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"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО

Умный российский снаряд с говорящим за себя названием "Дрель" способен "просверлить" дыры, но только там где это нужно
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После разрыва кассеты боеприпасы устремляются к целямРабота над ПБК 500У СПБЭ-К началась ещё в середине 90-х годов. Время не самое лучшее для разработки вооружения. Считалось, что царит «мир-дружба-жвачка», а войны типа Первой Чеченской – досадное недоразумение. Американцы так не думали и работу над аналогичной бомбой JSOW AGM-154 довели до запуска в серию в 1998 году. Через 25 лет многострадальная «Дрель» готовится к появлению в войсках и непосредственно к применению в ходе СВО. Разбираемся, что стоит за названием и что делает этот снаряд "умным".

Что скрывается за обозначением

Расшифровка длинного ряд цифр и букв проста:

  • ПБК – планирующая бомбовая кассета;
  • 500 – калибр (масса 540 кг);
  • У – управляемая;
  • СПБЭ-К – самоприцеливающийся боевой элемент комбинированный.

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Ну а «Дрелью» её назвали создатели из НПО «Базальт» за неутомимость в проделывании дырок в броне танков и другой техники.

Образец "Дрели"

Теперь пройдемся по буквам в отдельности.

  • П – планирующими бомбами уже давно никого не удивишь, но достоинства их неоспоримы. Сбросив бомбу за 30 км и более, носитель может разворачиваться и уйти от поражения ПЗРК типа «Стингер» и ЗРК ближнего радиуса действия вроде «Панциря». Дальность полёта зависит от высоты сброса. Для «Дрели» она может достигать 14 км.
  • Б – бомбовая, то есть сброс с самолёта или БПЛА. В качестве носителей подразумевался прежде всего Су-57. Пока их всего 5 штук, а насытить ими войска обещают к 2027 году. Рассматривается также БПЛА С-70 «Охотник». Об их количестве достоверных сведений нет. Значит ли это, что только через четыре года оборону противника начнут сверлить по-настоящему? Надеемся, что нет, ведь бомбы калибром 500 могут нести Су-34, Ту-22 и множество других самолетов.
  • К – кассетная. Тоже не новость. Боеприпасов, несущих в себе от десятков до сотен суббоеприпасов, тоже много. Впервые их использовали немцы против поляков еще в 1939 году. В базовой модели «Дрели» таких боевых элементов 15, немного, зато весомых. Они даже не попадают под конвенцию о запрещении кассетных вооружений, ведь суббоеприпасы весом более 20 кг она не запрещает.Альтернативный вариант повышенной дальности действия
  • 500 – внушительный калибр, от ФАБ-500 остается воронка глубиной 3 м и диаметром 8,5 м. Радиус поражения невелик, но кассетные суббоеприпасы рассеиваются по большой плошади.
  • У – управляемая. «Дрель» работает по принципу «сбросил и забыл». Не требуется лазерная подсветка цели. Бомба прилетит по заданным координатам, используя ГЛОНАСС, с помощью аэродинамических рулей в хвосте Х-образного оперения.
  • СП – самоприцеливающийся, то есть после разделения кассеты каждый суббоеприпас находит цель самостоятельно во время спуска на парашюте. В любую погоду, днём и ночью, для этого его снабдили инфракрасной головкой самонаведения.
  • БЭ – боевой элемент, тут все понятно.
  • К – комбинированный. Вот тут главная собака и зарыта, но об этом позже.

ИспытанияБомбометание с самолёта

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Макет «Дрели» показали ещё в 2005 году, потом в 2015. В 2016 объявляли, что вот-вот закончим испытывать и пустим в серию. Прошёл обещанный 2017, 2021, теперь в июне обещали запуск производства до конца года. Правда американцы считают, что первые образцы поступили в войска ещё в 2018 году и были применены по боевикам в Сирии. Но все же они, скорее всего, ошиблись.

СПБЭ разработаны давно, но до испытания в боевых условиях не дошло. Из Афганистана к тому времени ушли, а в Чечне не было столько бронетехники, чтобы применять дорогую в то время новинку. В Сирии использовали РБК-500 СПБЭ, непланирующую кассетную бомбу. В планировании нужды не было. Серьезного ПВО у «бармалеев» не было, а вот самоприцеливание испытали. Не все БЭ нашли свои цели и их с удовольствием фотографировали журналисты, чтобы обвинить Россию в применении «запрещенного» оружия.

Аналогов естьАмериканская AGM-154

Планирующие кассетные бомбы есть у США, Швеции и Израиля. Американских ПКБ к концу нулевых наклепали уже 6 модификаций. Последняя могла улететь на 560 км с помощью реактивного двигателя, да и обозначение у неё вполне ракетное. Суббоеприпасов у AGM-154 всего 6, зато дальность и без двигателя 110 км.

Серьёзное отставание, но в «Базальте» утверждают, что довели дальность до 80-100 км и работают над пульсирующим реактивным двигателем для «Дрели». А американцы, кстати, от дальнейшего производства последних модификаций отказались в пользу более дешёвой бомбы CBU-105. «Дрель» же дешевле заморской вундерваффе раз в десять. А это значит, что произвести их можно намного больше.

Вишенка на тортеКомбинированная головка самонаведения

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Насчёт последней буквы К в названии, которая и делает боеприпас "умным". Комбинированное наведение включает в себя не только инфракрасную головку самонаведение, но и в придачу радиолокационную. А она в СПБЭ-К включает систему распознавания «свой-чужой». То есть суббоеприпас при спуске отличит не только БТР от танка, но и узнает, кому он принадлежит. Своих не тронет, а чужой точно не уйдет.

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