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Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100

Недавно прибыла банка дешевой китайской термопасты GD100, чем не повод разобрать видеокарту?
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Предисловие

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Я уже давно хотел разобрать видеокарту и сделать снимки, что внутри, но у меня не было адекватной термопасты в наличии, чтобы намазать вместо старой, HY510 применять не хочу т.к. она расслаивается со временем, и вот прибыла GD100...

Конечно посылка пришла поврежденной, оно и не удивительно учитывая массу и форму баночки с пастой, но на почте её подлатали.
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Первым же делом я взял образец пасты и оставил на открытом воздухе, посмотреть что произойдет с ней, в итоге ничего не случилось и я решил применить пасту в MSI GTX 1070 AERO.

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По консистенции паста похожа на акриловый герметик, при этом она хоть и вязкая, но податливая если её размазывать, думаю особых проблем с выдавливанием излишков не будет.

Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO OC

Первым делом снимается кожух, тут ничего сложного, его держат только винтики доступные по бокам карты.

По сути проблем с чисткой от пыли у карты практически нет, все что нужно доступно для кисточки.

DVI-D порт конечно портит всё перекрывая собой приличную площадь воздушного канала, но система охлаждения даже в таких условиях работает тихо.

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Что примечательно, штамповка без заусенца, что у многих других видеокарт можно встретить.

Радиатор снимается отдельно от рамы СО, однако предыдущий владелец (без понятия кто именно) знатно поиздевался над винтами, мне пришлось применить кое-что серьезнее отвертки, чтобы открутить это все дело:

Очень не советую повторять такое, если инструмент недостаточно качественный, может произойти нечто подобное и видеокарте будет конец :)

Термопаста местами была еще немного вязкая, но в основном крошилась без проблем, а её количество...

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Пятак системы охлаждения очень неоднородный, глубокие царапины повсюду, по-хорошему стоит заполировать данную поверхность, но как-нибудь в следующий раз, ибо после полировки от качества термопасты практически не будет зависимости.

Основание системы охлаждения покрывает практически всю плату, кроме индуктивностей и кусочка, где порты для монитора.

Если снять основу системы охлаждения, можно увидеть плату (очевидно ведь...), однако на плате накопилось много пыли смешавшейся с жижей из термо прокладок.

На отражение света прекрасно видно как плата пропиталась.

Сами прокладки в целом ведут себя адекватно, не высохли еще окончательно.

Система охлаждения может внешне и выглядит простой, но в совокупности все гораздо сложнее чем можно подумать.

И наконец сама плата видеокарты, можно заметить схожесть с референсным исполнением.

И детальные снимки элементов:

И вишенкой на торте будет потерянный винтик (нижняя группа, 14 из 15), но я его заменил подходящим из копилки...

Тест GD100

Сначала я проведу тест с пастой которая изначально была в MSI GTX 1070 AERO, а после уже разберу, сделаю все фото, и соберу с GD100.

В общем, после нанесения дешевой GD100 ощутимой разницы я не заметил в работе, температура на ~0.5 градуса выше стала, но это может быть следствием изменений комнатной температуры которую я не могу зафиксировать никак...

Для чистоты "эксперимента" я даже не шлифовал обшарпанное основание радиатора.

Первое фото до разборки, последнее фото GD100:

Заключение

Если системные платы от MSI это головная боль и страдание (мой опыт с AM2, AM3+, AM4), то с видеокартой все оказалось иначе, возможно даже из-за применения референс-дизайна.

Можно было конечно и лучше сделать систему охлаждения, убрать DVI-D или заменить им два DP гнезда, воздушный канал для отвода горячего воздуха значительно больше по объему получился бы.

Еще можно было качественнее обрабатывать основания системы охлаждения, слишком уж грубая шлифовка с завода получилась, царапины довольно глубокие и это негативно в целом сказывается на передаче тепла создавая сильную зависимость от термопасты.

Но GD100 в целом справилась со своей задачей, хотя она одна из самых дешевых на AliExpress, если она и хуже того, что было намазано до замены пасты, то заметить это мне не удалось.

Винты некоторые пришлось откручивать пассатижами, ибо все без исключения были сорваны неподходящей отверткой под размер винтов, неужели так сложно просто оставить в покое видеокарту если нет подходящей для разборки отвертки???

После разборки видеокарты стало известно о её начинке, и она следующая:

GPU PWM uP9511P (UGP69E) До 8 фаз, 4 фазы использовано.
200-600 kHz
I/O PWM uP17280 (PGU69M) 1.2 MHz, до 3A
RAM PWM 7J=3L82U [RT8816A] 2 фазы, 270-330 kHz
Мосфеты (ГП-ОЗУ) 4C85N (RFW19)
4x GPU, 2x MEM		 Сдвоенная компоновка (верхнее + нижнее плечо в одном корпусе).
До 300 / 500 A в имп. режиме.
Мониторинг INA3221 Погрешность до 0.25%, SMBUS
Flash ROM Winbond 25Q4EWNIG 4MB (512Kbyte) SPI 1.8v
Кварц 27 MHz Fcom. 6J
Прочее 2x APL3516A, 3x P-Channel V3605 (до -80A имп.)

Напоследок я заснял небольшое видео специально для людей, у которых стереотипы насчёт уровня шума от "турбин":

На этом всё, благодарю за внимание.

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Теги

nvidia обзор aliexpress msi pascal товары из китая gpu алиэкспесс разборка gd100
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