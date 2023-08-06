За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Итак, в первой части статьи о бомбардировщике B-70 Valkyrie ВВС США мы рассмотрели, как его планировалось использовать в роли ракетоносца, транспортника, заправщика и даже пассажирского коммерческого лайнера, а также поговорили о некоторых особенностях, которые так и остались лишь концептом. Обязательно ознакомьтесь, если пропустили, а мы продолжаем.

В документе, выложенном в открытый доступ ВВС США, также отмечается, что B-70 предлагалось использовать в качестве испытательного стенда для разработки других сверхзвуковых транспортных самолётов или других перспективных конструкций. На одном из графиков показано, как в бомбоотсеке могут быть установлены различные типы двигателей - от реактивных и импульсных до солнечных, ионных и даже ядерных реактивных. Варианты установки различных двигателей

реклама

В монографии ВВС также рассмотрен ряд более радикальных вариантов конструкции В-70, предусматривающих превращение бомбардировщика в головной корабль для запуска различных видов полезной нагрузки в модифицированных бомбовых отсеках, под фюзеляжем за специальными обтекателями, сверху фюзеляжа или под крыльями. Одна из таких концепций предусматривала превращение бомбардировщика в воздушную стартовую платформу для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman I. МБР Minuteman I в качестве полезной нагрузки

Следует отметить, что в 1974 г. ВВС провели реальные испытания этой идеи, сбросив ракету Minuteman с борта самолёта C-5 Galaxy. После того как ракета покинула грузовой отсек C-5, парашюты заставили её упасть в почти вертикальное положение, после чего в воздухе сработали ракетные двигатели, и она устремилась к макетной цели в Тихом океане.

X-15

реклама

Самолеты B-70 могли использоваться для запуска различных гиперзвуковых аппаратов, в том числе и испытательных платформ, таких как варианты X-15.

Одновременно с разработкой "Валькирии" ВВС рассматривали проекты гиперзвуковых летательных аппаратов, например, X-20 Dyna-Soar. X-20 Dyna-Soar

Одно из этих предложений по материнскому кораблю получило интересное название M-70 Hypersonic Experimental Launch Platform (HELP) - по аналогии с версией M-21 самолёта-шпиона Lockheed SR-71 Blackbird. Компания Lockheed разработала М-21 для запуска высокоскоростного беспилотного самолёта-шпиона D-21. M-70 (HELP)

реклама





Вариант В-70 с воздушным стартом рассматривался также как способ потенциального вывода полезных грузов в космос - концепция, известная как "двухступенчатый вывод на орбиту", - роль, которая также предлагалась для предшественника SR-71 - A-12 Oxcart.

Монография AFMC содержит иллюстрации, на которых изображены модифицированные варианты Valkyrie, запускающие ракеты со спутниками-шпионами, а также космическая капсула Gemini.

"Некоторые причудливые предложения доходили до того, что предлагалось запускать с борта "Валькирии" пилотируемые миссии НАСА "Gemini", - говорится в документе. "Похоже, инженеры отчаянно пытались придумать миссию для самолета, и если космический аппарат был достаточно мал, чтобы его можно было переносить таким образом, то был подготовлен отчёт о его запуске с борта B-70".

реклама

Стоит отметить, что на протяжении десятилетий ходили упорные слухи о том, что для этой роли разрабатывался и некий самолёт, являющийся последователем B-70.

B-70, по всей видимости, оказал некоторое влияние на различные проекты сверхзвуковых транспортных самолётов, которые появились позже, а также на другие гиперзвуковые аппараты или космические корабли-носители.

В документе отмечается очень большое сходство между В-70 и концепцией беспилотного гиперзвукового самолёта, опубликованной компанией Boeing совсем недавно. Концепт от компании БоингВ 1967 году компания North American Aviation объединилась с компанией Rockwell и образовала North American Rockwell, которая впоследствии превратилась в Rockwell International. В 1996 г. компания Boeing приобрела различные компоненты Rockwell International, включая её авиационное подразделение.

Программа "Валькирия" была отменена по целому ряду причин, включая технологические проблемы, рост стоимости, расширение арсенала ракет класса "земля-воздух" в Советском Союзе и последующие изменения в доктрине бомбардировочной авиации ВВС США.

ВВС приобрели только два опытных образца этого впечатляющего самолета, официально разработанные XB-70A, один из которых был потерян в трагическом столкновении с истребителем NASA F-104 Starfighter. Оставшийся самолет впоследствии использовался для экспериментальных аэрокосмических исследований как ВВС, так и НАСА, после чего в 1969 году был снят с вооружения. В настоящее время он находится в экспозиции Национального музея ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне (штат Огайо). "Валькирия" в музее ВВС США

В целом данная историческая монография представляет собой увлекательный обзор больших надежд и амбициозных планов ВВС и инженеров Северной Америки, которые они возлагали на самолет B-70, ставший одним из самых интересных самолетов всех времен.