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Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости

Плюсы и минусы майнинга на ASIC, стоит ли запускать ферму на таких устройствах в России
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2022-23 годы сказались не лучшим образом на рынке криптовалют, да и вообще на мировом рынке, однако даже сейчас можно получать неплохую прибыль с майнинга. В этой статье мы проведём подробные расчёты окупаемости и ответим на вопрос: стоит ли майнить на Асиках в 2023 году. Информация актуальна на конец июля - начало августа 2023 года.

Сначала кратно пробежимся по основным понятиям и обсудим плюсы и минусы майнинга на ASIC, а затем вычислим срок окупаемости при различных ставках цены на электроэнергию. Так что, если всю базу вы уже знаете и чувствуете себя матёрым майнером, можете листать в середину, остальным же рекомендую ознакомиться со статьёй целиком.

Кратко об ASIC (не путать с кроссовками)

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ASIC представляют собой специальные интегральные схемы, разработанные для выполнения конкретных вычислений. Отказ от универсальности позволяет добиться высоких показателей энергоэффективности и хэшрейта, по сравнению с классическими видеокартами. 

Однако и стоимость устройств в данной категории заметно выше. Покупка майнеров обычно проходит в рамках классического инвестиционного проекта, поэтому аналогично рассчитываются риски, сроки окупаемости, прибыльность и другие параметры.

Особенности майнинга на ASIC

На начальном этапе развития майнинга криптовалюты можно было генерировать на обычных домашних ПК, используя для этого процессор или штатную видеокарту. В дальнейшем рост сложности вычислений привёл к тому, что использование большинства устройств стало нецелесообразным – затраты на электричество и обслуживание превышали полученную прибыль. Частично данную проблему решало объединение слабых устройств в майнинг-пулы, которые увеличивали вероятность успешного решения.

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Следующий этап – появление «асиков», в которых используется большое количество процессоров, что и позволяет обеспечить эффективное параллельное вычисление. Общий принцип работы ASIC и видеокарт совпадает. Однако новые устройства лишены всех компонентов, которые не участвуют в процессе добычи криптовалют, что повышает эффективность. Жесткая привязка к определенному алгоритму одновременно является и главным недостатком устройств – их нельзя переориентировать на другие направления майнинга.

Криптовалюты, которые можно майнить при помощи ASIC

На рынке доступны устройства, совместимые с разными монетами. Однако важно помнить, что майнер может работать только с алгоритмом, для которого он создавался.

Для оценки приблизительного дохода удобнее использовать онлайн-калькуляторы, например, сайт whattomine.com. Примечательно, что устройства, ориентированные на алгоритм SHA-256 (на нём основан Bitcoin) заметно уступают в уровне дохода. Обусловлено это тем, что данную монету часто выбирают промышленные майнеры – рядовым пользователям становится невыгодно с ней работать, даже после интеграции в пул.

Плюсы и минусы

Основные плюсы использования ASIC:

  • Энергоэффективность. Данный параметр оптимизируется еще на этапе проектирования новой модели, поэтому они потребляют меньше электричества, по сравнению с видеокартой с аналогичным хешрейтом;
  • Простой запуск. Перед запуском фермы нет необходимости изучать набор настроек и подбирать оптимальную конфигурацию. Также есть возможность использовать готовые прошивки для оптимизации или разгона майнинга;
  • Высокая окупаемость относительно фермы на классических видеокартах;
  • Компактность. Такие устройства не используют лишние компоненты, поэтому мощная ферма занимает относительно мало места.

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Минусы преимущественно основаны на проблемах с поставками интегральных схем в Россию. Можно выделить три основные проблемы:

  • Высокая стоимость. Стоимость нормальных моделей превышает 100 тысяч рублей;
  • Ограниченный модельный ряд. На российском рынке ощущается нехватка достаточно мощных устройств, а покупки в зарубежных магазинах не всегда возможны;
  • Привязка к определенному алгоритму. Это позволяет повысить производительность, но в условиях меняющегося рынка может сделать устройство полностью бесполезным.

ASIC также является источником сильного шума и выделяет много тепла, лучше устанавливать его в нежилых помещениях или на балконе.

Доходность майнинга на ASIC

При оптимальных условиях срок окупаемости может составить 1-2 года. Один из способов сократить данный период – запуск фермы в сибирском регионе, где электроэнергия заметно дешевле, к тому же там можно найти человека, который привезёт ASIC из Китая по ценам, дешевле рыночных.

Разберём доходность на примере ASIC майнера Bitmain Antminer S19J PRO + с хэшрейтом 120TH/s. На одном из российских сайтов его продают за 250 тысяч рублей (открыл первую ссылку, где-то может быть дешевле). Прошу обратить внимание, что данный АСИК в настоящий момент числится в наличии.Поставим регион с дешёвой электроэнергией, например, Иркутск. По официальным данным стоимость электроэнергии в городе составляет 1,42 рубля за кВт*ч, но мы округлим до 2 руб/кВт*ч.

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Встроенный в сайт калькулятор доходности показывает срок окупаемости Асика в районе 13 месяцев. Учитывая, что примерно 20% дохода потеряется при конвертации на обменниках, то получаем срок в 16 месяцев, т.е. 1 год и 4 месяца.

Если считать через калькулятор Whattomine, с учётом тех же 20 процентов потерь на конвертацию выходит срок окупаемости 500 дней, то есть те же самые 1 год и 4 месяца. С учётом того, что мы взяли в расчёт не самую дешёвую ставку (2 руб/кВт*ч), можно при желании получить срок окупаемости 1 год и 2 месяца в том же Иркутске.

Применив ставку в 4 руб/кВт*ч, получим уже менее радостный, но всё-таки неплохой прогноз окупаемости в примерно 20 месяцев (с учётом конвертации).

Также стоит учитывать, что в России всё активнее практикуется принудительный перевод владельцев ферм на коммерческий тариф электроэнергии. Данное явление пока не является массовым, но инциденты, когда пользователь остается с огромной задолженностью перед поставщиком электроэнергии, уже были неоднократно.

Стоит ли приобретать ASIC

Пиковые цены на основные криптовалюты были зафиксированы в 2021 году, что вызвало повышенный спрос устройств для майнинга и комплектующие к ним. Однако уже в 2022 году ряд негативных факторов обрушили котировки, что ударило по всей индустрии.

Сейчас запуск новой фермы обойдется дешевле – стоимость «асиков» в бюджетном секторе составляет 1,5-10 тысяч долларов. Многие специалисты используют данную ситуацию для расширения, ожидая улучшения ситуации в дальнейшем. При этом в России появился еще один негативный фактор – возможные риски, которые появятся при введении регулирования майнинга.

Как мы видим из расчётов выше, майнинг на Асиках в России в 2023 году всё ещё прибылен и показывает доходность на уровне 70-80% годовых. Но, стоит помнить, что котировки криптовалют (или курса доллара, например) могут как взлететь, так и упасть, поэтому решение необходимо принимать обдуманно, взвесив все риски и преимущества.

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