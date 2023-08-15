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Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"

Завершился первый день работы 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", подводим итоги наиболее впечатляющих разработок, продемонстрированных на мероприятии
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14 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке стартовала выставка "Армия-2023", собравшая тысячи людей со всего мира и не менее 28 тыс. товаров военного и двойного назначения.
Некоторые из этих товаров военного назначения были разработаны на основе нового боевого опыта, полученного Вооруженными Силами РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Новая защита для бронетехникиТигр-М

Тяжелая бронетехника занимает ведущее место на выставке, особенно хорошо зарекомендовав себя в ходе российской специальной военной операции на Украине. Слева от главного входа посетители увидели выстроившиеся в ряд российские основные боевые танки Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-64М, а также боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 "Бережок".На выставке дебютирует сверхзащищенная многоцелевая вездеходная машина пехоты "Тигр-М". Броня машины выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм и близкий взрыв артиллерийского снаряда.

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Представленные на выставке военные машины имеют дополнительную защиту от беспилотников, учитывающую опыт специальной военной операции.

Армата, Мальва и БРЭМ-Т

Российские военные производители также демонстрируют продукцию, которая еще не поступила в серийное производство: танк Т-14 "Армата", бронетранспортер Б-10 и боевая машина пехоты Б-11 на платформе "Курганец-25", а также бронетранспортер "Бумеранг".

На выставке дебютирует первая в России колесная 152-мм гаубица "Мальва". Орудие предназначено для уничтожения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, реактивных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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Мальва

Еще одна новинка - бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16, известная также как Armata ARV или BREM-T, разработанная на базе универсальной платформы "Армата". Система способна оперативно отводить поврежденную технику в тыл для ремонта. Экипажу Т-16 не нужно выходить наружу, чтобы состыковаться с поврежденным танком, так как личный состав получает изображение с камер кругового обзора на специальных дисплеях.

Новые неуправляемые авиационные ракеты

В Институте прикладной физики (РАН) впервые представлена новейшая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боеголовкой.

"Неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ имеет кассетную боеголовку, которая наполнена кумулятивно-фрагментационными элементами. Их 24. Это новая разработка.

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Новая ракета может запускаться как из стандартных пусковых установок, так и из интеллектуальной ракетной установки Б8В10-УВ. Таким образом, новая кассетная неуправляемая ракета может запускаться со всех основных типов вертолетов и боевых самолетов Воздушно-космических сил России.

Россия осваивает производство беспилотников

Беспилотные летательные аппараты, безусловно, произвели фурор в ходе украинского конфликта, что заставило Россию сосредоточиться на производстве беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы с ними.

На выставке представлено множество беспилотных летательных аппаратов десятков компаний-производителей. Один из них - разведывательный беспилотник Supercam SX300H компании Unmanned Systems Group. Беспилотник сочетает в себе преимущества самолетов и коптеров вертолетного типа. Так, БПЛА может зависать в воздухе, а затем быстро менять положение и лететь как самолет. Как сообщается, "Суперкамеры" уже прошли испытания на передовой.

В свою очередь, Gryphon-61T может висеть в воздухе до семи дней. Невзламываемый беспилотник является незаменимым средством разведки.

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Знаменитые беспилотники-камикадзе Lancet также будут представлены на выставке Army-2023. По некоторым данным, производитель Lancet компания Zala намерена продемонстрировать новую версию беспилотника, работающего в рое.

Рой дронов - это группа беспилотников, работающих совместно для достижения общих целей. Они обладают рядом преимуществ, в том числе повышенной живучестью на поле боя, высокой точностью, лучшим покрытием и адаптивностью. Рой беспилотников может быть использован для выполнения задач наблюдения, поражения войск и военных объектов противника, преодоления его ПВО.

Передовые военные роботыИсточник: Sputnik

Штурмовые, разведывательные и саперные роботы также хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Эти роботы были усовершенствованы в соответствии с опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

На выставке ARMY-2023 представлены "Питбуль" и "Партизан" (штурмовые, саперные и разведывательные российские роботы). Саперные роботы особенно полезны, поскольку обе стороны конфликта активно используют мины. Украинские военные не гнушаются минировать жилые кварталы и обстреливать густонаселенные районы городов с помощью боеприпасов "Лепесток" - разрывных фугасных противопехотных мин.

Заключение

Вооружение России, продемонстрированное на форуме "Армия-2023", в очередной раз показало, что оборонная промышленность страны ни в чем не уступает многомиллиардному военно-промышленному комплексу НАТО. Более того, украинские военные подразделения, оснащенные вооружением натовского уровня, не смогли превзойти своих российских коллег.

Выставка "Армия-2023" продлится до 20 августа. Помимо российской военной техники, Министерство обороны РФ представит трофейную технику, поставленную НАТО на Украину.

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