Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
Предисловие
реклама
Ушлые производители фото/видео техники с давних времен занимались обманом потребителя, ведь один раз написать алгоритм интерполяции и скопировать в тысячи камер гораздо проще и дешевле чем производить сенсоры высокого разрешения.
Для меня уже давно не новость, что производители экономят по чёрному на сенсорах в фото/видео технике, их можно понять, ведь один раз написать алгоритм интерполяции скрывающий обман многократно дешевле чем производить качественные сенсоры из реальных материалов и ресурсов которые невозможно одной кнопкой скопировать как цифровой код...
Все бы хорошо, но потребитель платить вполне реальные деньги за вполне реальные устройства для которых заявлены конкретные характеристики, и почему-то я еще не видел чтобы производитель честно написал на коробке, что заявленные мегапиксели фейк интерполированный софтом.
Особенно примечательна японская компания FujiFilm своей любовью к алгоритмам интерполяции, на фото ниже я показываю FujiFilm F500EXR с заявленным 16 MP, однако физически там установлен сенсор на 4 МП, но про эту камеру как-нибудь в другой раз напишу статейку...
ARMIX DVR Cam-200
реклама
Начну я пожалуй с небольшого обзора на видеорегистратор, чтобы понимать что это за зверь такой.
Экран откидной, можно вращать почти в любое положение что довольно интересно выглядит.
Отсек батареи рассчитан на стандартные аккумуляторы от Nokia формата BL-5C, это довольно разумное решение с какой стороны не посмотреть, есть Mini-USB и Mini-HDMI, слот под SD карту памяти.
Максимальное разрешение видео 1080p, все прекрасно казалось бы, однако я бы не начал эту статью если бы эти цифры были правдой...
реклама
В режиме фото выглядит все отлично, но на самом деле тут нет ни одного пункта с реальным разрешением сенсора, все настройки обманывают пользователя используя алгоритмы интерполяции ибо реальное разрешение сенсора меньше чем самое низкое доступное разрешение...
Есть еще диктофон и галерея для просмотра снятого материала.
Видеорегистратор пишет про ошибку файла потому что установленная 16 ГБ SDHC NAND флешка деградировала со временем и работает с ошибками, тем не менее видеорегистратор смог показать фотографию записанную на изношенную флешку.
Подсветка работает в инфракрасном диапазоне, камера телефона явно с фильтрами против ИК излучения потому можно заметить лишь незначительное фиолетовое пятно, когда сенсор видеорегистратора прекрасно видит в ИК диапазоне.
реклама
На этом собственно закончу обзор.
Видеорегистратор как веб-камера
Ради интереса я подключил видеорегистратор к ПК в качестве веб-камеры, и обнаружил что в разрешении 1280x720 картинка имеет такую же детализацию как в разрешении 640x480, именно с этого момента я и решил написать статью про данный вид обмана со стороны неадекватно жадных производителей.
Режим видео
Я сделал 4 записи в разном разрешении, после чего пришел к выводу, что реальное разрешение сенсора 848x480, единственное чем полезны режимы 720p и 1080p это в качестве избыточности, чтобы сжатие не съедало и так мизерную детализацию.
Скриншот из видео в разрешении 640x480 абсолютно ничем не отличается от 848x480 кроме того, что обрезан по ширине и артефакты сжатия чуть другие.
Если бы DVR Cam-200 позволял снимать в RAW, все снимки в формате RAW имели бы реальное разрешение сенсора на уровне 848x480 даже если установить в настройках 1920x1080, именно поэтому производители неистово блокируют и запрещают съемку в RAW формате если обманывают с разрешением устанавливая сенсор многократно дешевле чем заявлено на коробке.
Режим фото
В данном режиме без разницы какое разрешение выбирать, все варианты интерполированы...
Заключение
Я постарался максимально кратко и наглядно показать как именно производители получают дополнительные деньги обманывая потребителя с разрешением сенсора в фото/видео технике.
Как же понять что производитель обманул сэкономив на сенсоре?
В данном случае очень просто так как видеорегистратор использует простые алгоритмы интерполяции, я сделал скриншоты из видео в разном разрешении, ясное дело что видео с потерями от сжатия и это нужно учитывать при сравнении скриншотов.
Прямое сравнение фотографий уже многое может сказать о фактическом разрешении сенсора камеры, но не забываем про искажения после сжатия изображений, 1280x720 и 1920x1080 выглядят гораздо лучше, чем реальные 848x480, и дело тут как раз в потерях при сжатии видео с которого я сделал скриншоты для сравнения.
Если же взять 1920x1080, уменьшить до 848x477, а после снова растянуть до 1920x1080, изображение внезапно не потеряло детализацию, а должно было потерять если бы там реально было 1920x1080 пикселей:
Это был довольно простой и наглядный пример массового обмана в фото/видео технике, но в более серьезных камерах применяют более серьезные алгоритмы интерполяции, чтобы замаскировать обман и формально сказать что якобы все честно, не даром ведь появился термин "мыльница" относительно фотокамер...
Кто-то начнет оправдывать якобы конкуренция и производители вынуждены писать большие цифры в характеристиках камеры, однако этому нет оправдания, когда покупатель платит 400+$ за камеру в которой заявлено 16 мегапикселей, а по факту там 4 МП реальных с интерполяцией до 16 МП (Fujifilm F500EXR).
Но про FujiFilm F500EXR пожалуй в другой раз, ибо там алгоритмы интерполяции гораздо сложнее чем в ARMIX DVR Cam-200...
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила