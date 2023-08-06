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"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie Ч.1

Различные модификации В-70 включали в себя разведывательные самолеты, танкеры, транспортники и даже корабли для запуска гиперзвуковых аппаратов и космических кораблей
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Сверхзвуковой бомбардировщик ВВС B-70 Valkyrie, разработанный и построенный компанией North American Aviation, уже занял видное место в дискуссиях о перспективных военных самолётах, которые так и не поступили на вооружение, и о том, что могло бы произойти, если бы они поступили.

Теперь же служба опубликовала увлекательный обзор предлагаемых вариантов B-70, в том числе в качестве разведчика, воздушного заправщика, сверхзвукового транспортника, а также в качестве корабля для запуска баллистических ракет, гиперзвуковых испытательных аппаратов, для вывода полезных грузов в космос и т.д.

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Исторический отдел командования ВВС (AFMC) выпустил документ под названием "NAA B-70 Valkyrie Variants: Будущее, которого не было...". Этот отдел регулярно публикует работы, в которых более подробно рассматриваются прошлые разработки перспективной авиации и другие исторические темы.

"Подобно летающим автомобилям, человеческим колониям на Марсе и многим другим футуристическим идеям, видение завтрашнего дня в 1950-е годы было наполнено грандиозными замыслами, которые только сейчас воплощаются в жизнь", - говорится в предисловии к исторической монографии о варианте В-70.

"Как и следовало ожидать, у авиаконструкторов того времени были схожие представления, и они начали извлекать свои идеи из головы, переносить их на бумагу, а затем просить промышленников гнуть сталь и другие экзотические материалы для создания самолётов будущего".

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"Инженеры надеялись, что эта машина сможет изменить будущее пилотируемых бомбардировщиков", - говорится далее. "Однако политика, деньги и технологический прогресс не позволили создать B-70 Valkyrie - супербомбардировщик с ядерным зарядом, способный развивать скорость более 3 Махов. Эти факторы погубили мечту ещё до того, как первый самолет сошел с конвейера завода North American Aviation".

Размещение капсулы "Alert Pod"

Некоторые из концепций, которые историки ВВС включили в свой сборник, были выдвинуты в поддержку основной задачи B-70 как ударной платформы дальнего действия. Одна из них - автономная капсула "Alert Pod", которая размещалась под задней частью фюзеляжа и избавляла от необходимости использования различного тяжёлого наземного оборудования для запуска самолёта перед выполнением задания. Это было бы полезно, как следует из названия, для самолётов, находящихся в состоянии боевой готовности, или если "Валькирии" должны были быть переброшены в другие места с более ограниченными средствами поддержки.

В документ включен рисунок, на котором изображён B-70, оснащённый системой Alert Pod. Другой концепт показывает "Валькирию", несущую не менее 14 "Ракет общего назначения".

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Вооружение

На схеме показан В-70, оснащенный поворотными бомбодержателями в бомбоотсеке, что спустя десятилетия стало стандартом для бомбардировщиков ВВС, включая В-52, В-1 и В-2. Этот же вариант, получивший название RSB-70 (RSB - "разведывательно-ударный бомбардировщик"), должен был иметь встроенную разведывательную камеру, позволяющую после нанесения удара по цели самостоятельно получать снимки для оценки ущерба от бомбардировки.

На другом графике изображена установка системы огибания рельефа местности для бомбардировщиков B-70. "По мере совершенствования ракетных средств класса "земля-воздух" враждебных стран, высотные миссии бомбардировочного флота стали устаревать. Новым стандартом стали полёты на малой высоте с огибанием местности", - говорится в документе. Этот сдвиг в концепции эксплуатации бомбардировщиков во многом лёг в основу разработки последующего B-1.Система огибания рельефа, "крыло-парашют" и заправщик

В документе также имеется фотография аэродинамической модели самолета B-70, оснащённого убирающимся парашютом - устройством, которое ВВС, а также другие военные ведомства США рассматривали как способ улучшения возможностей короткого взлёта и посадки различных самолетов. В данном случае парасоль похожа на парашют в форме крыла, который должен был обеспечивать дополнительную подъемную силу на малых скоростях.

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В документе рассматривается и ряд вариантов, не относящихся к бомбардировщикам. Некоторые из них имеют смысл, например, вариант танкера, который мог бы дозаправлять другие B-70, нуждающиеся в топливе, во время полётов.

Вариант транспортника

Были также предложения по пассажирским и грузовым самолётам, в том числе и по медицинскому варианту, "включавшему медпункт и переноски для сорока восьми раненых". Это неудивительно, учитывая интерес к сверхзвуковым самолётам в то время, который в итоге привёл к появлению различных коммерческих проектов, включая SST компании Boeing и англо-французский Concorde. 

Историки AFMC отмечают, что неясно, позволила ли бы технология того времени сделать из B-70 экономически эффективный воздушный лайнер. "Пытаясь продать чисто грузовой вариант, инженеры действительно приукрасили свои выводы, пытаясь показать, что грузоподъёмность их сверхзвукового транспорта была равна или даже лучше, чем у более крупных транспортных машин, таких как C-133 или KC-135", - говорится в документе.

"Загрузка груза через откидывающийся нос, подобный Lockheed C-5 или Super Guppy, или использование люков в днище и по бокам - вот лишь некоторые из проблем, которые необходимо было решить. Использование отделяемой капсулы представлялось наиболее логичным решением".

Варианты погрузки груза

На этом первая часть обзора закончена, в ближайшее время выйдет вторая. А что вы думаете по поводу проекта, были ли у него шансы?

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