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Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей

Я уже давно хотел посмотреть лично на самые дешевые фотокамеры, и вот этот день настал, конечно же не обошлось без чудес с интерполяцией, прямо как в камерах от Fujifilm, только проще ввиду дешевизны...
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Я уже давно хотел посмотреть лично на самые дешевые фотокамеры, и вот этот день настал, конечно же не обошлось без чудес с интерполяцией, прямо как в камерах от Fujifilm, только проще ввиду дешевизны...

Пожалуй следует представить фотокамеры:

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Не считая AliExpress, эти фотокамеры одни из самых дешевых, что доступны для покупки в моём случае, муляжи CCTV камер стоят дороже порой.

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Упаковка хорошая, качественный картон, не гнутый, не мятый, прочный, удобство в наличии, если сравнить с ширпотребом в который Intel пакует свои процессоры, пожалуй не стоит, коробки от Intel тотально проигрывают коробкам от самых дешевых фотокамер...

Причем даже внутри всё сделано грамотно и удобно...

Я даже не поленился достать старые фотографии распаковки процессора от Intel в фирменной коробке, мало того, что все горбатое и косое, так еще и порвалось при попытке аккуратно открыть...

Камеры стоили ~27 рублей каждая (~10.8$, ~665 российских рублей), процессор от Intel стоил чуть меньше 100$ (хотя и за 200$+ коробки такие же), и вот я не могу понять, Intel настолько нищие, что не могут себе позволить адекватную коробку для процессоров?

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За что я переплачивал выбирая BOX вариант процессора? Весь бюджет был потрачен на кусок серого картона из мусорки, и отвратительный брусок алюминия выедающий мне уши во время нагрузки на процессор? Неприятно однако...

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Комплект и состояние

Первая камера в прямоугольной коробке, "Babycamera", комплект выглядит следующим образом:

  1. Инструкция
  2. Ремешок
  3. Короткий USB провод (только для зарядки работает, непригоден для подключения к ПК)
  4. Фотокамера

У камеры есть MicroUSB гнездо, MicroSD гнездо, и на этом всё.

Через глазок камеры можно заметить максимально дешевый модуль сенсора, уже сейчас я понимал, что разрешение сенсора будет максимум 640x480 пикселей... Заявленные 3 МП наверняка накручены интерполяцией, как и 16 МП в камере Fujifilm F500EXR...

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У камеры простой пластиковый корпус без острых элементов и ребер, на экране есть пленка, но аккумулятор был разряжен, потому подключаю зарядное устройство и камера выходит в режим зарядки.

Далее распаковка камеры "CameraRabbit" из коробки квадратной формы, она уже заявлена на 20 МП, но в инструкции пишут про 3 МП, подозрительно...

Комплект вышел богаче предыдущего:

  1. Инструкция
  2. Силиконовый чехол (запах неприятный, даже сказал бы токсичный)
  3. Отстегивающийся ремешок
  4. Полнофункциональный USB провод
  5. Камера

Не то чтобы я боялся разнообразной "химии", но силиконовый чехол имеет довольно резкий токсичный запах, напоминает крайне токсичное покрытие сливного шланга в стиральной машинке Artel TM65, только не настолько ядовитое чтобы чехол был способен вызвать у меня слабое раздражение слизистых при вдыхании.

Хотя следует заметить, у других людей имевших контакт со стиральной машинкой раздражение слизистых было в разы серьезнее, потому есть вероятность, что у других людей более чувствительных к "химии" может выйти не все гладко с чехлом камеры.

У камеры на вид такой же дешевый сенсор, как и у предыдущей камеры, ничего удивительного.

Корпус без острых граней, винтики закрыты силиконовыми затычками, наверняка будут утеряны со временем, Гнездо MicroUSB и MicroSD прикрыты силиконовой защитой, прямо как у GoPro, только за ~10$...

Камера конечно же была разряжена, но при подключении зарядного устройства она включилась в рабочий режим, это не очень хорошо, пришлось выключать вручную.

Так я камеры оставил на зарядке и пошел по другим делам.

Примерно 2 часа 30 минут прошло, индикатор одной камеры горит, у другой погас, заряжал через свои провода, ибо комплектные короткие и явно низкого качества.

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"CameraRabbit"

Теперь рассмотрим подробнее, что же представляет собой камера с токсичным чехлом.

Старт на аккумуляторе без проблем, в настройках по умолчанию установлено разрешение снимков 1.3 МП, для видео 1080P, доступ к играм реализован так же через меню настроек, 4 игры, Sneak (змейка), Sokoban (игра на логическое мышление), Maze (лабиринт), Guess (угадать число).

Любое передвижение по меню сопровождено назойливыми звуковыми эффектами, не скажу что они сделаны плохо, но я не нашел настройки позволяющей отключить звук нажатия кнопок.

Что до игр, первый запуск "змейки" выдался неудачно, просто пустое поле без цели, и непонятно что делать.

При повторном запуске игры появилась цель в виде груши, в общем "змейка" мне не очень понравилась, особенно когда управление через дубовые кнопки фотокамеры.

Sokoban уже выглядит презентабельнее, есть некая графика уровня 8/16-Bit, в это уже можно и поиграть нормально, и пожалуй это лучшая игра в камере.

Лабиринт чисто технически есть, но практически сомнительная игра в комплекте, можно просто посмотреть на весь лабиринт и сразу же определить прямую "дорогу" к выходу за мгновение, хотя это немного неправильно судить по себе, возможно для других людей эта игра будет интересной в текущем виде.

Guess (угадать число) совершенно ненужная игра в фотокамере с дубовыми кнопками, хотя я с первого раза угадал число, но правильный ответ в диапазоне от 0 до 99, а значит нужно много и усердно жать дубовые кнопки фотокамеры чтобы нормально поиграть...

Ну и "вишенка на торте", все игры не имеют никаких настроек, реализовано крайне примитивно.

Вернемся к настройкам, из интересного тут мало, в списке языков конечно есть русский, но следует подумать, а нужен ли "китайский русский"...

Список разрешений фото начинает VGA, потом 1.3M, 2M, 3M, разрешений видео всего три, VGA, 720P, 1080P, но это всего лишь настройки, в реальности хорошо если сенсор имеет разрешение просто VGA (640x480).

Навигация в меню к слову неприятная, да и в целом производительность оставляет желать лучшего, чувствуется что процессор у камеры слабый и едва вытягивает интерфейс.

В режиме фото есть довольно много цветовых фильтров, и еще больше рамок, забавно, может быть интересно будет впервые иметь дело с такими эффектами, но такие эффекты лучше делать в полноценном графическом редакторе обрабатывая фото с полноценной камеры.

Далее я подготовил карту памяти Traxdata на 2 ГБ, и конечно же вставил в камеру...

Камера без проблем определила карту памяти и начала с ней работать, осталось только проверить качество фото/видео.

Я записывал видео в трех режимах, и заявленные 1080P здесь не наблюдаю даже "по бумаге", формат сжатия MJPEG и PCM, разрешение 640x480 в режиме VGA, и 1280x720 в режиме 720P/1080P.

Учитывая скорость потока, дешевые карты памяти явно не подойдут для работы в камере со столь дубовым процессором, что не способен на более сложные алгоритмы сжатия кроме MJPEG.

Ну да ладно, что же с реальным качеством изображения? В разрешении 720P (1080P) картинка растянута, и разницы в качестве перед режимом VGA нет.

А еще следует отметить FPS, видео записано якобы в 30 FPS, но на деле видео записано не более чем в 4-8 FPS, почти слайд шоу... Процессор слишком слабый чтобы даже в 640x480 вытянуть 30 FPS...

Теперь перейдем к режиму фотографии.

Я собрал воедино 4 изображения, 1920x1440 (3M), 1600x1200 (2M), 1280x960 (1.3M), 640x480 (VGA), могу только предложить поиграть в забавную игры "найдите отличия".

Так и работают производители фотокамер, даже такие, как Fujifilm, устанавливают сенсор подешевле, а заявленные мегапиксели накручивают алгоритмами интерполяции разной сложности.

В данном случае процессор настолько слаб, что не способен на сложные алгоритмы интерполяции, как следствие фотографии во всех режимах выглядят практически одинаково.

И чтобы сказать про реальное разрешение сенсора, нужно внимательно посмотреть на исходное изображение в минимальном размере 640x480, вот тут любой опытный человек работающий с графикой и фототехникой приметит характерные границы объектов, сенсор явно не вытягивает даже на минимальные 640x480...

Идем дальше, нужно же выяснить какое на самом деле разрешение у сенсора, потому я уменьшаю изображение в 2 раза и сравниваю с оригиналом, детализация не потерялась от слова "совсем", но это еще не все, до сих пор видны характерные признаки интерполяции.

При "сжатии" до 160x120 явно потерялась детализация, потому я немного подумал, и вспомнил что есть промежуточное значение 256x192...

Именно разрешение 256x192 стало конечной точкой, вот оно, настоящее разрешение сенсора в самой дешевой фотокамере из магазина, это почти в 3 раза меньше, чем минимальное доступное в настройках камеры разрешение.

Впрочем, после сенсора на 4 МП в камере Fujifilm F500EXR при заявленных 16 МП, я этому не удивлен, чего ждать от камеры за десяток долларов если даже Fujifilm нагло экономит устанавливая сенсоры разрешением меньше заявленного в камеры за сотни долларов...

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Продолжение следует

На этом я закончу данную часть обзора, хотя я собирался обойтись одной статьей, но материала набралось довольно много, и было решено оставить обзор второй камеры на вторую часть.

А здесь я подведу общие итоги по камере "CameraRabbit".

У камеры есть игры, в одну или две из них можно вполне поиграть, но слабый процессор едва вытягивает даже обычное меню камеры, это следует понимать.

Отдельно отмечу назойливые звуковые эффекты после нажатия дубовых кнопок, их невозможно отключить, разве только если вообще удалить динамик из камеры.

Для игр данная фотокамера скорее провалилась, для фото/видео камера тоже провалилась, сенсор с разрешением 256x192 бесполезен в нынешнее время, такое было актуально 20-25 лет назад, но не сейчас...

У меня древняя Motorola SLVR L7 с камерой 0.3 МП (640x480) выдавала более качественные фото, да, она стоила далеко не ~10$ в свое время, но справедливости ради, этот телефон был найден в мусорном баке во время выноса мусора, я в те времена еще в школе учился...

Причем интерфейс в телефоне Motorola SLVR L7 работал явно отзывчивее обозреваемой камеры, да и качество экрана у старой L7 было явно лучше, боюсь в техническом плане "CameraRabbit" абсолютный провал на текущий день.

Хотя если использовать её в качестве адаптера карты памяти... Ну нет, это уже бред, нормальные заводские адаптеры гораздо функциональнее будут для подключения карт памяти к ПК.

Но в качестве игрушки возможно камера будет вполне интересна, разве что у человека будет суровый опыт с данным устройством учитывая все его нюансы в работе и токсичный чехол (прямо как некоторые комментаторы особо озабоченные)...

Хотя справедливости ради, вторая камера намного лучше подготовлена разработчиками для адекватного использования, но про неё в следующей части.

Какой же можно сделать итог? Можно ли стать фотографом купив одну из самых дешевых фотокамер? Определенно нет, лучше даже не тратить свое время и сразу пойти на барахолку, если у человека есть желание стать фотографом, а денег толком нет, для него не будет проблемой найти рабочий фотоаппарат за стоимость самых дешевых фотокамер в магазине, и даже дешевле.

Хотя стоит заметить, барахолки имеют региональный характер, и порой нет дешевых вариантов в области запроса на дешевый вариант, тут уже как повезет, тем временем доставка из магазина работает почти везде, но это все равно не оправдывает покупку самой дешевой камеры в магазине...

В следующей части будет обзор фотокамеры "Babycamera", разборка обеих фотокамер, и сводка реальных технических характеристик по сравнению с заявленными.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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