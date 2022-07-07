Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки

На этот раз я занялся доработкой системы охлаждения в недавно собранном ПК, попутно сделал несколько оптимизаций.
[ ] для раздела Блоги
15
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

На этот раз я занялся доработкой системы охлаждения в недавно собранном ПК, попутно сделал несколько оптимизаций.

Первым делом избавился от лишнего в корпусе:
анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Дальше переложил провода и подобрал вентилятор в зону ОЗУ, задумка состоит в том, чтобы отделить зону в которой установлена ОЗУ от общего объема корпуса, а еще добавить вентилятор для равномерного охлаждения модулей памяти.

Сначала я с линейкой вокруг корпуса носился, но потом просто взял вентилятор и приложил сделав разметку.

реклама

Лучше было бы разобрать систему и после сверлить отверстия, но разбирать систему и собирать обратно довольно сложно, потому я использую некоторые хитрости с пластиковым мусором и малярной лентой дабы защитить комплектующие от металлической стружки:

Отверстия конечно же получились не там где надо, но всемогущий напильник/надфиль всегда решает такие проблемы.

Дальше нужна дырка, а еще лучше отверстие, или множество отверстий...

В общем я взял шуруповёрт из светофора который никак не сломается, и струбцинами прижал крышку корпуса в качестве трафарета для сверления отверстий.

реклама

Когда уже просверлено несколько отверстий я убрал струбцины и прикрутил крышку компьютерными болтами.

Время от времени собираю стружку неодимовыми магнитами.

Дырки насверлены, да, это пока еще дырки...

Снаружи снимаю фаски у каждой дырки, изнутри срезаю заусенцы канцелярским ножом и протираю наждачной губкой, после тщательно чищу от стружки и малярной ленты, так я превратил дырки в отверстия.

реклама

Смываю белый корректор которым я делал разметку, примеряю чтобы все установилось в свои места правильно, и вижу что массив отверстий насверлил криво...

Еще пришлось снимать фаски у отверстий боковой крышки чтобы выглядело равномерно.

Главный инструмент из светофора даже нагрелся немного пока сверлил и снимал фаски, аккумулятор к слову переделан на качественные 18650 элементы.

Не знаю сколько еще этот дешевый шуруповёрт проработает, но в запасе лежит новый шуруповёрт уже больше года, ждет своего часа, но никак не дождется пока дешевый шуруповёрт из светофора наконец помрет...

Да, к слову, изолента не держит корпус, она держит колпачок от ручки в котором я храню запасную биту стандарта PZ или PH в зависимости от ситуации, довольно удобно, главное не перекрывать вентиляцию.

Ладно, хватит про инструмент.

Протестировав вентилятор встал вопрос что мне делать, конечно, я изначально понимал что решето будет крайне неэффективно пропускать воздух если вентилятор использовать на низких оборотах в бесшумном режиме, но была надежда что будет достаточный воздушный поток.

В итоге я не придумал ничего эффективнее и проще чем вырезать дырку под вентилятор, а потом это непотребство прикрыть решеткой.

Дальше нужно подключить вентилятор, я без опасений выбрал вентилятор с двумя проводами подключения ибо у меня системная плата от Gigabyte, и она без проблем управляет любыми вентиляторами, даже вентиляторами которые не видит.

Однако предостерегу владельцев системных плат от Asus если решите подобное делать, многие системные платы от Asus имеют кастрированное управление вентиляторами, а порой и вовсе не умеют в DC режим работы, как следствие настроить вентилятор либо проблематично, либо вообще невозможно с платой от Asus.

Попутно я установил перегородку разделяющую зону ЦП от зоны ОЗУ, она едва заметна так как прозрачная, и заранее подключил три SATA кабеля.

Чтобы горячий воздух из видеокарты меньше попадал в корпус, я применил малярную ленту в качестве временного решения и закрыл часть щелей через которые горячий воздух из видеокарты может попасть внутрь корпуса.

Пространство которое я изначально планировал использовать для установки накопителей, оказалось загружено проводами, впрочем, у меня есть другие варианты по размещению накопителей.

Установить модули памяти не составило труда даже когда установлена видеокарта, но извлечь модули будет сложнее не трогая видеокарту.

К видеокарте приклеил пористые перегородки чтобы турбина не мешала процессору и меньше вредила направлению воздушных потоков в корпусе когда крышка будет закрыта.

Вот и снова система собрана.

Немного снизил напряжение на ЦП, настроил новый вентилятор ориентируясь насколько его слышно при определенном уровне графика, в качестве контролируемого объекта для вентилятора я выбрал температуру чипсета системной платы, и на этом настройки закончены сейчас.

Лимит мощности в ~81 Вт конечно дает о себе знать, но не критично.

Нагрузка на FPU, как всегда, самое сложное для процессора, и даже при лимите мощности в ~81 Вт температура самых горячих точек достигла 85 градусов, но при переключении нагрузки на ядра процессора (ALU) температура резко упала до 82 градусов и так держалась стабильно.

Если по синтетическим тестам ощутимой разницы от модификаций я не заметил, то в игре уже ситуация с нагревом заметно изменилась, в прошлый раз температура достигала 82-87 градусов на видеокарте и ЦП, сейчас же со временем набралось лишь 73-74 градуса, при этом в комнате температура воздуха была примерно одинаковой между предыдущим разом и текущим.

В предыдущий раз:

На этом я закончу статью, нужно хорошо подумать что делать дальше, ибо сделать нужно еще многое.

Я конечно не кардинально изменил систему охлаждения в корпусе, но этого хватило чтобы разница получилась ощутимой, а по поводу новой дырки в корпусе... Даже не уверен был ли в ней смысл, из неё всегда выходил воздух ничем не теплее чем в комнате, продуваемость слишком хорошая получилась для охлаждения модулей памяти...

Что-то подобное нужно бы сделать в зоне VRM, 60-70 градусов в самой горячей точке VRM это конечно смешные температуры, но работа системы состоит из её частей, если тепло отвести это отчасти повлияет и на охлаждение самого процессора так как не будет нагретого воздушного кармана под боком.

В общем работы еще много, теперь только выбирать что дальше усовершенствовать...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia ryzen geforce micro-atx система охлаждения diy мини пк microatx micro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры июля 2022 года
22
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
7
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
7
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
10
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
58
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
28
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
38
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
25
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
25
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
100
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
8
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
12
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
154
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
40
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
2
Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
2
Америка защитится от гиперзвуковых ракет России воздушными шарами
10
Флагманские материнские платы на чипсете Intel Z790 получат поддержку SSD с PCIe 5.0
+
Пользователь Reddit назвал самую обсуждаемую видеокарту на основе упоминаний в интернете
4
Еще одна тестовая сеть Ethereum мигрировала на Proof of Stake — майнинг Эфира подходит к концу
8

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
51
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
82
Главные игры июля 2022 года
22
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
147
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
1
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
61
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
15

Сейчас обсуждают

Second2None
22:01
Почему же, довольно забавно будет.
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
21:58
Согласен на все 100%
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
wwr222
21:57
Самое смешное, что его эксперименты приведут к поломке или платы или карты. Хотя, не смешное это.
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
[ AtoM ]
21:57
просто это киа соул, только уродливее
«Москвич» объявил о возобновлении производства – сборка китайских кроссоверов и электрокаров
wolfire
21:57
https://www.youtube.com/watch?v=hXXn5m-rbhw
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
[ AtoM ]
21:57
Зачем делать такое говно в 22г ? сейчас диоды! модель 2 и 3 вроде бы ничего выглядят! в любом случае любой вариант будет лучше нашего говняноговаза!
«Москвич» объявил о возобновлении производства – сборка китайских кроссоверов и электрокаров
Муж_ЗАГЛOTA
21:56
Да)))) Еще как :D
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
21:56
Все, уже проехали (Художника обидеть может каждый) -> не нужно больше ОБИЖАТЬ автора! Ему виднее)))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
wwr222
21:56
Думаешь, стена падет? Типа берлинская?
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Рома Карнаухов
21:56
Проще ноут купить с 3060 за 1000
Геймеры из России и Беларуси сообщают о полной невозможности запуска PC-версии Diablo Immortal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем