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У меня появилось немного свободного времени и было решено обслужить видеокарту MSI GTX 1070 AERO OC, а если точнее, хотелось посмотреть как себя чувствует очень дешевая GD100.

Пожалуй сразу же скажу что с видеокартой проблем нет, температуры в норме и обслуживания не требует.

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Для начала я снял кожух, чтобы его снять нужно сначала открутить заднюю стенку видеовыходов, она держит кожух не позволяя его снять.

Я конечно иногда продувал систему охлаждения не разбирая видеокарту, в итоге я теперь не могу собирать валенки из пыли, впрочем, не беда.

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Далее самое интересное, что же с дешевой GD100 произошло за ~15 месяцев (в мае 2021 года я мазал GD100 на чип видеокарты).

А с термопастой ничего не произошло, она сохранила свою консистенцию, хоть собирай и еще раз используй...

Может показаться что паста уже в камень превратилась, но нет, она густая и податливая, а форма скорее всего обусловлена постоянной вибрацией в ПК во время работы, почему-то никто не думает про вибрацию когда использует термопасту, а зря, некоторые пасты принимают такие забавные формы.

Пасту конечно же удалил полностью, ибо собираюсь другую использовать.

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Далее осмотр, что под алюминиевым каркасом видеокарты, а там много пыли, новых маслянистых следов нет, прокладки в целом еще живые, ничего примечательного.

В общем вычищаю и собираю обратно.

Но спешить не следует, моё внимание привлекла медная пятка радиатора, ей можно ногти точить вместо надфиля...

Попытался это непотребство исправить вручную обычной наждачной бумагой мелкозернистой, но даже без микроскопа видны все ужасы поверхности пятки радиатора...

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Настало время серьёзных инструментов, благо нет мешающих выступов из радиатора и я смогу нормально обработать пятку радиатора.

Совсем другое дело, теперь не зацепить ногтями за поверхность радиатора, я специально не стал доводить до идеала поверхность, слишком идеальная поверхность тоже не всегда хорошо, все же я обычную пасту буду наносить, а не припой...

Теперь я могу спокойно собрать все обратно...

Хотя ради интереса я снова разобрал видеокарту, и теперь отлично видно качество прилегания чипа к пятке радиатора, это явно лучше, чем было до обработки пятки радиатора.

Было - стало:

Вероятно некоторые спросят про сравнительные тесты, но их не будет, я вспомнил про это когда уже все сделал...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.