Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
реклама
14 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке стартовала выставка "Армия-2023", собравшая тысячи людей со всего мира и не менее 28 тыс. товаров военного и двойного назначения.
Некоторые из этих товаров военного назначения были разработаны на основе нового боевого опыта, полученного Вооруженными Силами РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
Новая защита для бронетехники
Тяжелая бронетехника занимает ведущее место на выставке, особенно хорошо зарекомендовав себя в ходе российской специальной военной операции на Украине. Слева от главного входа посетители увидели выстроившиеся в ряд российские основные боевые танки Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-64М, а также боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 "Бережок".На выставке дебютирует сверхзащищенная многоцелевая вездеходная машина пехоты "Тигр-М". Броня машины выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм и близкий взрыв артиллерийского снаряда.
реклама
Представленные на выставке военные машины имеют дополнительную защиту от беспилотников, учитывающую опыт специальной военной операции.
Армата, Мальва и БРЭМ-Т
Российские военные производители также демонстрируют продукцию, которая еще не поступила в серийное производство: танк Т-14 "Армата", бронетранспортер Б-10 и боевая машина пехоты Б-11 на платформе "Курганец-25", а также бронетранспортер "Бумеранг".
На выставке дебютирует первая в России колесная 152-мм гаубица "Мальва". Орудие предназначено для уничтожения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, реактивных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
реклама
Еще одна новинка - бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16, известная также как Armata ARV или BREM-T, разработанная на базе универсальной платформы "Армата". Система способна оперативно отводить поврежденную технику в тыл для ремонта. Экипажу Т-16 не нужно выходить наружу, чтобы состыковаться с поврежденным танком, так как личный состав получает изображение с камер кругового обзора на специальных дисплеях.
Новые неуправляемые авиационные ракеты
В Институте прикладной физики (РАН) впервые представлена новейшая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боеголовкой.
"Неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ имеет кассетную боеголовку, которая наполнена кумулятивно-фрагментационными элементами. Их 24. Это новая разработка.
реклама
Новая ракета может запускаться как из стандартных пусковых установок, так и из интеллектуальной ракетной установки Б8В10-УВ. Таким образом, новая кассетная неуправляемая ракета может запускаться со всех основных типов вертолетов и боевых самолетов Воздушно-космических сил России.
Россия осваивает производство беспилотников
Беспилотные летательные аппараты, безусловно, произвели фурор в ходе украинского конфликта, что заставило Россию сосредоточиться на производстве беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы с ними.
На выставке представлено множество беспилотных летательных аппаратов десятков компаний-производителей. Один из них - разведывательный беспилотник Supercam SX300H компании Unmanned Systems Group. Беспилотник сочетает в себе преимущества самолетов и коптеров вертолетного типа. Так, БПЛА может зависать в воздухе, а затем быстро менять положение и лететь как самолет. Как сообщается, "Суперкамеры" уже прошли испытания на передовой.
В свою очередь, Gryphon-61T может висеть в воздухе до семи дней. Невзламываемый беспилотник является незаменимым средством разведки.
реклама
Знаменитые беспилотники-камикадзе Lancet также будут представлены на выставке Army-2023. По некоторым данным, производитель Lancet компания Zala намерена продемонстрировать новую версию беспилотника, работающего в рое.
Рой дронов - это группа беспилотников, работающих совместно для достижения общих целей. Они обладают рядом преимуществ, в том числе повышенной живучестью на поле боя, высокой точностью, лучшим покрытием и адаптивностью. Рой беспилотников может быть использован для выполнения задач наблюдения, поражения войск и военных объектов противника, преодоления его ПВО.
Передовые военные роботы
Штурмовые, разведывательные и саперные роботы также хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Эти роботы были усовершенствованы в соответствии с опытом, полученным в ходе специальной военной операции.
На выставке ARMY-2023 представлены "Питбуль" и "Партизан" (штурмовые, саперные и разведывательные российские роботы). Саперные роботы особенно полезны, поскольку обе стороны конфликта активно используют мины. Украинские военные не гнушаются минировать жилые кварталы и обстреливать густонаселенные районы городов с помощью боеприпасов "Лепесток" - разрывных фугасных противопехотных мин.
Заключение
Вооружение России, продемонстрированное на форуме "Армия-2023", в очередной раз показало, что оборонная промышленность страны ни в чем не уступает многомиллиардному военно-промышленному комплексу НАТО. Более того, украинские военные подразделения, оснащенные вооружением натовского уровня, не смогли превзойти своих российских коллег.
Выставка "Армия-2023" продлится до 20 августа. Помимо российской военной техники, Министерство обороны РФ представит трофейную технику, поставленную НАТО на Украину.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила