В сети распространяется фотография, на которой африканский ребёнок держит обращение к ЧВК "Вагнер"

В сети распространяется фотография с плакатом, который держит африканский ребёнок. На плакате от лица мальчика написано, что "Франция пугает нас и делает плохие вещи, нам очень страшно, однако мама сказала, что существует Вагнер, который придёт и сможет помочь. Вагнер, пожалуйста, приди. Ты нужен нам в Нигере".

В телеграм-каналах уже сравнили "письмо Вагнеру" с письмом Деду Морозу или Санта-Клаусу, дополнив, что пока остальные дети пишут письма сказочным волшебникам, дети из Нигера вынуждены обращаться к ЧВК Вагнер.

реклама

Ранее стало известно о том, что ЧВК Вагнер не планирует прекращать свою деятельность по восстановлению справедливости в африканских странах. По словам Пригожина, Франция поступила с местным населением Нигера несправедливо: профранцузское правительство Нигера использует труд граждан для того, чтобы добывать ресурсы, деньги от продажи которых идут совсем не на благо африканской страны и её народа.

По неподтверждённой официально информации, после саммита Россия - Африка "музыканты" заключили контракт с представителями континента на 2 миллиарда долларов. Каким контингентом "Вагнер" планирует выполнять задачи в Африке не сообщается. По различной информации, в рамках помощи Африке может быть задействовано более двух тысяч бойцов компании.