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Не так давно у меня появилась серверная башня охлаждения формата 2U, но в заводском исполнении она мне не понравилась...

Небольшой обзор башни можно найти здесь, там же и ссылки на продавца и товар:

Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе

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Я долго думал как наглядно продемонстрировать ужасы заводского вентилятора от 2U башни, и решил сильно не усложнять это дело, просто включил ПК с двумя турбинами, и запустил на его фоне классический вентилятор от башни...

Есть же люди которые на каждом углу бегают и кричат какие турбины громкие, так вот, если вы не из числа подобных людей и вам интересно как на самом деле работают турбины, добро пожаловать в видео, тут как раз ПК с двумя турбинами внутри (процессор и видеокарта), это же видео отлично демонстрирует почему я переделал башню под турбину:

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А ведь этот вентилятор еще вибрирует, что добавляет еще больше шума когда он установлен в системе...

Но я забегаю немного вперед, так сказать начинаю с конца, тем не менее мне нужно было показать зачем я вообще разобрал башню и сделал по своему...

Изначальная проблема башни в том, что она слишком шумная, а еще она ориентирована в сторону и совсем не подходит в мой корпус по итогу.

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Я конечно же снял заводской вентилятор и начал думать как организовать поток воздуха, турбину развернуть и прямо к радиатору прикрутить я физически не могу, она слишком большая...

Оставался лишь один вариант, сделать изогнутый воздуховод до турбины.

Пришлось снять несколько радиаторов с дросселей системной платы, они будут мешать.

Дальше разбираю башню, все лишние детали убираю в сторону, смотрю на просвет, межреберное расстояние конечно слишком маленькое, но у меня нет никакого желания перебирать башню, чтобы исправить недостаток слишком маленького межреберного расстояния...

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Делаю перегородку из пластика, чтобы турбина не сосала воздух со стороны системной платы.

Собираю боковины и верх воздуховода.

Поправляю мелкие недочеты и устанавливаю уже на пасту это все дело.

Изначально я собирался запустить систему с видеокартой X800 GTO, но операционная система отвергала данную видеокарту, потому пришлось вернуть GTX 1070 и дальше с ней работать.

В общем воздуховод работал, никакого лишнего шума, воздух уже явно нагретый выходил из турбины, но эффективность оставляла желать лучшего, нужно очень много щелей герметизировать силиконовым герметиком, да и конструкция громоздкая вышла.

Помимо всего данный кожух перекрывает зону VRM, но тут проблем никаких, сзади платы в зоне VRM приклеена трубка и она отлично отводит тепло рассеивая на корпус.

В любом случае мне не понравился этот вариант, хотя он уже вполне рабочий был, слишком громоздко и сложно вышло, а это не хорошо.

Чтобы не тратить зря материалы и свое время, я сразу взялся делать новые крепления для радиатора, сначала конечно же простой чертеж, а по чертежу трафареты из бумаги.

Был использован двухсторонний скотч чтобы трафареты закрепить на заготовках.

В качестве заготовки я использовал ржавый кусок толстого железа, вырезал по размерам, насверлил дырок и приложил, сейчас мне нужно узнать насколько правильно все получилось сделать.

Мои хейтеры постоянно изливающие свои претензии по поводу пылинок, вы уж извините, но я забыл сфотографировать ржавые куски железа, довольствуйтесь тем что есть...

Дальше снимаю трафареты, дырки превращаю в отверстия, устанавливаю болты.

Первая примерка конечно же не удалась, дорабатываю продлевая отверстия с одной стороны.

Встал как надо.

Теперь воздуховод, делаю его из пластика и проклеиваю чтобы лишние щели устранить, лента которую я использую не боится бытового нагрева до ~100 градусов.

Саморезы все же пригодились от этой же башни, закрепляю кожух чтобы не засосало турбиной.

Обклеиваю щели чтобы не сосало через них воздух.

Воздуховод готов.

Собираю и начинаю проверять...

В целом этот вариант мне понравился больше всего, может быть он слегка менее продуктивен чем заводской вариант с вентилятором орущим на весь дом, теперь оно работает достаточно тихо и выдерживает долговременную нагрузку.

Немного поигравшись с настройками и разгоном я пришел к следующим параметрам работы:

А что по поводу стрессовой нагрузки, тут я снова сталкиваюсь с проблемой отвода тепла, даже несмотря на наличие четырёх трубок...

Стрессовая нагрузка FPU сразу же подрывает температуру до 85 градусов на кристалле при 120 Вт потреблении (CPU Package), и со временем работа стабилизируется на потреблении (CPU Package) в ~103 Вт и частоте всех ядер ~3.5 ГГц.

Мне определенно нужно зашлифовать основание этого радиатора...

При нагрузке на ядра (ALU) потребление выходит на уровне ~115 Вт (CPU Package), а частота всех ядер вышла на уровне ~3.86 ГГц, по температурному режиму конечно близко к пределу, тем не менее турбина выбрасывает хорошо нагретый воздух, но еще не горячий.

VRM прогрелся до 83 градусов, однако не стоит забывать что зона питания ЦП охлаждается сугубо пассивно, а еще она лишилась дополнительных радиаторов на дросселях, так или иначе температура вполне адекватная несмотря на ~150 Вт CPU VDD и ~19 Вт CPU VDDNB.

И наконец я взял игру чтобы более естественно нагрузить систему, в наушниках систему я даже не слышу несмотря на общее потребление более 170 Вт без учета потерь на VRM и других узлах.

В общем оставил ПК и пошел по другим делам пока система прогревается, температуры получились в итоге более чем приемлемыми, немного после этого еще поиграл, ничего примечательного.

На этом можно было закончить, но не в этот раз.

Как можно заметить, ничего не отклеилось после всех тестов и нагрузок, и это нормально.

Чтобы снять радиатор я проделал технические отверстия медной трубкой в пластике, ибо радиатор мне нужно будет снимать еще не один раз.

Отпечаток пасты неплохой.

Так как в воздуховоде есть дырки для доступа к болтам, теперь можно спокойно сделать воздуховод монолитным, иначе говоря склеить его.

Так гораздо лучше, а дырки потом можно заклеить любым скотчем.

Теперь пятка радиатора, немного работы болгаркой с использованием 600/1200/3000 абразивов, и пятка почти зеркальная.

Собираю обратно, на этот раз все намного проще ибо воздуховод теперь часть радиатора, только отверстия заклеить чтобы не сосало воздух через них.

Старт на холодный радиатор выглядит неплохо, но недолго, все же разница температур между радиатором и кристаллом слишком большая, по моим оценкам достигает ~40 градусов, если не больше, ибо выдуваемый воздух хоть и нагрет, но не горячий.

После того как радиатор уже прогрелся, повторный старт стрессовой нагрузки на FPU сразу же поднимает температуру в кристалле до 85 градусов.

Стрессовая нагрузка на ядра (ALU) тоже не показала кардинальных изменений, может быть 1-2 градуса в итоге будет выиграно, но это не большая разница, так что обрабатывать пятку радиатора было мало смысла при использовании дешевой пасты GD100.

На этом пожалуй закончу работу над системой охлаждения процессора.

В итоге у меня не получилось выжать из процессора R7 2700X полную его мощность, но в то же время текущий вариант вышел гораздо лучше временного из бруска алюминия от 462 сокета.

По-хорошему следует увеличить межреберное расстояние в радиаторе, ибо его продуваемость оставляет желать лучшего, но это уже не имеет смысла так как текущий результат меня устраивает.

Технически у радиатора осталось свободное место для установки вентилятора, что в теории позволит сильнее продувать и быстрее выносить тепло, но у меня нет второй турбины чтобы это все дело работало достаточно тихо и эффективно, тем более места уже и так мало внутри корпуса для размещения дополнительных элементов.

А учитывая что я собираюсь делать дальше, мне нет смысла сильнее улучшать систему охлаждения процессора, она и так уже способна на гораздо большее чем нужно.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.