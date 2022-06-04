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Предисловие

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Ушлые производители фото/видео техники с давних времен занимались обманом потребителя, ведь один раз написать алгоритм интерполяции и скопировать в тысячи камер гораздо проще и дешевле чем производить сенсоры высокого разрешения.

Для меня уже давно не новость, что производители экономят по чёрному на сенсорах в фото/видео технике, их можно понять, ведь один раз написать алгоритм интерполяции скрывающий обман многократно дешевле чем производить качественные сенсоры из реальных материалов и ресурсов которые невозможно одной кнопкой скопировать как цифровой код...

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Все бы хорошо, но потребитель платить вполне реальные деньги за вполне реальные устройства для которых заявлены конкретные характеристики, и почему-то я еще не видел чтобы производитель честно написал на коробке, что заявленные мегапиксели фейк интерполированный софтом.

Особенно примечательна японская компания FujiFilm своей любовью к алгоритмам интерполяции, на фото ниже я показываю FujiFilm F500EXR с заявленным 16 MP, однако физически там установлен сенсор на 4 МП, но про эту камеру как-нибудь в другой раз напишу статейку...

ARMIX DVR Cam-200

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Начну я пожалуй с небольшого обзора на видеорегистратор, чтобы понимать что это за зверь такой.

Экран откидной, можно вращать почти в любое положение что довольно интересно выглядит.

Отсек батареи рассчитан на стандартные аккумуляторы от Nokia формата BL-5C, это довольно разумное решение с какой стороны не посмотреть, есть Mini-USB и Mini-HDMI, слот под SD карту памяти.

Максимальное разрешение видео 1080p, все прекрасно казалось бы, однако я бы не начал эту статью если бы эти цифры были правдой...

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В режиме фото выглядит все отлично, но на самом деле тут нет ни одного пункта с реальным разрешением сенсора, все настройки обманывают пользователя используя алгоритмы интерполяции ибо реальное разрешение сенсора меньше чем самое низкое доступное разрешение...

Есть еще диктофон и галерея для просмотра снятого материала.

Видеорегистратор пишет про ошибку файла потому что установленная 16 ГБ SDHC NAND флешка деградировала со временем и работает с ошибками, тем не менее видеорегистратор смог показать фотографию записанную на изношенную флешку.

Подсветка работает в инфракрасном диапазоне, камера телефона явно с фильтрами против ИК излучения потому можно заметить лишь незначительное фиолетовое пятно, когда сенсор видеорегистратора прекрасно видит в ИК диапазоне.

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На этом собственно закончу обзор.

Видеорегистратор как веб-камера

Ради интереса я подключил видеорегистратор к ПК в качестве веб-камеры, и обнаружил что в разрешении 1280x720 картинка имеет такую же детализацию как в разрешении 640x480, именно с этого момента я и решил написать статью про данный вид обмана со стороны неадекватно жадных производителей.

Режим видео

Я сделал 4 записи в разном разрешении, после чего пришел к выводу, что реальное разрешение сенсора 848x480, единственное чем полезны режимы 720p и 1080p это в качестве избыточности, чтобы сжатие не съедало и так мизерную детализацию.

Скриншот из видео в разрешении 640x480 абсолютно ничем не отличается от 848x480 кроме того, что обрезан по ширине и артефакты сжатия чуть другие.

Если бы DVR Cam-200 позволял снимать в RAW, все снимки в формате RAW имели бы реальное разрешение сенсора на уровне 848x480 даже если установить в настройках 1920x1080, именно поэтому производители неистово блокируют и запрещают съемку в RAW формате если обманывают с разрешением устанавливая сенсор многократно дешевле чем заявлено на коробке.

Режим фото

В данном режиме без разницы какое разрешение выбирать, все варианты интерполированы...

Заключение

Я постарался максимально кратко и наглядно показать как именно производители получают дополнительные деньги обманывая потребителя с разрешением сенсора в фото/видео технике.

Как же понять что производитель обманул сэкономив на сенсоре?

В данном случае очень просто так как видеорегистратор использует простые алгоритмы интерполяции, я сделал скриншоты из видео в разном разрешении, ясное дело что видео с потерями от сжатия и это нужно учитывать при сравнении скриншотов.

Прямое сравнение фотографий уже многое может сказать о фактическом разрешении сенсора камеры, но не забываем про искажения после сжатия изображений, 1280x720 и 1920x1080 выглядят гораздо лучше, чем реальные 848x480, и дело тут как раз в потерях при сжатии видео с которого я сделал скриншоты для сравнения.

Если же взять 1920x1080, уменьшить до 848x477, а после снова растянуть до 1920x1080, изображение внезапно не потеряло детализацию, а должно было потерять если бы там реально было 1920x1080 пикселей:

Это был довольно простой и наглядный пример массового обмана в фото/видео технике, но в более серьезных камерах применяют более серьезные алгоритмы интерполяции, чтобы замаскировать обман и формально сказать что якобы все честно, не даром ведь появился термин "мыльница" относительно фотокамер...

Кто-то начнет оправдывать якобы конкуренция и производители вынуждены писать большие цифры в характеристиках камеры, однако этому нет оправдания, когда покупатель платит 400+$ за камеру в которой заявлено 16 мегапикселей, а по факту там 4 МП реальных с интерполяцией до 16 МП (Fujifilm F500EXR).

Но про FujiFilm F500EXR пожалуй в другой раз, ибо там алгоритмы интерполяции гораздо сложнее чем в ARMIX DVR Cam-200...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.