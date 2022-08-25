Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
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Приветствую тебя, уважаемый читатель. В этой статье я хочу показать, как я недорого и очень эффективно улучшил систему охлаждения центрального процессора. Сначала я хотел купить топовую систему водяного охлаждения Nzxt Kraken. После прочтения сотен отзывов я передумал. Мой выбор пал на качественный вентилятор для корпуса : Iceberg Thermal Icegale Xtra и заодно решил сразу купить топовую термопасту : Arctic Cooling Mx-5. Как говорится: гулять, так гулять! Пошёл в магазин за товаром:
Выключил компьютер и начал готовиться к апгрейду системы охлаждения. Снял родной вентилятор с кулера и мне сразу показалось что это сравнение как коляски с танком. Iceberg смотрится очень качественно и надёжно:
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Но тут я столкнулся с проблемой, так как на айсберге нету отверстий под металлические фиксаторы от родного кулера. Я начал импровизировать и сделал очень качественно на пластмассовых стяжках:
Пришло время очисть комплектующие от старой термопасты и с этой задачей с этой задачей справились на "отлично" духи avon и кружочки из ваты: :
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Вентилятор качественно зафиксировал, и пришло время наносить термопасту Arctic Cooling MX-5. Мне она очень понравилась. Наносится очень легко: "не жидкая, не густая". Уверен, не просто так её называют самой лучшей термопастой. На цвет она голубая как ясное небо:
Всё аккуратно собрал и начал тестировать в популярном стресс-тесте ОССТ в течение 13 минут .Результат меня поразил: температура держалась стабильно 70 градусов, при том, что в комнате 40 градусов (кондиционера у меня пока нет). Не каждая водянка на такое способна, так как у меня процессор в разгоне и зафиксирован всегда на частоте 4650Mhz при 1.25Mv:
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Я считаю, что апгрейд превзошёл все мои ожидания , и стоит каждого потраченного рубля. Так вот что я считаю, необязательно покупать дорогостоящие системы охлаждения. Достаточно просто заменить на более качественный вентилятор и нанести хорошую термопасту.
Пишите в комментариях, какая у вас система охлаждения?
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