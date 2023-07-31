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"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО

Несмотря на заявления об "устаревшей армии", ВС РФ ещё способны удивлять Запад своими разработками в сфере вооружения
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ГСН ракеты

На вооружение ВКС РФ поступила ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) под кодовым наименованием «Изделие 305». Используется ракета на боевых вертолётах для поражения различных наземных целей. Отличный потенциал и эксплуатационные характеристики вооружения этого типа подтверждены не только на полигонных испытаниях, но и в ходе специальной военной операции на Украине.

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Применение ЛМУР

Неожиданный заказчик: от ФСБ к ВКС

Изначально заказ на изготовление ЛМУР поступил от ФСБ России, которой требовалось обновление ракетного вооружения для спецмодификаций Ми-8. В 2016 году были проведены первые испытания проекта, реализованного в КБ. В этом же году стартовало серийное изготовление, первым заказчиком стало ФСБ, которое заказало «305» для нужд авиационного парка службы. Заказ покрыт мраком — безусловно, найти информацию о количестве ракет, их цене и особенностях использования после поставки в открытых источниках невозможно.

ЛМУР на подвеске

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В этот же период времени изделие вызвало интерес у представителей ВКС РФ. По их запросу были проведены дополнительные испытания и изучение техническими специалистами военно-космических сил, которые дали рекомендацию по принятию новой ракеты на вооружение. В итоге «Изделие 305» стало одним из штатных видов вооружения для транспортно-боевой и ударной авиации МО РФ. 

До недавнего времени шифр изделия упоминался только в некоторых источниках неофициального характера. Официально военным экспертам и широкой публике ракета была представлена только на специализированном военном форуме «Армия», где без указаний тактико-технических и эксплуатационных характеристик посетители мероприятия могли на стенде Коломенского КБ увидеть экспортный вариант с шифром 305Э.Макет "Изделия 305"

Неофициальные источники утверждают, что изделия активно применялись на армейских учениях в течение 2017 года. С февраля 2022 года «Изделие 305» активно используется в зоне боевых столкновений на СВО, что подтверждается рядом записей объективного контроля поражения целей с головок оптического самонаведения управляемых ракет. Дополнительных подробностей боевого использования нет, но даже обрывочные данных об ТТХ изделия позволяют оценить её боевой и эксплуатационный потенциал.

Известные характеристики ракетыИнфографика

«Изделие 305» относится к классу ракетного вооружения типа «воздух-земля», которая имеет совместимость с различными видами воздушных носителей, стоящих на вооружении ВКС РФ и поставляемых на экспорт в разные страны.

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Предназначена ЛМУР для поражения разнообразной боевой техники и стационарных объектов наземного базирования. От других образцов вооружения этого класса ракета отличается высокими лётными характеристиками, имея при этом сниженный вес и габариты. Можно с уверенностью сказать о том, что это первое вооружение такого типа с подобными эксплуатационными и тактико-техническими характеристиками, поставленное на вооружение современной военной авиации России.

Изготовлена ЛМУР в цилиндрическом обтекаемом корпусе с головным прозрачным обтекателем. В головном сегменте размещены рули X-образной формы, аналогичные, но большего размера — в зоне хвоста ракеты. Вдоль всего корпуса идёт гаргрот с малым сечением. По длине ракета — не более 200 см, диаметр — 20 см, масса на старте — 105 кг.Экспортный вариант изделия 

В головной части размещается система оптического наведения комбинированного типа, приборы для самонаведения на цель и автопилот. Указанные средства позволяют использовать ракету в формате «запустили и забыли». В этой же части смонтирована специальная рация для обмена информацией с носителем, выпустившим её, позволяющая передавать видеосигнал и телеметрию с самонаводящейся головки, а также получать команды с вертолёта.

Масса БЧ осколочно-фугасного типа составляет 25 кг. Прозрачные характерные сегменты в головной части изделия указывают на вероятное наличие лазерного неконтактного взрывателя. Основная часть корпуса ракеты занята двигателем твёрдотопливного типа, который позволяет ракете разгоняться до 230 метров в секунду и гарантирует дальность полёта более 14 км. В зависимости от высоты пуска, полёт может производиться на высотах от 0,1 до 0,6 км, в конечной точке полёта осуществляется пикирование на объект.

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Использоваться оружие может на многоцелевых вертолётах Ми-8, а также на Ка-52 или Ми-28НМ. Управление осуществляется с использованием дополнительной системы АС-БПЛА, которая может монтироваться на различных носителях.

Преимущества и потенциал

Можно отметить, что эта ракета явно превосходит большинство предыдущих и существующих аналогов по основным техническим и эксплуатационным характеристикам. К ним относятся:

  • новизна. Изготовлен проект буквально несколько лет назад на основе современных композитных материалов и инновационных технологий. Повышенные эксплуатационные и технические характеристики объясняются, в первую очередь, именно этим фактом;
  • многофункциональность. Изделие предполагает возможность использования с различными видами вертолётов, стоящих на вооружении в ВС РФ. Важный плюс также в том, что не потребуется значительной доработки и модификации техники. Кстати, это первый ЛМУР, который может применяться на многоцелевых Ми-8, что делает его универсальным вариантом вооружения для различных видов и родов войск;
  • расширенные в сравнении с конкурентами ТТХ. «Изделие 305» превосходит аналогичные ЛМУР («Атака» и «Вихрь») по предельной дальности полёта, а также по боевой нагрузке и мощности БЧ. Это позволяет понизить риски для вертолёта и повысить общую эффективность наносимого удара. Пока не совсем ясно, насколько ракета этого типа эффективна против высоко бронированных целей — практика применения покажет;
  • комбинированная и многорежимная система управления и наведения. Она даёт возможность поражения движущихся или стационарных целей как с имеющимися координатами, так и без них. Это позволяет оператору-лётчику выбирать перед пуском оптимальный режим запуска и сопровождения цели;
  • возможность перенацеливания во время полёта. Это значительно повышает вероятность поражения заданной цели и повышает боевую мощность вертолёта при выполнении поставленных боевых задач.

ЛМУР «Изделие 305» значительно превосходит основные виды управляемых ракет, состоящих сейчас на вооружении у ВКС РФ. Их использование позволяет значительно расширить функциональные возможности вертолётной авиации при выполнении боевых задач и повысить их эффективность на современных участках боевого столкновения.

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