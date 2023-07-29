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Каждого пользователя Wi-Fi роутера можно отнести к одной из двух групп. В первую входят те, кто пользуется этим устройством, исходя из принципа «поставить — и забыть». Представители второй группы — это ярые экспериментаторы, склонные модернизировать роутер различными способами: устанавливая его на наиболее «высокоскоростное» место или откручивая антенны. Статья поможет разобраться в том, что заставляет людей убирать антенны и насколько рационально делать это.

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Когда появился высокоскоростной интернет, Wi-Fi роутер прочно вошёл в жизнь большинства людей. Теперь сложно найти жилище, в котором отсутствовал бы этот полезный гаджет. В то же время некоторые пользуются им неправильно. К примеру, располагают его рядом с микроволновкой, кладут сверху фольгу и даже вытаскивают из него антенны. Всё перечисленное делать категорически запрещено.

Роутер может иметь внешние антенны либо распаянные на плате. Возможно, именно эту особенность учитывают некоторые пользователи, и это обусловливает их легкомысленное отношение к внешним антеннам. Часть людей считает, раз одни устройства обходятся без них, значит, и остальным они не нужны. Здесь следует задать себе вопрос: «С какой целью вообще надо снять их?» Пользователи умудряются найти различные причины.

4 причины

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Первая причина. Часть людей размещает роутеры так, чтобы они лежали или висели незаметно. Они убирают устройство в шкаф, запирают в распределительном щите со слабым током либо ином месте, которое скрыто от глаз. Однако бывают ситуации, в которых «рогатые» гаджеты ни в какую не хотят размещаться в приготовленных для них «подходящих» местечках. Тогда ряд пользователем и приходит к компромиссному решению — выкрутить каждую из торчащих антенн. Затем у них получается втиснуть роутеры на узкие полки.

Вторая причина. Другая часть пользователей, любящая читать в Сети «гайды», считает, что, убрав антенны, они уменьшат зону покрытия, что помешает посторонним подключаться к их Wi-Fi. Юзер рассуждает следующим образом: «Живу в небольшой квартире, поэтому зона покрытия достаточная и антенна не понадобится. Соседу Wi-Fi не достанется!».

Третья причина. В ещё одном случае выкрутить антенну может сильно трепетный по отношению к собственному здоровью пользователь. Такой человек может предположить, что своими действиями снизит уровень «вредного» излучения, исходящего от его роутера.

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Четвёртая причина. В конце концов бывают и такие, кто считает, что антенны портят роутер внешне и мешают ему гармонично сочетаться с квартирным интерьером.

Время разоблачить все мифы

Не стоит и упоминать, что львиная доля из перечисленных ситуаций не выдержит никакую критику. Бесспорно, излучаемый сигнал не может быть усилен никакой внешней антенной. Последняя представляет собой лишь пассивный источник, предназначенный, чтобы перераспределять сигнал. При этом в инструкциях всегда пишут о запрете включения роутера со снятыми антеннами.

У такого устройства выходной резистор, расположенный на плате, благодаря эффекту отражённой волны нагревается и сгорает. Соответственно, всё устройство ломается. Это известно любому опытному связисту.

Выкрутив пару антенн, чтобы разместить девайс в шкафу или на узкой полке, пользователь сделает сигнал слабее. Связь будет обрываться, а пропускная способность станет нестабильной. Кроме того, вырастет риск, что роутер перегреется.

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Чтобы защитить свой Wi-Fi от взлома, лучше пользоваться защищённым доступом по технологии WPA2 (Wi-Fi Protected Access), а также перейти на более надёжные пароли.

На здоровье работающий роутер не влияет. Диапазон излучения любого современного устройства Wi-Fi неионизирующий. Он не опасен для человека. Микроволновки, к примеру, «фонят» намного больше.