Новая стратегия ПРО 2035 сильно отличается от того, что принято делать в настоящее время. Планируется, что гиперзвуковые ракеты будут уничтожаться ещё до старта

Как лучше всего уничтожить высокоманевренную гиперзвуковую ракету, которая, пройдя через атмосферу, со свистом несётся к наземным целям? По мнению высокопоставленного американского военного чиновника, конечно же, уничтожить её ещё до запуска.

Контр-адмирал Шон Риган, директор оперативного отдела NORTHCOM, заявил сегодня на собрании по противокосмической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алания), что новая стратегия его командования в будущем не просто будет пытаться сбить ракету с неба, а в значительной степени станет опираться на новые технологии и возможности, включая оружие направленной энергии, БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уничтожить ракеты противника и другие угрозы до или вскоре после их пуска.

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"Мы знаем, что наши конкуренты и противники будут продолжать развиваться, разрабатывая новые технологии. Мы также знаем, что стратегия "пулей в пулю" в будущем невозможна с финансовой точки зрения (имеется ввиду попадание противоракеты непосредственно по ракете противника в полёте - он же - кинетический способ). Мы просто не можем позволить себе пытаться противостоять постоянно растущей угрозе только кинетическими средствами", - заявил контр-адмирал Шон Риган.

"Лучшая противоракетная стратегия - это уничтожение ракет до их запуска. Сосредоточение усилий на поражении ракет может позволить создать распределенные некинетические системы, способные поражать ракеты до того, как они успеют применить ложные цели, средства противодействия или сманеврировать", - сказал он.

Риган отметил, в частности, возникающие угрозы со стороны гиперзвуковых ракет, подобных тем, что используются Россией на Украине, китайских высотных аэростатов и разработки Северной Кореи в области твердотопливных ракет.

По словам Ригана, чтобы быть впереди этих быстро меняющихся угроз, NORTHCOM и NORAD "разработали собственный оборонный "проект" на 2035 год, в котором изложены новые способы и средства защиты Родины. Это сильно отличается от того, что мы делаем сегодня".

В перспективе командование "будет уделять меньше внимания кинетическим средствам, вместо этого делая упор на некинетические средства... такие как направленная энергия, электронные атаки, мощные микроволны, в дополнение к нашей прямой кинетической активной обороне".

Проект включает в себя использование в будущем "автономных морских и воздушных платформ" для ранней разведки в сочетании с инструментами искусственного интеллекта, позволяющими быстро обрабатывать и распространять поступающие данные и ускорять принятие решений.