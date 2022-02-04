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Наконец я взялся за ремонт смартфона Sony Xperia Z2, он уже больше года пролежал в ожидании, и вот свершилось.

Я конечно понимаю что на барахолках можно при удачном стечении обстоятельств найти такой же или аналогичный смартфон в рабочем состоянии, однако мне захотелось восстановить, тем более аппарат все еще неплохой хоть и горячий благодаря SOC от Qualcomm.

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Для проверки софта подозрительного и экспериментов сойдет, да и опыт лишним не будет.

В целом смартфон работает, сенсор неисправен, задняя крышка тоже разбита.

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ОС установлена версии 6.0.1, 3 ГБ LPDDR3 ОЗУ, 4 ARMv7 ядра Krait 400 (x32) с частотой до 2.26 ГГц, 16 ГБ встроенной памяти из которых ~3 ГБ занимает Android, камера по заявлениям на 20 МП.

До того как этот смартфон попал ко мне его уже точно пытались ремонтировать, я и сам уже успел заменить модуль камеры на новый еще в позапрошлом году, но до замены модуля экрана добрался только сейчас.

Отломанное гнездо антенны, несколько сорванных SMD элементов и сопля припоя на системной плате, вероятно по вине сорванных SMD элементов постоянно включена передача данных и невозможно её никак отключить, хотя это не критично в моем случае.

Несмотря на повреждения системной платы я сначала решил заменить модуль экрана, у продавца хоть и плохой рейтинг на AliExpress, но я не постеснялся заказать именно у него, так даже интереснее что же выйдет из такой покупки.

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Модуль экрана: ( aliexpress.ru/item/33059850192.html )

Продавец: ( aliexpress.ru/store/2667041 )

Модуль экрана на момент написания статьи стоил ~13.5$, мне же он обошелся на момент заказа в ~17$, ну а в прошлом году насколько я помню стоимость модуля была более 20$, так что стоимость со временем заметно падает.

К слову, я заказывал еще у другого продавца с рейтингом получше заднее стекло и сенсорный модуль без матрицы, но этот заказ все еще не приехал, так что перейдем к тому что есть.

Как можно заметить модуль оказался уже использованным, но для меня главное чтобы работало, все равно телефон в чехле и никто никогда не видит как он выглядит, тем более внутри...

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Логотип "Sony" аккуратно затерт если он там был, скорее всего пескоструйной технологией поработали.

Не стоит забывать про чистку контактов имея дело с подобными уже использованными китайскими модулями.

Время разбирать разбитую Sony Z2.

Термопаста вроде остатки старой КПТ-8, без нее SOC перегревался постоянно, при сборке аппарата я специально не буду применять термопасту и наглядно покажу что происходит без термопасты...

Разбирается элементарно, не уверен насчет клейкой ленты под аккумулятором, была ли она с завода, но в моем случае достаточно открутить винтики и полный доступ к начинке как на ладони.

Самое сложное это снять аккуратно шлейфы и не повредить ничего, они то приклеены к модулю...

Я хоть и говорил снимать аккуратно, но микрофон все же познал внезапный отвал.

После проверки предыдущих фотографий я заметил что шлейф микрофона уже был надломан, если бы я вовремя заметил этот надлом едва заметный то сразу бы наклеил скотч на шлейф и он бы уцелел.

Тем более трещина судя по всему изначально была небольшая.

Я думал над восстановлением шлейфа, однако решил не восстанавливать ибо слишком сложная работа, гораздо дешевле выйдет заказать у китайцев несколько целых шлейфов и просто заменить.

Другие отростки главного шлейфа выглядят неплохо, трогать их лишний раз нет смысла.

Было немного возни с кнопками, но все срослось воедино, аккумулятор подключать следует только в самую последнюю очередь.

Сразу меня встречает "передача данных" которую нельзя отключить (сбитые SMD элементы и сопля припоя).

Сенсор работает отлично, теперь смартфон можно использовать без клавиатуры с мышью.

У китайского экрана есть засвет по одной стороне, вероятно светорассеивающая пленка сместилась со своего места, либо брак производства.

В целом экран приятный для глаз хоть и далеко не самая качественная сборка.

А вот и перегрев, ведь я собрал без нанесения дополнительной термопасты, после старого SOC от MTK аналогичного уровня производительности данная ситуация выглядит довольно дико...

Заключение

Порой заменить один лишь модуль экрана недостаточно и это мой случай.

Конечно, я теперь хотя бы могу использовать смартфон благодаря рабочему сенсору китайскому, но проблемы с системной платой никуда не исчезли, да и микрофон познавший отвал сам по себе не вернется.

Однако оставшиеся недостатки имеют значение только при использовании смартфона в качестве телефона для связи с сим картой.

Хотя еще следует решить проблему перегрева, я мог бы в пределах текущей статьи просто намазать пасты и сказать что проблема решена, и проблема действительно была бы решена, но у меня появилось несколько идей которые уже не вписываются в рамки текущей статьи...

Так или иначе я затратил уже порядка ~26$ чтобы довести Sony Xperia Z2 до рабочего состояния, и еще ~19$ в заказах которые еще не прибыли.

Помимо того что уже заказано я планирую заказать еще и системную плату на что уйдет около ~24$.

В общей сумме этот разбитый смартфон у меня заберет порядка ~70$, за эти деньги вполне можно найти и получше аппарат на барахолке при удачном стечении обстоятельств, но в то же время конкретный полученный опыт на барахолке не купить.

Из утешительного можно приметить что из нового в магазине за ~70$ не выйдет ничего аналогичного прикупить, нужно хотя бы от 120$ смотреть, чтобы получить аппарат не хуже старой Sony Z2 над которой я решил поработать.

Так что назвать безумием данный ремонт пока что нельзя, тем более пока я вложил ~45$ в смартфон, если вложить оставшиеся ~25$ в еще одну системную плату то у меня выходит одна полностью исправная Sony Z2 + частично исправная Sony Z2.

Если конечно я успешно заменю разбитый сенсор в старом модуле экрана...

И все же если есть возможность лучше конечно купить устройство в хорошем рабочем состоянии, далеко не каждый имеет навыки достаточные для разборки смартфона, особенно если это будет экземпляр с ужасной ремонтопригодностью.

На этом все, благодарю за внимание.