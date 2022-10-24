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Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса

Смотря на турбину я однажды задумался, а что буду делать если она выйдет из строя? С этого момента было решено сделать универсальное отверстие в компактном MicroATX корпусе для установки как турбин формата 7530, так и классических 80 мм вентиляторов.
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Смотря на турбину я однажды задумался, а что буду делать если она выйдет из строя? С этого момента было решено сделать универсальное отверстие в компактном MicroATX корпусе для установки как турбин формата 7530, так и классических 80 мм вентиляторов.

Но отверстие само по себе не решает задачу, нужны крепления позволяющие установить совершенно разные виды вентиляторов, потому я начал с разметки, предварительно обдумав возможные варианты реализации.
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Далее перенос размеров на плотную бумагу, она нужна как трафарет, пока еще пустой.

Приклеив будущий трафарет малярной лентой к корпусу я принялся делать разметку для 80 мм вентиляторов, получилось явно криво, но это нормально, всегда есть промежуточные результаты во время изготовления чего-либо, если же таких нет, значит их скорее всего тактично спрятали подальше от "чужих" глаз.

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Говорят что не ошибается тот, кто ничего не делает... Хотя в реальности немного иначе, даже ничего не делающие могут ошибаться, достаточно взглянуть на некоторых озлобленных комментаторов непонятно на что, которые смотря на реальный прогресс с корпусом, имеют смелость заявлять что никакого прогресса нет.

Так или иначе, трафарет был подготовлен, перевернув лист я сделал новую разметку более ровную, именно по ней буду вырезать новые детали корпуса.

Лист толстого железа вырезан, отверстия насверлены, осталось вырезать круг, ну или овал, смотря что выйдет... На этот раз я решил поработать сверлом, просто чтобы лишний раз не деформировать лист железа, задача непростая, но вполне реальная, потом надфилем проточил по контуру.

Работу напильником оставил за кадром, круг у меня не округлился, но в целом отверстие приемлемое.

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Примеряю на корпусе получившийся кусок железа, вроде неплохо подходит, можно даже не перекрашивать в черный цвет, контрастные элементы на корпусе могут сделать интересный внешний вид.

Далее примерка с вентилятором, мне даже не пришлось растачивать отверстия под саморезы которыми прикручен вентилятор, а значит разметка и сверление получились без ощутимых отклонений, это радует.

Аналогичным образом я принялся изготавливать вторую рамку крепления, на этот раз под турбины формата 7530, квадратное отверстие я снова высверливал сверлом, только диаметром побольше, 12 мм чтобы долго не застревать над отверстием...

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Уже готовый воздуховод немного не сошелся с отверстием, но это не страшно, воздуховод я буду новый изготавливать для турбины, меня больше напрягает отклонение относительно корпуса, впрочем, оно не мешает мне никак, и внешний вид не портит.

Теперь я полностью укомплектовал воздуховоды в корпусе, влезло все впритык, но ведь влезло, а значит все нормально... Вообще можно назвать чудом что все влезло в столь ограниченном пространстве, и при этом реализована универсальность для установки разных типов вентиляторов.

Хотя какое может быть чудо, когда это все сделано далеко не чудесами, и не отдельными комментаторами которые способны только сказать что все ужасно и якобы нет никакого прогресса...

На этом работа над новыми деталями корпуса закончена, крепления готовы и свою прямую задачу выполняют, осталось лишь немного отмыть крепление для 80 мм кулеров, но это уже сделаю за кадром.

Вот так легко и непринужденно у самодельного корпуса появилась возможность использовать как стандартные 80 мм вентиляторы для охлаждения процессора, так и довольно специфические 7530 турбины, осталось только решить вопрос с воздуховодом для классических 80 мм вентиляторов, но с этим разберусь уже в пределах другой статьи, когда возьмусь за модификацию заводской 2U башни, нужно ребра пересчитать ей немного...

Специально для "особо умных" комментаторов сделаю примечание, просто чтобы не тратили своё время зря, прежде чем предлагать мне купить новый корпус вместо самодельного компактного MicroATX, для начала выполните несколько простых условий:

  1. Корпус должен быть в ширину меньше 11 сантиметров.
  2. В корпус можно установить ATX блок питания (BDF-1000C. 16x15x8.7 см).
  3. В корпус можно установить ATX видеокарту (MSI GeForce GTX 1070 AERO OC, 4x10x27 сантиметров без учета коннектора PCI-e и заводской рамки крепления).
  4. Так как мне часто предлагают купить новое, то и корпус должен быть новый, и доступен для покупки на таких торговых площадках как Catalog Onliner и Wildberries (регион Беларусь, Belarus).

Мой корпус полностью удовлетворяет предъявленные условия, даже с установленными на крышке корпуса SATA накопителями для быстрого доступа, даже если к ширине добавить шляпки болтов на обратной стороне корпуса, что держат блок питания (+1.2 мм к ~10.58 см общей ширины = ~10.7 см).

Все варианты что не соответствуют условиям будут проигнорированы, варианты соответствующие условиям будут рассмотрены и возможно один будет куплен, если конечно будут соответствующие условиям варианты...

А если в комментариях будет сборище самозваных "критиков" способных только на тщетные попытки унизить меня и все что я делаю, то все комментарии будут проигнорированы, заранее прошу прощения у адекватных людей которые могли дать адекватную конструктивную критику и предоставить интересные идеи.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Этот корпус даже пушистому другу понравился, в отличие от ATX громадины из обзора ПК за 50 рублей...


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