На многих сайтах начал распространяться рекламный ролик с предвыборной агитации главы ЧВК "Вагнер"

На многих сайтах перед просмотром видео стал появляться рекламный ролик, похожий на предвыборную агитацию за главу ЧВК "Вагнер" Евгения Викторовича Пригожина. Кто за этим стоит на данный момент неизвестно, но, очевидно, что размещение такого ролика стоило немалых средств.



В ролике обыгрываются некоторые факты, связанные с Евгением Пригожиным и проведением спецоперации. В нарезке используются ролики, ранее опубликованные в социальных сетях, что может свидетельствовать о том, что это видео - фанатская задумка.



реклама

Не исключено, однако, что видео - дело рук центра информационно-психологических спецопераций Украины. Оно могло быть задумано для разжигания внутренних конфликтов в обществе и дискредитации существующей власти.

Напомним, что Евгений Пригожин неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций, лишь раз иронично отметив, что собирается баллотироваться в президенты...Украины.

Интересно было бы получить комментарий по этому поводу от самого главы ЧВК "Вагнер"