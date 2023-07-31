За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

ГСН ракеты

На вооружение ВКС РФ поступила ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) под кодовым наименованием «Изделие 305». Используется ракета на боевых вертолётах для поражения различных наземных целей. Отличный потенциал и эксплуатационные характеристики вооружения этого типа подтверждены не только на полигонных испытаниях, но и в ходе специальной военной операции на Украине.

реклама

Применение ЛМУР

Неожиданный заказчик: от ФСБ к ВКС

Изначально заказ на изготовление ЛМУР поступил от ФСБ России, которой требовалось обновление ракетного вооружения для спецмодификаций Ми-8. В 2016 году были проведены первые испытания проекта, реализованного в КБ. В этом же году стартовало серийное изготовление, первым заказчиком стало ФСБ, которое заказало «305» для нужд авиационного парка службы. Заказ покрыт мраком — безусловно, найти информацию о количестве ракет, их цене и особенностях использования после поставки в открытых источниках невозможно.

ЛМУР на подвеске

реклама

В этот же период времени изделие вызвало интерес у представителей ВКС РФ. По их запросу были проведены дополнительные испытания и изучение техническими специалистами военно-космических сил, которые дали рекомендацию по принятию новой ракеты на вооружение. В итоге «Изделие 305» стало одним из штатных видов вооружения для транспортно-боевой и ударной авиации МО РФ.

До недавнего времени шифр изделия упоминался только в некоторых источниках неофициального характера. Официально военным экспертам и широкой публике ракета была представлена только на специализированном военном форуме «Армия», где без указаний тактико-технических и эксплуатационных характеристик посетители мероприятия могли на стенде Коломенского КБ увидеть экспортный вариант с шифром 305Э. Макет "Изделия 305"

Неофициальные источники утверждают, что изделия активно применялись на армейских учениях в течение 2017 года. С февраля 2022 года «Изделие 305» активно используется в зоне боевых столкновений на СВО, что подтверждается рядом записей объективного контроля поражения целей с головок оптического самонаведения управляемых ракет. Дополнительных подробностей боевого использования нет, но даже обрывочные данных об ТТХ изделия позволяют оценить её боевой и эксплуатационный потенциал.

Известные характеристики ракеты Инфографика

«Изделие 305» относится к классу ракетного вооружения типа «воздух-земля», которая имеет совместимость с различными видами воздушных носителей, стоящих на вооружении ВКС РФ и поставляемых на экспорт в разные страны.

реклама

Предназначена ЛМУР для поражения разнообразной боевой техники и стационарных объектов наземного базирования. От других образцов вооружения этого класса ракета отличается высокими лётными характеристиками, имея при этом сниженный вес и габариты. Можно с уверенностью сказать о том, что это первое вооружение такого типа с подобными эксплуатационными и тактико-техническими характеристиками, поставленное на вооружение современной военной авиации России.

Изготовлена ЛМУР в цилиндрическом обтекаемом корпусе с головным прозрачным обтекателем. В головном сегменте размещены рули X-образной формы, аналогичные, но большего размера — в зоне хвоста ракеты. Вдоль всего корпуса идёт гаргрот с малым сечением. По длине ракета — не более 200 см, диаметр — 20 см, масса на старте — 105 кг. Экспортный вариант изделия

В головной части размещается система оптического наведения комбинированного типа, приборы для самонаведения на цель и автопилот. Указанные средства позволяют использовать ракету в формате «запустили и забыли». В этой же части смонтирована специальная рация для обмена информацией с носителем, выпустившим её, позволяющая передавать видеосигнал и телеметрию с самонаводящейся головки, а также получать команды с вертолёта.

Масса БЧ осколочно-фугасного типа составляет 25 кг. Прозрачные характерные сегменты в головной части изделия указывают на вероятное наличие лазерного неконтактного взрывателя. Основная часть корпуса ракеты занята двигателем твёрдотопливного типа, который позволяет ракете разгоняться до 230 метров в секунду и гарантирует дальность полёта более 14 км. В зависимости от высоты пуска, полёт может производиться на высотах от 0,1 до 0,6 км, в конечной точке полёта осуществляется пикирование на объект.

реклама

Использоваться оружие может на многоцелевых вертолётах Ми-8, а также на Ка-52 или Ми-28НМ. Управление осуществляется с использованием дополнительной системы АС-БПЛА, которая может монтироваться на различных носителях.

Преимущества и потенциал

Можно отметить, что эта ракета явно превосходит большинство предыдущих и существующих аналогов по основным техническим и эксплуатационным характеристикам. К ним относятся:

новизна . Изготовлен проект буквально несколько лет назад на основе современных композитных материалов и инновационных технологий. Повышенные эксплуатационные и технические характеристики объясняются, в первую очередь, именно этим фактом;

. Изготовлен проект буквально несколько лет назад на основе современных композитных материалов и инновационных технологий. Повышенные эксплуатационные и технические характеристики объясняются, в первую очередь, именно этим фактом; многофункциональность . Изделие предполагает возможность использования с различными видами вертолётов, стоящих на вооружении в ВС РФ. Важный плюс также в том, что не потребуется значительной доработки и модификации техники. Кстати, это первый ЛМУР, который может применяться на многоцелевых Ми-8, что делает его универсальным вариантом вооружения для различных видов и родов войск;

. Изделие предполагает возможность использования с различными видами вертолётов, стоящих на вооружении в ВС РФ. Важный плюс также в том, что не потребуется значительной доработки и модификации техники. Кстати, это первый ЛМУР, который может применяться на многоцелевых Ми-8, что делает его универсальным вариантом вооружения для различных видов и родов войск; расширенные в сравнении с конкурентами ТТХ . «Изделие 305» превосходит аналогичные ЛМУР («Атака» и «Вихрь») по предельной дальности полёта, а также по боевой нагрузке и мощности БЧ. Это позволяет понизить риски для вертолёта и повысить общую эффективность наносимого удара. Пока не совсем ясно, насколько ракета этого типа эффективна против высоко бронированных целей — практика применения покажет;

. «Изделие 305» превосходит аналогичные ЛМУР («Атака» и «Вихрь») по предельной дальности полёта, а также по боевой нагрузке и мощности БЧ. Это позволяет понизить риски для вертолёта и повысить общую эффективность наносимого удара. Пока не совсем ясно, насколько ракета этого типа эффективна против высоко бронированных целей — практика применения покажет; комбинированная и многорежимная система управления и наведения . Она даёт возможность поражения движущихся или стационарных целей как с имеющимися координатами, так и без них. Это позволяет оператору-лётчику выбирать перед пуском оптимальный режим запуска и сопровождения цели;

. Она даёт возможность поражения движущихся или стационарных целей как с имеющимися координатами, так и без них. Это позволяет оператору-лётчику выбирать перед пуском оптимальный режим запуска и сопровождения цели; возможность перенацеливания во время полёта. Это значительно повышает вероятность поражения заданной цели и повышает боевую мощность вертолёта при выполнении поставленных боевых задач.

ЛМУР «Изделие 305» значительно превосходит основные виды управляемых ракет, состоящих сейчас на вооружении у ВКС РФ. Их использование позволяет значительно расширить функциональные возможности вертолётной авиации при выполнении боевых задач и повысить их эффективность на современных участках боевого столкновения.