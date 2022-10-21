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Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей: Часть 2

Вторая часть обзора дешевых фотокамер, в прошлой части я обозревал "CameraRabbit", на этот раз будет обзор "Babycamera", а еще сделаю разборку и сводку фактических характеристик камер.
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Вторая часть обзора дешевых фотокамер, в прошлой части я обозревал "CameraRabbit", на этот раз будет обзор "Babycamera", а еще сделаю разборку и сводку фактических характеристик камер.

Предыдущая часть: Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей

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И начну я пожалуй с обзора возможностей камеры.

Здесь можно заметить полноценное главное меню, навигация происходит без проблем, все работает достаточно быстро, и это радует.

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Напомню, камера заявлена как 20 МП, в инструкции написано 3 МП, в настройках тем временем максимальное значение 40 МП, чудеса, не иначе.

Разрешение видео QVGA, VGA, 720P, 1080P, и ни одно из них ничего не говорит о реальном разрешении записи видео, но об этом позже.

Язык можно сменить на русский, но поверьте мне, лучше этого не делать, у данной камеры "китайский русский" еще хуже, чем у камеры из предыдущей части обзора...

Так или иначе у камеры есть таймер позволяющий отсрочить снимок, довольно неожиданный функционал для крайне дешевой фотокамеры, я определенно удивлен.

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Еще есть функция автоматического отключения экрана для экономии заряда, и самое главное, можно отключить звуковые эффекты от нажатий кнопок...

Конечно, интерфейс местами кривой, но он работает быстро и функционален, на данный момент камера ведет себя очень достойно за свою стоимость, тут же перехожу к играм.

Если у камеры в предыдущей части обзора была только одна действительно презентабельная игра из четырёх, то здесь набор игр гораздо лучше реализован.

Да, игр всего три штуки, но игры подобраны и реализованы действительно качественно, это змейка, сокобан и тетрис.

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У каждой игры есть своё меню, в зависимости от игры есть таблица рекордов, выбор уровня, возможность продолжить игру (камера сохраняет состояние игры при выходе), и даже есть инструкции к играм ("Help").

Графически игры оформлены ровно столько, сколько нужно, претензий к графике особых нет, отзывчивость в играх хорошая благодаря явно быстрому процессору.

Но закончим с играми, в камере есть аудио плеер, не знаю зачем правда, ведь у камеры нет гнезда для наушников, тем не менее это довольно интересно, в теории можно припаять AUX гнездо вместо встроенного динамика и будет своеобразный MP3 плеер...

Как и у камеры из предыдущей части обзора, есть некоторое количество эффектов и рамок на фото, правда их можно пересчитать по пальцам, но это не великая потеря на фоне быстрого процессора и качества исполнения программной части камеры.

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Сенсор "Babycamera"

Сначала посмотрим на "видео" через MediaInfo, вот и несоответствие настроек камеры с реальностью, "QVGA" = 160x128, "VGA" = 240x176, "720P" = 320x240, "1080P" = 352x288.

Да, разрешение выбранное в настройках камеры и фактическое разрешение "немного" не сошлись между собой... Однако необходимо отметить один важный факт, процессор в камере способен вытянуть сжатие MPEG-4, да, фактический FPS в среднем около 8, но это гораздо лучше выглядит чем ~4 FPS предыдущей камеры...

Вот так выглядят скриншоты из видео, я не совсем понял как именно, но камера в зависимости от режима записи видео делает подрезку кадра... Не думаю что это особо важно, чтобы точно понять что происходит нужно фиксировать камеру и делать заново записи видео, чего я делать не имею желания.

В общем по кадрам из видео в данном случае искать интерполяцию нет смысла, просто следует иметь ввиду максимальное разрешение на уровне 352x288, возможно это будет реальное разрешение сенсора.

Теперь рассмотрим фотографии, здесь тоже заметны некоторые манипуляции с кадром, нужно было наверное зафиксировать камеру жестко в одном положении...

В целом эта камера имеет сенсор явно лучше, чем у камеры из прошлой части обзора.

Внимательно оценив фотографии я пришел к выводу, что реальное разрешение сенсора вытягивает не более чем на 640x480, возможно даже на уровне 480x320, это весьма неплохо если сравнить с камерой из первой части обзора, у которой сенсор всего 256x192.

Да, в разрешении 1280x960 картинка выглядит немного лучше, чем в 640x480, но дело тут в артефактах сжатия JPG и фильтре резкости, просто в разрешении 1280x960 артефакты сжатия JPG оказывают меньшее влияние, чем в более низких разрешениях.

Еще я сделал несколько сравнительных снимков в режиме 640x480 и 1280x960, детализации не прибавилось от слова совсем в разрешении 1280x960, только артефакты сжатия JPG менее агрессивны, в плане детализации разницы никакой по отношению к 640x480.

Но это явно не детализация уровня 640x480, я прекрасно знаю как выглядят настоящие 640x480 без интерполяций, за примером далеко ходить не надо, Motorola SLVR L7 отлично демонстрирует как на самом деле выглядят 640x480 (фото из архива), даже несмотря на артефакты сжатия JPG, изображение можно по пикселям пересчитать в контрастных местах:

А значит продолжаем и усложняем принципы оценки, на этот раз я взял изображение в максимальном размере на который способна камера, и принялся его "ужимать", конечная "станция" оказалась на разрешении 480x360, при более низких разрешениях уже явно терялась детализация.

Алгоритмы интерполяции в данной камере хоть и примитивны, но явно сложнее чем у камеры из прошлой части обзора, да и сенсор оказался явно лучше, но до уровня настоящих 0.3 МП он конечно не дотягивает...

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Разборка

Начну с камеры "CameraRabbit", корпус разобрался легко, пластик довольно качественный.

Сенсор имеет маркировку JL-DV-AX1-03A1V1.0, напоминаю, что его фактическое разрешение на уровне ~256x192 пикселей, хотя подробной информации по данной маркировке я не нашел в интернете.

На плате приклеен аккумулятор, предположительно на 350-450 мА⋅ч, маркировки нет даже со стороны клейкой прокладки.

Главный процессор имеет маркировку 24DC MQ1HF24.1, информации в интернете на этот процессор я не нашел, но могу предположить что такие процессоры могли использовать в кнопочных сотовых телефонах.

Рядом есть 1.8v флешка на 16 Мбит с маркировкой T25S16.

Экран имеет маркировку YTH020H121-22L, судя по информации из интернета в камере установлена ЖК матрица LTPS разрешением 320x240.

Эта матрица вертикальной ориентации, но использована в горизонтальном положении, благодаря чему смотреть на матрицу неприятно когда она в горизонтальном положении.

Обязательно "отключаю" встроенный динамик... И на этом разборка закончена.

Далее идет "Babycamera".

Тут уже с разборкой сложнее, но в целом разобрать вполне можно, шлейф сенсора уже имеет маркировку H21486-A, и снова в интернете информация не найдена по данной маркировке, хотя я уже и так знаю что это сенсор с разрешением на уровне ~480x360.

На этот раз плата выглядит совершенно иначе, и динамик приклеен как-то странно, я не знаю как это назвать, но оно ведь работает, так что наверное все нормально...

Аккумулятор предположительно на 250-350 мА⋅ч, не густо.

Маркировка на шлейфе экрана YSGD-121-22PIN производства 2022-04-22, свеженький модуль, информации в интернете не нашлось, но этот модуль имеет разрешение 320x240.

Эта матрица явно вертикальной ориентации но использована в горизонтальном положении, благодаря чему смотреть на матрицу неприятно когда она в горизонтальном положении.

Это было очевидно с самого включения фотокамеры, но процессор тут установлен уже вполне серьезный на BGA пайке, правда информации по нему я так и не нашел толком, но такой точно использовали в кнопочных телефонах, просто не пишут в характеристиках что используют именно Spreadtrum SC6530A, для примера teXet TM-333, он основан на таком же процессоре хотя данный факт не указан в характеристиках.

Рядом есть Spreadtrum SC2112A-V, вероятно там прошивка камеры расположена, информации толком нет.

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Характеристики

Здесь я приведу общую таблицу характеристик самых дешевых фотокамер.

Характеристики
. CameraRabbit Babycamera
Процессор MQ1HF24.1 Spreadtrum SC6530A
Микросхема с прошивкой T25S16 (1.8v, 16 Mbit) Spreadtrum SC2112A-V
ЖК матрица YTH020H121-22L (LTPS)
Вертикальная ориентация.		 YSGD-121-22PIN
Вертикальная ориентация.
Разрешение экрана 1920x1080 (заявлено на сайте).
В инструкции не указано.
320x240 (фактическое).		 1920x1080 (заявлено на сайте).
720x320 (по инструкции).
320x240  (фактическое).
Сенсор реально установленный JL-DV-AX1-03A1V1.0
Разрешение ~256x192.		 H21486-A
Разрешение ~480x360.
Сенсор заявленный в инструкции GC0308 (648x488, 30 FPS VGA)
Разрешение сенсора 20 МП (заявлено на сайте)
3 МП (инструкция)
0.05 МП (фактическое)		 3 МП (заявлено на сайте)
3 МП (инструкция)
0.18 МП (фактическое)
Скорость записи видео ~4 FPS ~6 - 15 FPS
Формат записи видео MJPEG MPEG-4
Таймер съемки Нет. Есть, до 10 секунд.
Аккумулятор 600 mAh (заявлено на сайте).
В инструкции не указано.
~400 mAh (предположительно).		 450 mAh (заявлено на сайте.
В инструкции не указано.
~300 mAh (предположительно).
Игры, интерфейс и прочие нюансы
Количество игр 4
(Snake, Sokoban, Maze, Guess)		 3
(Snake, Sokoban, Tetris)
Качество встроенных игр Низкое, примитивное. Среднее, у каждой игры есть своё меню, возможность продолжить начатое, выбрать уровень, таблица рекордов, графика сбалансированная.
Интерфейс Примитивный, тормозит. Довольно качественный, работает без задержек, местами немного кривой, но в целом приятный и качественный.
Особенности Назойливое звуковое сопровождение при каждом нажатии кнопок. Есть аудио плеер.
Звуки нажатия кнопок можно отключить.
Есть функция автоматического отключения экрана для энергосбережения.
USB провод Полноценный MicroUSB провод, ~68 см. Только для зарядки MicroUSB, ~26 см.

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Заключение

Вот и закончил я обзор самых дешевых фотокамер которые были доступны для покупки в магазинах.

Свой личный интерес к подобным камерам я полностью удовлетворил, камеры хоть и стоили одинаково (~27 рублей каждая), но технически это были совершенно разные устройства.

Можно особо отметить полный хаос в заявленных характеристиках, в характеристиках товара одно, в инструкции другое, в реальности третье... При этом нет особо доступной информации по используемым комплектующим в камерах, наверное они настолько дешевые, что даже не стали тратить время на создание "datasheet" под каждый из компонентов.

В целом, что я могу сказать, CameraRabbit оказалась крайне отсталой камерой, интерфейс с играми примитивны и тормозят, как камера тоже не состоялась, звуки нажатия кнопок выедают мозг, а отключить возможно только выдрав динамик физически...

Другое дело Babycamera, интерфейс проработанный и удобный, работает быстро, сенсор конечно посредственный и не вытягивает даже до уровня "640x480", но в качестве игровой консоли данная камера уже сойдет, залипнуть можно в тот же "Сокобан" и "Тетрис".

Ради интереса я попытался найти телефон с 0.3 МП камерой, нашелся ZTE R221, весь залитый электролитом от аккумулятора который почти взорвался, но не страшно, я нашел еще один такой же телефон...

Меня очень смущала камера, слишком у неё микроскопический глазок для заявленных 0.3 мегапикселей...

В любом случае я собрал мутанта, сделать фотографию сойдет, литиевый электролит из аккумулятора даже под шлейф экрана попал, в любом случае аппарат заработал, заранее выставляю разрешение снимков в максимальные 640x480 (320x240 по умолчанию).

В итоге я был разочарован камерой в ZTE R221, изображение полученное с телефона вытягивает не более чем на 320x240, именно такое разрешение было установлено по умолчанию в настройках телефона, видимо не спроста...

CameraRabbit со своими 256x192 конечно же никуда не годится.

Впрочем, производители даже в смартфонах, причем весьма не дешевых, порой экономят устанавливая модуль камеры с сенсором у которого разрешение ниже заявленного, а заявленные мегапиксели накручивают алгоритмами интерполяции.

Хотя если даже такие производители как Fujifilm устанавливают в фотокамеры сенсоры разрешением в разы меньше заявленного накручивая сложными алгоритмами интерполяции до заявленных характеристик, то что уже говорить о производителях смартфонов, и тем более о китайцах что произвели самые дешевые фотокамеры на рынке...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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