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Однажды я собрал экспериментальный образец аккумуляторного паяльника, он довольно долго проработал и повидал множество правок, но сейчас случай интересный.

Изредка паяльнику перепадает довольно много работы, именно в такие моменты меньше всего хочется чтобы паяльник вышел из строя, ибо паяльник от паяльной станции Lukey 702 довольно медленно набирает температуру, а про сетевые паяльники с дубовыми проводами я вообще молчу...

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В данный момент паяльник я уже починил и он прекрасно работает, защитный кожух паяльника правда в другом конце комнаты, и он мне еще долго не нужен будет...

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Нагрев жала за считанные секунды, плавит вполне не маленькие бляшки припоя за считанные секунды, аккумуляторы стандартные Li-Ion 18650:

На текущем заряде батарей я уже несколько дней паял неторопливо, потребляемая мощность в районе ~15 Вт, что немного, но сконцентрировано в миниатюрном жале, и жалит оно вполне серьезно позволяя спаивать медные провода до 6 кв. мм. (при полном заряде аккумуляторов).

С тонкими проводами у паяльника совершенно нет проблем:

Но что же это такое, обзор самодельного паяльника? Нет, эта демонстрация возможностей была необходима для понимания дальнейшей ситуации...

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Теперь поговорим про дешевые китайские микропереключатели 10T85 (5A 125/250V~), казалось бы, до 5A при 125/250V, при моих токах в пределах 2A и напряжении максимум 8.4в данный микропереключатель должен прекрасно себя чувствовать.

Как же так получилось, что микропереключатель не выдержал жалкие 15-16 Вт мощности?

Еще до вскрытия можно было заметить оплавление пластика корпуса, а это говорит о перегреве контактов внутри переключателя, разобрав пластиковый корпус можно наблюдать перекошенную контактную пластину которая перемкнула всё.

Очевидно что контакт в какой-то момент оказался недостаточно хорош и появилось высокое сопротивление, этот контакт начал работать как нагреватель и с легкостью расплавил корпус переключателя.

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Сравнение с точно таким же новым экземпляром 10T85:

Учитывая легкоплавкий корпус и плохой контакт не способный выдержать нагрузку, я не стал использовать снова эти переключатели в паяльнике.

Вместо китайского ширпотреба я взял советский МП9-Р1, у него характеристики скромнее, всего 70 Вт коммутируемой мощности для постоянного тока и 300 Вт для переменного, когда у "китайца" для переменного тока выходит 1000 Вт, но советский МП9-Р1 как минимум сделан из корпуса, что не подвержен плавлению и температурному разрушению... А еще МП9-Р1 до сих пор живой хотя пережил гораздо больше чем "китаец" с заявленными "мышцами" на 1000 Вт.

Кто-то возможно будет меня упрекать в том, что я взял китайский 10T85 и начал его нагружать вместо того, чтобы установить в станок как концевой выключатель без нагрузки...

Однако, у вещи есть конкретное назначение, у 10T85 назначение в виде коммутации тока, у него есть характеристики за пределы которых я и близко не выходил, даже если сделать поправку на постоянный ток относительно переменного, и он у меня благополучно сгорел заклинив собой всё что мог...

Ладно паяльник самодельный, я знаю что делаю и всегда готов к любой мягко говоря странной ситуации, но что если такое установить где-то в более ответственном месте? Какую нагрузку через такой выключатель можно в итоге пропустить чтобы он гарантированно отработал и не оплавил сам себя случайным образом?

Вот тут и проблемы возникают, это тот самый наглядный пример, когда лучше не экономить, хотя я даже не экономил, я просто взял из копилки нужную мне вещь и использовал заранее посмотрев на заявленные характеристики.

Вполне возможно у меня просто такая партия черных микропереключателей неудачная, вдруг бирюзового или серого цвета будут качественнее и будут долго работать в пределах заявленных характеристик, но скорее всего проблема в низком качестве контактов, не могу сказать делали напыление хотя бы серебра или нет, но проблема проявила себя не сразу, а это самая опасная проблема из возможных.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.