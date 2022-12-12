Чимбальбом - 1: Макро коллекция
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Продолжаю серию статей, на этот раз будет коллекция макро фотографий, сделаны преимущественно китайским "микроскопом".
Хотя некоторые фото были сделаны веб камерой и обычным смартфоном с дополнительными линзами.
Фрагменты защитной накладки на стол и деревянная линейка, эти фото были сделаны веб камерой.
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Яблоко, снова линейка, шариковая ручка и поверхность воздушной полимерной глины.
Трещины разбитого модуля экрана в смартфоне.
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И еще немного трещин в стекле, а дальше просто фото разных ЖК матриц.
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Далее идет CD диск, пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но китайский микроскоп он такой...
LED кристаллы, мутные получились фото, но ведь получились же...
Радиатор охлаждения ЦП, и это еще хорошая обработка пятки радиатора, бывает гораздо хуже...
Просто обмотка электромагнита, что управляет светофильтрами в AHD камере.
Конечно же дело не обошлось без туалетной бумаги.
Клякса от струйного принтера, и какой-то кусок металла...
Здесь все вместе.
Далее сенсор от AHD камеры, камера неисправна так что не вижу препятствий, чтобы посмотреть на сенсор с помощью китайского "микроскопа"...
Сенсор представляет собой микросхему на BGA пайке, явно многослойная, в общем ничего феноменального.
Пытался рассмотреть отдельные фоточувствительные элементы, но китайский микроскоп не позволяет это сделать, еще с освещением были некоторые проблемы, в общем это все что удалось рассмотреть...
Может показаться что статья получилась маленькой, но это лишь потому, что я оптимизировал фотографии и написал довольно мало текста, в статье разместилось ~114 фото.
Так как основная масса фотографий имеет разрешение 640x480, совершенно логично что эти фотографии следует объединить, так и объединенные фото меньше места занимают, и в представлении удобнее, ведь не нужно каждое фото в отдельности переключать.
У меня были где-то еще макро фотографии, но их уже оставлю для другой статьи, ибо их нужно собирать по разным папкам в архивах...
Так что на этом закончу.
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
Так как я забыл оставить одну фотографию для завершения, вставлю для разнообразия скриншот из игры Genshin Impact.
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