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На этот раз я занялся доработкой системы охлаждения в недавно собранном ПК, попутно сделал несколько оптимизаций.

Первым делом избавился от лишнего в корпусе:

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Дальше переложил провода и подобрал вентилятор в зону ОЗУ, задумка состоит в том, чтобы отделить зону в которой установлена ОЗУ от общего объема корпуса, а еще добавить вентилятор для равномерного охлаждения модулей памяти.

Сначала я с линейкой вокруг корпуса носился, но потом просто взял вентилятор и приложил сделав разметку.

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Лучше было бы разобрать систему и после сверлить отверстия, но разбирать систему и собирать обратно довольно сложно, потому я использую некоторые хитрости с пластиковым мусором и малярной лентой дабы защитить комплектующие от металлической стружки:

Отверстия конечно же получились не там где надо, но всемогущий напильник/надфиль всегда решает такие проблемы.

Дальше нужна дырка, а еще лучше отверстие, или множество отверстий...

В общем я взял шуруповёрт из светофора который никак не сломается, и струбцинами прижал крышку корпуса в качестве трафарета для сверления отверстий.

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Когда уже просверлено несколько отверстий я убрал струбцины и прикрутил крышку компьютерными болтами.

Время от времени собираю стружку неодимовыми магнитами.

Дырки насверлены, да, это пока еще дырки...

Снаружи снимаю фаски у каждой дырки, изнутри срезаю заусенцы канцелярским ножом и протираю наждачной губкой, после тщательно чищу от стружки и малярной ленты, так я превратил дырки в отверстия.

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Смываю белый корректор которым я делал разметку, примеряю чтобы все установилось в свои места правильно, и вижу что массив отверстий насверлил криво...

Еще пришлось снимать фаски у отверстий боковой крышки чтобы выглядело равномерно.

Главный инструмент из светофора даже нагрелся немного пока сверлил и снимал фаски, аккумулятор к слову переделан на качественные 18650 элементы.

Не знаю сколько еще этот дешевый шуруповёрт проработает, но в запасе лежит новый шуруповёрт уже больше года, ждет своего часа, но никак не дождется пока дешевый шуруповёрт из светофора наконец помрет...

Да, к слову, изолента не держит корпус, она держит колпачок от ручки в котором я храню запасную биту стандарта PZ или PH в зависимости от ситуации, довольно удобно, главное не перекрывать вентиляцию.

Ладно, хватит про инструмент.

Протестировав вентилятор встал вопрос что мне делать, конечно, я изначально понимал что решето будет крайне неэффективно пропускать воздух если вентилятор использовать на низких оборотах в бесшумном режиме, но была надежда что будет достаточный воздушный поток.

В итоге я не придумал ничего эффективнее и проще чем вырезать дырку под вентилятор, а потом это непотребство прикрыть решеткой.

Дальше нужно подключить вентилятор, я без опасений выбрал вентилятор с двумя проводами подключения ибо у меня системная плата от Gigabyte, и она без проблем управляет любыми вентиляторами, даже вентиляторами которые не видит.

Однако предостерегу владельцев системных плат от Asus если решите подобное делать, многие системные платы от Asus имеют кастрированное управление вентиляторами, а порой и вовсе не умеют в DC режим работы, как следствие настроить вентилятор либо проблематично, либо вообще невозможно с платой от Asus.

Попутно я установил перегородку разделяющую зону ЦП от зоны ОЗУ, она едва заметна так как прозрачная, и заранее подключил три SATA кабеля.

Чтобы горячий воздух из видеокарты меньше попадал в корпус, я применил малярную ленту в качестве временного решения и закрыл часть щелей через которые горячий воздух из видеокарты может попасть внутрь корпуса.

Пространство которое я изначально планировал использовать для установки накопителей, оказалось загружено проводами, впрочем, у меня есть другие варианты по размещению накопителей.

Установить модули памяти не составило труда даже когда установлена видеокарта, но извлечь модули будет сложнее не трогая видеокарту.

К видеокарте приклеил пористые перегородки чтобы турбина не мешала процессору и меньше вредила направлению воздушных потоков в корпусе когда крышка будет закрыта.

Вот и снова система собрана.

Немного снизил напряжение на ЦП, настроил новый вентилятор ориентируясь насколько его слышно при определенном уровне графика, в качестве контролируемого объекта для вентилятора я выбрал температуру чипсета системной платы, и на этом настройки закончены сейчас.

Лимит мощности в ~81 Вт конечно дает о себе знать, но не критично.

Нагрузка на FPU, как всегда, самое сложное для процессора, и даже при лимите мощности в ~81 Вт температура самых горячих точек достигла 85 градусов, но при переключении нагрузки на ядра процессора (ALU) температура резко упала до 82 градусов и так держалась стабильно.

Если по синтетическим тестам ощутимой разницы от модификаций я не заметил, то в игре уже ситуация с нагревом заметно изменилась, в прошлый раз температура достигала 82-87 градусов на видеокарте и ЦП, сейчас же со временем набралось лишь 73-74 градуса, при этом в комнате температура воздуха была примерно одинаковой между предыдущим разом и текущим.

В предыдущий раз:

На этом я закончу статью, нужно хорошо подумать что делать дальше, ибо сделать нужно еще многое.

Я конечно не кардинально изменил систему охлаждения в корпусе, но этого хватило чтобы разница получилась ощутимой, а по поводу новой дырки в корпусе... Даже не уверен был ли в ней смысл, из неё всегда выходил воздух ничем не теплее чем в комнате, продуваемость слишком хорошая получилась для охлаждения модулей памяти...

Что-то подобное нужно бы сделать в зоне VRM, 60-70 градусов в самой горячей точке VRM это конечно смешные температуры, но работа системы состоит из её частей, если тепло отвести это отчасти повлияет и на охлаждение самого процессора так как не будет нагретого воздушного кармана под боком.

В общем работы еще много, теперь только выбирать что дальше усовершенствовать...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.