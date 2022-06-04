Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200

Ушлые производители фото/видео техники с давних времен занимались обманом потребителя, ведь один раз написать алгоритм интерполяции...
[ ] для раздела Блоги
2
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

реклама

Ушлые производители фото/видео техники с давних времен занимались обманом потребителя, ведь один раз написать алгоритм интерполяции и скопировать в тысячи камер гораздо проще и дешевле чем производить сенсоры высокого разрешения.

Для меня уже давно не новость, что производители экономят по чёрному на сенсорах в фото/видео технике, их можно понять, ведь один раз написать алгоритм интерполяции скрывающий обман многократно дешевле чем производить качественные сенсоры из реальных материалов и ресурсов которые невозможно одной кнопкой скопировать как цифровой код...

анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Все бы хорошо, но потребитель платить вполне реальные деньги за вполне реальные устройства для которых заявлены конкретные характеристики, и почему-то я еще не видел чтобы производитель честно написал на коробке, что заявленные мегапиксели фейк интерполированный софтом.

Особенно примечательна японская компания FujiFilm своей любовью к алгоритмам интерполяции, на фото ниже я показываю FujiFilm F500EXR с заявленным 16 MP, однако физически там установлен сенсор на 4 МП, но про эту камеру как-нибудь в другой раз напишу статейку...

ARMIX DVR Cam-200

реклама

Начну я пожалуй с небольшого обзора на видеорегистратор, чтобы понимать что это за зверь такой.

Экран откидной, можно вращать почти в любое положение что довольно интересно выглядит.

Отсек батареи рассчитан на стандартные аккумуляторы от Nokia формата BL-5C, это довольно разумное решение с какой стороны не посмотреть, есть Mini-USB и Mini-HDMI, слот под SD карту памяти.

Максимальное разрешение видео 1080p, все прекрасно казалось бы, однако я бы не начал эту статью если бы эти цифры были правдой...

реклама

В режиме фото выглядит все отлично, но на самом деле тут нет ни одного пункта с реальным разрешением сенсора, все настройки обманывают пользователя используя алгоритмы интерполяции ибо реальное разрешение сенсора меньше чем самое низкое доступное разрешение...

Есть еще диктофон и галерея для просмотра снятого материала.

Видеорегистратор пишет про ошибку файла потому что установленная 16 ГБ SDHC NAND флешка деградировала со временем и работает с ошибками, тем не менее видеорегистратор смог показать фотографию записанную на изношенную флешку.

Подсветка работает в инфракрасном диапазоне, камера телефона явно с фильтрами против ИК излучения потому можно заметить лишь незначительное фиолетовое пятно, когда сенсор видеорегистратора прекрасно видит в ИК диапазоне.

реклама

На этом собственно закончу обзор.

Видеорегистратор как веб-камера

Ради интереса я подключил видеорегистратор к ПК в качестве веб-камеры, и обнаружил что в разрешении 1280x720 картинка имеет такую же детализацию как в разрешении 640x480, именно с этого момента я и решил написать статью про данный вид обмана со стороны неадекватно жадных производителей.

Режим видео

Я сделал 4 записи в разном разрешении, после чего пришел к выводу, что реальное разрешение сенсора 848x480, единственное чем полезны режимы 720p и 1080p это в качестве избыточности, чтобы сжатие не съедало и так мизерную детализацию.

Скриншот из видео в разрешении 640x480 абсолютно ничем не отличается от 848x480 кроме того, что обрезан по ширине и артефакты сжатия чуть другие.

Если бы DVR Cam-200 позволял снимать в RAW, все снимки в формате RAW имели бы реальное разрешение сенсора на уровне 848x480 даже если установить в настройках 1920x1080, именно поэтому производители неистово блокируют и запрещают съемку в RAW формате если обманывают с разрешением устанавливая сенсор многократно дешевле чем заявлено на коробке.

Режим фото

В данном режиме без разницы какое разрешение выбирать, все варианты интерполированы...

Заключение

Я постарался максимально кратко и наглядно показать как именно производители получают дополнительные деньги обманывая потребителя с разрешением сенсора в фото/видео технике.

Как же понять что производитель обманул сэкономив на сенсоре?

В данном случае очень просто так как видеорегистратор использует простые алгоритмы интерполяции, я сделал скриншоты из видео в разном разрешении, ясное дело что видео с потерями от сжатия и это нужно учитывать при сравнении скриншотов.

Прямое сравнение фотографий уже многое может сказать о фактическом разрешении сенсора камеры, но не забываем про искажения после сжатия изображений, 1280x720 и 1920x1080 выглядят гораздо лучше, чем реальные 848x480, и дело тут как раз в потерях при сжатии видео с которого я сделал скриншоты для сравнения.

Если же взять 1920x1080, уменьшить до 848x477, а после снова растянуть до 1920x1080, изображение внезапно не потеряло детализацию, а должно было потерять если бы там реально было 1920x1080 пикселей:

Это был довольно простой и наглядный пример массового обмана в фото/видео технике, но в более серьезных камерах применяют более серьезные алгоритмы интерполяции, чтобы замаскировать обман и формально сказать что якобы все честно, не даром ведь появился термин "мыльница" относительно фотокамер...

Кто-то начнет оправдывать якобы конкуренция и производители вынуждены писать большие цифры в характеристиках камеры, однако этому нет оправдания, когда покупатель платит 400+$ за камеру в которой заявлено 16 мегапикселей, а по факту там 4 МП реальных с интерполяцией до 16 МП (Fujifilm F500EXR).

Но про FujiFilm F500EXR пожалуй в другой раз, ибо там алгоритмы интерполяции гораздо сложнее чем в ARMIX DVR Cam-200...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

элекроника фото обман алгоритмы фотоаппарат мегапиксели обман покупателей fujifilm фейки armix
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
4
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
25 мая 2022 73

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
87
20 смартфонов Xiaomi не получат прошивку MIUI 13.5
1
Общий объем хранимой человечеством информации превысит 400 зеттабайт уже к 2025 году
5
Игроки в ужасе от масштабов «доната» в Diablo Immortal
13
AnTuTu назвал лучшие бюджетные смартфоны по соотношению цены и производительности
+
Ubisoft решила провести своё игровое мероприятие не в июне, а «позже»
+
Видеокарты снова становятся доступны обычным геймерам из РФ – Radeon RX 6600 стоит всего 29 500р
22
Рынок криптовалют ждут большие перемены – до 19 000 токенов исчезнут, разорив миллионы инвесторов
5
Известный майнер протестировал GeForce RTX 3090 Ti в добыче Эфира – вернуть вложения можно за 40 мес
2
Breaking Defense: Секретный истребитель 6-го поколения ВВС США официально находится в разработке
+
GeForce RTX 4090 получит скромный теплопакет на 450 Вт и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
11
70 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13.5
1
Биткоин дешевеет, а эксперты фиксируют дно, предлагая делать долговременные инвестиции
2
В продаже появились дешевые китайские видеокарты RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 на ноутбучных чипах
12
Европа продолжает бить по энергоносителям из РФ – цены на нефть растут, а закупка газа бьёт рекорды
2
Steam опубликовала результаты ежемесячного опроса по оборудованию
8
СЖО Phanteks Glacier One 240 T30 оказалась гораздо эффективнее большинства 240-мм конкурентов
+
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – GeForce RTX 2060S стоит всего 45 000р
13
ASUS выпустила обновлённую утилиту для настройки и мониторинга видеокарт GPU Tweak III
+
Россия запретила продавать неон и другие инертные газы на экспорт до конца 2022 года
45

Популярные статьи

Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
71
Космический хоррор The Callisto protocol станет клоном оригинального Dead Space
12
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
4
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
75
History: Исследователи впервые секвенировали геном древнего жителя Помпеи
3
О феномене векторных игр
11
10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
1
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
2

Сейчас обсуждают

Немрущий фраг
08:03
Какой бред. Купите подешевевшую сейчас на алике 1070 и играйте с тем же процом ещё лет 5 и не заносите деньги ситилинку и днс. Всё равно всё игры за последние два года говно, а то что не говно то гара...
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
q7777777
08:00
Судя по вашим статьям со скидками на видеокарты, они не только должны бесплатно раздаваться, но и за них должны доплачивать около 300000 руб покупателю при покупке))) А вообще вы не автор, пишете каку...
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
wwr222
07:58
У меня куча мышек ездит только от того, что провод "выпрямляется". Этого достаточно, чтобы курсор двигался. Пришлось провод крепить к стойки монитора.
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Дмитрий
07:57
Видюха 5-6 лет процессор 8-10 ну это при условии если брать топ предтоп. а не затычки на год два. тоесть если сейчас взять 3080ти или 6900 то точно хватит лет на 6 а процессор 12700 или 5900. дл...
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
Алексей Румянцев
07:53
это скорее плохо стертый софт тач
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Георгий Жуков
07:50
1. Покупаем Комп на проце i3 2. Через 2-3 года апаем видяху 3. Через 2-3 года апаем проц на i7 4. Через 2-3 года апаем видяху. 5. Через 2-3 года покупаем новый комп и повторяем цикл.
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
Алексей Румянцев
07:49
чистить от чего? может руки в чистоте держать? может поэтому ковер у тебя хреновый из-за того что забился грязью?
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Влада Петрова
07:43
смешно .. особенно после взлома фар край шесть вчерав
Взломов игр с защитой Denuvo больше не будет - хакер EMPRESS сообщила о своём аресте
Алексей Румянцев
07:42
это от разгиба провода двигается мышь
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Sheshenbek
07:40
Дешманский фотоаппарат за 300 руб. Ещё что то ему не нравится ахах. На смотри нищета
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем