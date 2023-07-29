Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы

О частых неразумных действиях россиян, основанных на заблуждении и дезинформации. 4 причины и разоблачение мифа
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Каждого пользователя Wi-Fi роутера можно отнести к одной из двух групп. В первую входят те, кто пользуется этим устройством, исходя из принципа «поставить — и забыть». Представители второй группы — это ярые экспериментаторы, склонные модернизировать роутер различными способами: устанавливая его на наиболее «высокоскоростное» место или откручивая антенны. Статья поможет разобраться в том, что заставляет людей убирать антенны и насколько рационально делать это.

реклама

Когда появился высокоскоростной интернет, Wi-Fi роутер прочно вошёл в жизнь большинства людей. Теперь сложно найти жилище, в котором отсутствовал бы этот полезный гаджет. В то же время некоторые пользуются им неправильно. К примеру, располагают его рядом с микроволновкой, кладут сверху фольгу и даже вытаскивают из него антенны. Всё перечисленное делать категорически запрещено.

Роутер может иметь внешние антенны либо распаянные на плате. Возможно, именно эту особенность учитывают некоторые пользователи, и это обусловливает их легкомысленное отношение к внешним антеннам. Часть людей считает, раз одни устройства обходятся без них, значит, и остальным они не нужны. Здесь следует задать себе вопрос: «С какой целью вообще надо снять их?» Пользователи умудряются найти различные причины.

4 причины

реклама

Первая причина. Часть людей размещает роутеры так, чтобы они лежали или висели незаметно. Они убирают устройство в шкаф, запирают в распределительном щите со слабым током либо ином месте, которое скрыто от глаз. Однако бывают ситуации, в которых «рогатые» гаджеты ни в какую не хотят размещаться в приготовленных для них «подходящих» местечках. Тогда ряд пользователем и приходит к компромиссному решению — выкрутить каждую из торчащих антенн. Затем у них получается втиснуть роутеры на узкие полки.

Вторая причина. Другая часть пользователей, любящая читать в Сети «гайды», считает, что, убрав антенны, они уменьшат зону покрытия, что помешает посторонним подключаться к их Wi-Fi. Юзер рассуждает следующим образом: «Живу в небольшой квартире, поэтому зона покрытия достаточная и антенна не понадобится. Соседу Wi-Fi не достанется!».

Третья причина. В ещё одном случае выкрутить антенну может сильно трепетный по отношению к собственному здоровью пользователь. Такой человек может предположить, что своими действиями снизит уровень «вредного» излучения, исходящего от его роутера.

реклама

Четвёртая причина. В конце концов бывают и такие, кто считает, что антенны портят роутер внешне и мешают ему гармонично сочетаться с квартирным интерьером.

Время разоблачить все мифы

Не стоит и упоминать, что львиная доля из перечисленных ситуаций не выдержит никакую критику. Бесспорно, излучаемый сигнал не может быть усилен никакой внешней антенной. Последняя представляет собой лишь пассивный источник, предназначенный, чтобы перераспределять сигнал. При этом в инструкциях всегда пишут о запрете включения роутера со снятыми антеннами.

У такого устройства выходной резистор, расположенный на плате, благодаря эффекту отражённой волны нагревается и сгорает. Соответственно, всё устройство ломается. Это известно любому опытному связисту.

Выкрутив пару антенн, чтобы разместить девайс в шкафу или на узкой полке, пользователь сделает сигнал слабее. Связь будет обрываться, а пропускная способность станет нестабильной. Кроме того, вырастет риск, что роутер перегреется.

реклама

Чтобы защитить свой Wi-Fi от взлома, лучше пользоваться защищённым доступом по технологии WPA2 (Wi-Fi Protected Access), а также перейти на более надёжные пароли.

На здоровье работающий роутер не влияет. Диапазон излучения любого современного устройства Wi-Fi неионизирующий. Он не опасен для человека. Микроволновки, к примеру, «фонят» намного больше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

wi-fi роутер wifi зачем вай фай роутер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
23
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
20
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
2
Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
4
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
6
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
3
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
+
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
3
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
8
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Northrop Grumman отказалась проектировать истребитель шестого поколения для ВВС США
+
Военкор Сладков призвал украинцев осознать, что «дружба» с Западом ведёт к скитаниям и разрухе
+
В России создан малоразмерный микродрон "Вектор Х-120" для охоты за особо важными целями
1
В Беларуси заметили 12-ю колонну ЧВК "Вагнер" - еще больше военной техники
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
Представляем ирригатор usmile Soft Care Ultrasonic CY1 для бережного ухода за полостью рта
+
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
6
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Бывший американский разведчик призывает Конгресс США рассказать общественности правду об НЛО
+

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
1
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
70
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
17
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2

Сейчас обсуждают

Андрей Петров
11:37
Запасы нефти в Нигерии всего в два раза меньше чем в РФ. Проблема в том, что вся прибыль уходит на Запад
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
Дмитрий
11:36
Поржал!))) В Китае типо холодно и ничего не взрывается!)))
На фоне резкого потепления в США начали взрываться китайские электровелосипеды и мопеды
Demiurg666
11:36
"...вот только никто не ожидал, что планета начнёт нагреваться" - да неужели?! Автор, проснись!))
ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Днепропетровске
Mekanika
11:23
Коли пишешь везде "в Украине", то и пиши в Донбассе. Что за двойные стандарты?
27 граждан Германии названы радикалами, поскольку уехали в Украину сражаться на стороне РФ
Андрей Мальцев
11:16
Достаточно почитать Ветхий завет, чтобы увидеть некую параллель между их Яхве и Геббельсом в с словах об "избранных народах". Вообще, зачем христианам (новозаветникам) Ветхий завет евреев, это не то ч...
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
Андрей Жуков
11:15
В чём коррупция и барыжничество? Всё оч просто, кто сильнее, умнее и быстрее, тот и продаёт только один!!! Кто мешал нам развиваться? Наша же верхушка всегда говорила, что нах нам что-то развивать, мы...
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
nonses84
11:13
За деньги США, которые потом его разберут и скопирую себе
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
century84
11:12
Весь запад украины Польше. А оставшаяся часть пусть так живёт.
В Польше решили увеличить армию с 3 до 6 дивизий после появления Вагнера в Белоруссии
century84
11:10
Какие переговоры? Мы выполнили свою часть сделки, а другая сторона и не думала об этом.
СМИ: Путин проигнорировал просьбы Эрдогана о переговорах по зерновой сделке
Иван Иванов
11:09
Дак там кастрюля мешает думать!
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем