самолёт на экспорт, чтобы заработать на производство Су-57. Несколько странно, учитывая потребность в лёгком тактическом истребителе не только в далёкой Африке, но и на куда более близких театрах военных действий.

Что известно о Су-75 на данный моментСу-75

Вдвое более лёгкий, чем старший собрат, Су-75 должен летать на 2900 км, крейсерская скорость 2450 км/ч (М=2) без форсажа, потолок 16 500 м, длина разбега – менее 500 м, взлётная масса – 18 т, боевая нагрузка – 7 400 кг. Возможность даже при сильных электронных помехах вести огонь одновременно по 6 целям.

Вооружение

Вооружение Су-75

Вооружение на Су-75 почти на все случаи:

  • РВВ-МД Р-74М с отклоняемым вектором тяги для поражения воздушных целей любого типа, максимальная дальность пуска – 40 км (масса БЧ — 8 кг);
  • РВВ-СД, способная уничтожать цели на высотах от 20 м до 25 км на расстояниях до 110 км, масса стержневой мультикумулятивной БЧ — 22,5 кг);
  • управляемая ракета «воздух — поверхность» Х-38 с дальностью от 3 до 70 км, на которую в зависимости от боевой задачи могут быть установлены осколочно-фугасные или проникающие боевые части массой до 250 кг, а также различные головки самонаведения;
  • управляемая ракета «Гром-Э1» для поражения широкой номенклатуры наземных целей с заранее разведанными координатами, а также надводных целей в прибрежной полосе на расстояниях от 10 до 120 км (масса БЧ — 315 кг);
  • противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ с широкополосной пассивной ГСН (дальность — до 250 км, масса БЧ — 150 кг);
  • корректируемая авиационная бомба КАБ-250ЛГ-Э с лазерной ГСН для поражения легкобронированной техники, складов боеприпасов, мостов, военно-промышленных объектов (высота сброса — 1-10 км, масса осколочно-фугасной БЧ — 165 кг);
  • неуправляемые авиационные ракеты С-8 (дальность — до 4 км, масса БЧ — 3,6 кг) и С-13 (дальность — до 3 км, масса БЧ — 32 кг).

Точки подвески ракетного вооружения Су-75

Перспективы

Несмотря на то, что Су-75 был бы намного проще в производстве, что очень существенно в случае войны, поступления его на вооружение следует ожидать вряд ли скоро. Оптимисты рассчитывают на 2027-2030 годы, но сможет ли Россия потянуть расходы в текущей сложной экономической ситуации, неясно. А ведь есть ещё провал в транспортной авиации, в ДРЛО, в морской авиации, да и ПАК ДА вроде тоже нужен.ПАК ДА - возможный внешний вид

Придётся расставлять приоритеты, или стоит всё же перейти в эффектный эндшпиль, закончить начатое и продать готовый продукт, чтобы заработать на производство для себя. Пусть даже с чуть меньшей тягой. Желающих купить такой самолет будет немало. Выбор на рынке невелик. Конкурентов раз-два и обчелся. Корейский KAI KF-X на пятерку не очень-то тянет, Иран отложил свой Qaher-313, индийский HAL AMCA и турецкий TF-X взлетят явно нескоро, а китайцам J-20 и J-31 самим нужны.

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