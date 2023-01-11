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На этот раз я решил просмотреть папку с несортированными старыми фото, наиболее интересные фото выбрал для текущей статьи.

Начну пожалуй с блинчиков, я конечно же не повар, но блинчики получились очень даже вкусными, хотя с оформлением у меня явно что-то не срослось, и получались какие-то мутанты...

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И да, я не просто так использовал чугунную сковородку, современные антипригарные сковородки имеют слишком маленькую массу и быстро набирают/теряют температуру, а еще они слишком легкие, их просто неудобно использовать, хотя тут каждому своё.

Хотя иногда у меня получались относительно круглые блины, но обычно получались мутанты, впрочем, это никак не делало вкус хуже, лучше вкусные блины мутанты чем образцовая на вид гадость, так что всё было отлично.

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Далее перейду к солнечной панели, эту панель собирал из дешевых китайских пластин, в качестве основы выбрал картон, и в целом у меня получилось нечто, оно даже работало.

Конечно не обошлось без потерь, но это первый опыт так что сойдет.

В итоге этой панели было достаточно чтобы уверенно обеспечить питанием фотокамеру Canon A590 IS в солнечный день, но на этом эксперимент и закончился.

Возвращаемся в сумрак, посмотрим некоторые фото старого телефона домашнего, этот телефон насколько я помню уже был не очень исправен, целая горсть классических резисторов в совокупности с микросхемами.

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Куча старых, но весьма полезных деталей, только снять с плат...

Горсть батареек уже отработавших свой ресурс, почему я такие вещи герметично упаковываю? Все очень просто, чтобы не травить себя и окружающих если вдруг необходимо хранить такие вещи, батарейки не так уж и безобидны как кажется, потому даже новые батарейки я храню если не в пакетиках, то как минимум в контейнерах которые можно плотно закрыть.

Правда с алкалиновыми батарейками нужно работать и хранить весьма осторожно, алкалиновые батарейки взрывоопасны порой, по принципу взрыва они как пуля работают, в общем ничего приятного если до такого доходит.

Геймпад, где-то у меня в архивах есть фото из магазина, жаль я его не смогу найти ибо это будет слишком долго... Там распечатали бумажку с большим словом "ГЕЙПАД" чтобы привлечь внимание покупателей, там был геймпад от Sony Playstation, вроде устаревший, похоже у кого-то был плохой день в тот день...

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Для тех кто не понял, в слове "ГЕЙПАД" пропущена буква, и это было на витрине магазина...

Самодельный MicroUSB штекер, ничего особенного, термоусадочная трубка с клеем и готово, если сделать грамотно то выходит надежнее заводской отливки штекеров.

Дедовский мультиметр, когда-то и я его использовал, он до сих пор исправен, разве что откалибровать нужно... Я более чем уверен, что сейчас абсолютное большинство людей и понятия не имеют как такое использовать, но это все же измерительный прибор, причем весьма неплохой если правильно откалибровать.

Конечно, для измерения сопротивлений этому прибору нужна батарейка, но измерять напряжение можно и без батареек, так что этот прибор полезен даже без батареек.

Когда производители создают смартфоны, они специально даже мысли не допускают, чтобы покрыть готовую плату хотя бы лаком, в итоге любая капля воды внутри смартфона и аппарат можно выбрасывать в мусорку, производители и рады, ведь человек побежит за новым смартфоном...

Хотя шлейфы защитить от влаги гораздо сложнее, их уже не покрыть лаком, но и в таких случаях вполне можно найти множество решений для проблемы, было бы желание у производителей делать действительно качественные вещи, а не ширпотреб переоцененный...

Особо внимательно нужно быть владельцам телевизоров, ибо производители телевизоров специально подставляют коннекторы шлейфов прямо под щели между матрицей и корпусом телевизора, достаточно "неудачно" протереть экран мокрой тряпкой и телевизору конец...

Это относится и к мониторам зачастую, производителям выгодно когда техника у пользователей выходит из строя, это следует помнить всегда.

И немного разрозненных фото.

А это уже начинка колонок Microlab Solo 4, к сожалению здесь есть проблема, работает только одна колонка из двух, в целом я не разбирался углубленно, наушники гораздо лучше и я не использую колонки обычно, а если нужно чтобы несколько людей слышали что происходит то и одной колонки хватало для вывода звука.

На этом закончу данную часть альбома, здесь я специально старался не брать фото по теме железа ПК, ибо такие фото выделил для отдельной части Чимбальбома.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.