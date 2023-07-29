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Битва за Роботино вполне может войти в историю российско-украинского конфликта как современная версия битвы за Прохоровку, состоявшейся 12 июля 1943 г. между немецкими и советскими войсками. В Прохоровке советская оборона сломила натиск немецкой бронетехники. Аналогичная ситуация складывается и сегодня в районе поселка Роботино, где российские защитники ведут бой с украинскими штурмовиками на бронетехнике американского и немецкого производства.

Знаешь, что такое безумие?

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Украина и её "партнёры" из НАТО, разворачивая новые попытки прорвать российскую оборону в Запорожье, похоже, берут урок из истории Шотландии. Легенда гласит, что Роберт Брюс, первый король Шотландии, наблюдая за тем, как паук не смог построить паутину, но пытался снова и снова, пока не добился успеха, использовал этот опыт в качестве мотивации для упорства в борьбе с английской короной.

Позднее наблюдения Роберта Брюса послужили источником вдохновения для американского педагога Томаса Палмера, который в 1840 году в своём пособии для учителей написал следующее: "Вам следует прислушаться к уроку: "Пробуйте, пробуйте снова. Если сначала у вас не получается, пробуйте, пробуйте снова".

Настойчивость как нельзя лучше описывает то, что происходит на полях сражений в той части России, которую сейчас называют "Новороссией", - самоотверженные вылазки украинских войск на подготовленные оборонительные позиции российских бойцов, которые на сегодняшний день не принесли ничего, кроме потерь личного состава и уничтоженной техники.

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Упорство, как показывает пример Роберта Брюса, может - и часто побеждает - перед лицом трудностей. Когда осенью 2022 г. только задумывалось нынешнее украинское контрнаступление, Украина продемонстрировала пример упорства, которое, по сути, принесло свои плоды - успешное контрнаступление, в результате которого российские войска были вытеснены из Харьковской области и отвоёвано правобережье Херсонской области, включая город Херсон.

Этому успеху способствовало предоставление НАТО военной техники и обучения на десятки миллиардов долларов, а также поддержка оперативного планирования с использованием ресурсов НАТО в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Когда осеннее контрнаступление завершилось, украинцы и НАТО перешли к созданию новой украинской армии, которая должна была заменить проливавшую кровь в Харькове и Херсоне. Новой украинской армии, которая должна была возобновить наступательные операции весной 2023 года.

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Гладко было на бумаге

Все это не было секретом. В откровенном интервью командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что целью операции весной 2023 года является прорыв российской обороны в Запорожской зоне боевых действий и продвижение на 84 км к городу Мелитополю, контроль над которым, по словам Залужного, "даст нам полный огневой контроль над сухопутным коридором [соединяющим Крымский полуостров с Донбассом и остальной Россией], потому что из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку".

Залужный, выражая уверенность, основанную на последних боевых успехах, заявил: "Я знаю, что я могу победить этого врага", - но тут же добавил: "Но мне нужны ресурсы". Залужный сказал: "я могу рассчитать, исходя из поставленной задачи, какие ресурсы нужны для наращивания боевого потенциала", и привёл цифры: "Мне нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты, 500 гаубиц".

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Залужный поспешил заметить: "Я сейчас не говорю о самолетах F-16". Но он заявил, что Украине нужны артиллерийские боеприпасы - много боеприпасов и подчеркнул, что НАТО пока не в состоянии удовлетворить эту потребность.

Залужный получил то, что искал. Его войска были направлены в страны НАТО для обучения, а планы боевых действий тесно согласовывались с партнёрами Украины по НАТО. Отдельные украинские подразделения были направлены в Графенвер (Германия), где прошли пятинедельный курс обучения под руководством американских инструкторов, посвященный эффективному ведению общевойсковых операций ротного и батальонного масштаба с участием артиллерии, бронетехники и пехоты.

Целью Залужного был город Мелитополь. Для достижения этой цели украинской армии необходимо было прорвать выстроенную оборону российских войск. Украинское командование и его партнеры по НАТО считали, что ключ к победе заключается в том, чтобы противопоставить хорошо обученные, оснащённые и мотивированные украинские войска российским, чья подготовка и моральный дух считались более низкими и которые, подвергшись всей тяжести украинского наступления, сломаются и побегут.

Поиск слабых мест

В январе 2023 года украинские войска начали прощупывать российскую оборону в поисках наиболее слабых мест, которые впоследствии станут опорными пунктами наступления. В районе запорожского села Роботино они, как им казалось, нашли это место - шов между 291-м мотострелковым полком (МСРП) и 70-м МСРП 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

НАТО выбрало две наиболее подготовленные и оснащённые украинские бригады - 33-ю, в которой использовались американские боевые машины пехоты M-2 Bradley, и 47-ю, оснащённую немецкими основными боевыми танками Leopard. Обе бригады были обучены США тактике комбинированного боя, которую им было поручено применить в полную силу на стыке 291-й и 70-й бригад. Украинским солдатам внушали, что российские войска, приданные этим частям, при первых признаках серьезных боевых действий разбегутся или сдадутся в плен.

Наступление

Атака украинских войск началась 8 июня 2023 года и была направлена на российские оборонительные сооружения в районе деревни Роботино. Уже через несколько часов всем участникам наступления стало ясно, что ожидания украинского командования и командования НАТО не соответствуют реальному положению дел: российские солдаты, занимавшие оборону в Роботино, держались стойко, что стало результатом хорошей подготовки, выдающегося руководства, продуманной тактики и надлежащего оснащения.

Украинцы же потерпели поражение, завалив поле боя сгоревшими БМП "Брэдли", танками "Леопард" и телами солдат. Последовательные атаки в течение последующих дней привели к аналогичным результатам - русские выстояли, а ВСУ нет.

В последующие недели Украина изменила свою тактику, отказавшись от общевойсковой подготовки, которую она проходила в Германии, и перейдя к пехотным атакам при поддержке артиллерии, направленным на разрушение российской обороны по частям. Хотя эти атаки поначалу были более успешными, чем атаки с применением бронетехники, в конечном итоге они были отбиты русскими, а украинцы понесли огромные потери в живой силе.

Провал украинского наступления на Мелитополь стал большим конфузом как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для его партнеров по НАТО, собравшихся в Вильнюсе (Литва) на саммит НАТО, проходивший 11-12 июля.

Поиск виноватых

В ходе последовавших за этим обвинений и перекладывания вины на других участников саммита Украина обрушила свой гнев на то, что ей было предложено выполнить сложную военную задачу при недостатке ресурсов, в частности, сославшись на отсутствие истребителей F-16 (несмотря на то, что генерал Залужный специально исключил F-16 из списка техники, необходимой, по его словам, для успешного наступления на Мелитополь).

Тем временем НАТО возложило вину за провал наступления на плечи украинских офицеров, которые не смогли правильно применить тактику, которой их научили в Графенвере. В просочившемся в печать отчёте немецкой разведки переход Украины от массированных атак бронетехники к более мелким атакам пехоты был назван полным отходом от общевойсковых операций, которым обучали в НАТО.

В немецком отчёте не учитывается тот факт, что НАТО пыталась взять оперативное искусство, на освоение которого уходят месяцы, а то и годы, и втиснуть его в рамки тренировок, которые длились всего несколько недель.

Украина вышла из Вильнюсского саммита с классической ситуацией "Catch-22" - "проблема, единственное решение которой отрицается обстоятельством, присущим проблеме, или правилом". Если Украина хотела, чтобы её партнеры по НАТО увеличили военную помощь, например, предоставили истребители F-16, ей необходимо было продемонстрировать прогресс на поле боя. Но для того чтобы продемонстрировать прогресс на поле боя, она должна была атаковать без поддержки истребителей F-16, что обрекало любую такую атаку на провал.

Более того, Вильнюсский саммит показал, что среди партнеров по НАТО растёт усталость от Украины, и некоторые из них начинают сомневаться в своей способности оказывать бессрочную поддержку. По мнению многих западных наблюдателей, Украина должна продемонстрировать волю и способность одержать победу над Россией, иначе у Запада не останется иного выбора, кроме как начать поиск дипломатического выхода из войны. Такое урегулирование путём переговоров может вынудить Украину принять в качестве условий потерю территории, на которую в настоящее время претендует Россия, что не устраивает правительство Зеленского.

Что в итоге

То, что Зеленский, Залужный и украинские военные предпринимают на территории вокруг поселка Роботино, мягко говоря, глупо. Стремление взять Мелитополь стало для Зеленского Святым Граалем, который дорого обойдется Украине, как с точки зрения жизней, потерянных на поле боя, так и с точки зрения геополитических последствий продолжения конфликта, который Украина не сможет выиграть, как с точки зрения возможных дополнительных территориальных потерь, так и долгосрочных экономических и социальных последствий потери жизненно важных ресурсов и инфраструктуры.