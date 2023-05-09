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Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина

Обычно люди которым нужен паяльник не экономят на столь важном инструменте, но что если он нужен изредка? Тогда приходят на помощь самые дешевые варианты.
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В общем побывал я в одном магазине и прикупил самый дешевый паяльник стоимостью всего ~2.5$ (~200 российских рублей), само собой упаковка проста как кусок картона и термоусадочного пластика:

Есть даже небольшая инструкция с иллюстрациями, что как раз для самых дешевых паяльников актуальнее всего, ибо именно с таких обычно люди что-либо начинают делать, из этой же инструкции стало ясно что жало имеет специальное покрытие и его нельзя точить напильником:
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Перейдём к паяльнику, кабель оказался на удивление мягким, это было даже неожиданно учитывая стоимость паяльника, но я не скажу что кабель очень качественный, вилка тоже не отличилась качеством, но она вполне безопасная.

При беглом осмотре я приметил конструктивные особенности позволяющие легко разобрать паяльник, да, это один саморез в рукоятке и два винта в зоне жала, один зажимает жало, второй держит нагревательный элемент в корпусе:

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А ещё следует отметить защиту кабеля от излома, правда эта защита сломалась при изгибе...

Разобрать паяльник можно очень легко, никаких усилий не нужно было прилагать для разборки, это однозначно плюс, причем сделать это можно одной отвёрткой, или даже вообще без отвёртки если найти подходящий предмет которым можно выкрутить винты и саморез:

Вот и самое интересное, что же там с соединением? Вот на этом моменте конечно приятного мало, мало того кабель установлен таким образом, что зажим его не держит от разрыва (внешняя изоляция за пределами зажима), так еще и соединение с зажатым куском изоляции провода:

Далее нагревательный элемент, сразу видно стекловолоконную ткань и тщательную сборку, и нет, снаружи не рабочая обмотка, это просто проволока необходимая для фиксации стекловолоконной ткани и разграничения от корпуса.

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Саму рабочую обмотку не выйдет рассмотреть, она тщательно спрятана во внутренних слоях, всё же от качества изоляции зависит безопасность работы с паяльником, так что ничего удивительного:

На этом разборку закончу, тут уже некуда дальше разбирать без риска испортить паяльник, а он мне ещё нужен, напоследок плотнее закручу скрутку, чтобы точно не отгорело соединение.

Собираю паяльник, никаких проблем, ну кроме одной детали, позже я её вообще оторвал чтобы не мешалась...

Далее проверка паяльника, стекловолоконная ткань конечно знатно надымила, но не страшно, один раз подымит и перестанет.

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Чтобы хоть как-то измерить температуру пирометром я окунул боковину паяльника в канифоль, но в целом это явно не дало точных результатов, так что пирометром не выйдет точно измерить температуру нагрева.

Вообще паяльник не слишком быстро нагревался, после самодельного аккумуляторного прямо очень медленно, но это если сравнивать с действительно быстрым паяльником, но за 5 минут ожидания пока паяльник наберёт температуру никто не поседеет.

Это даже хорошо что паяльник не слишком быстро набирает температуру при своих заявленных 60 Вт, значит он будет паять, а не остывать при первом контакте с местом пайки.

Конечно пяти минут нагрева недостаточно оказалось, чтобы осилить припой диаметром 80 мм., но не беда, ведь ещё немного и припой расплавился без особого труда.

Уже на следующий день я догадался сточить часть жала, я не эксперт по металлургии, но это похоже на какой-то латунный или бронзовый сплав, что не так уж и плохо на самом деле, ибо этот сплав в любом случае на основе меди.

А вот защитного слоя я не нашел на задней стороне жала, возможно только кончит защищён, но это не точно:

Здесь оставлю вес и габариты жала, можете попробовать найти что это за сплав на основании имеющихся данных:

Но вернёмся к паяльнику, не уверен что этим паяльником будет комфортно работать длительное время, но для кратковременной пайки он более чем пригоден.

Можно полюбоваться на эту "картину", и да, я не боюсь за ESR тестер на котором собственно и лежит сейчас припой, ведь этот корпус тестера и создавался чтобы даже такие условия не могли повредить само устройство:

Что до жала, к нему у меня нет особых претензий, припой неплохо задержался, в совокупности факторов паяльник пригоден для пайки:

Всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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