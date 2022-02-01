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На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$

Однажды меня вытащили за покупками в магазин "Светофор", там и был найден обозреваемый набор за ~10$.
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Однажды меня вытащили за покупками в магазин "Светофор", там и был найден обозреваемый набор за ~10$.

Меня в первую очередь заинтересовали некоторые виды бит и кейс когда увидел наборы инструментов на стеллажах, ну и цена конечно же не кусалась.

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Я прекрасно понимаю что в Светофоре продают обычно отбраковку что не прошла полностью контроль качества, но интерес все же был сильнее понимания что инструмент мог быть низкого качества.

Так или иначе набор теперь мой, я заметил небольшую схожесть с кейсом от гравера Зубр, конструктивно кейсы разные, но ощущаются идентично: Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41

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Кейс закрыт надежно, скорее будет разрушен, чем сам по себе раскроется в случае агрессивной внешней среды...

Кейс можно поставить вертикально только на твердой поверхности, например на столе.

Вот и первое вскрытие, защелки мне понравились, открывать удобно, содержимое выглядит достойно...

Первым делом я решил осмотреть биты, и на удивление они выглядят весьма качественно, сразу так и не сказать почему партия таких наборов попала в "Светофор".

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Каждая бита промаркирована, фаски сняты со всех сторон, в целом я не нашел серьезных огрехов.

Далее я достал свою старую хром ванадиевую отвертку что уже повидала многое за свою жизнь, как и ожидалось набор бит оказался мягче качественной старой отвертки, но и сказать что бита слишком мягкая я не могу, явно сопротивлялась и не позволила сделать глубокие царапины.

В общем биты очень даже неплохие, они не слишком мягкие, но и не твердые, вероятно проживут очень долго при использовании без фанатизма с усилиями.

Теперь время оценить крупные отвертки из набора и они меня порадовали, по твердости они идентичны моей старой качественной отвертке.

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Может показаться что отвертка из набора оставила только следы на качественной старой отвертке, но это не так, они чувствуются на ощупь, ноготь задевает, а значит есть повреждение поверхности, в общем отвертки царапают друг друга, но старая качественная отвертка все же немного тверже будет.

Учитывая что набор обошелся мне всего в ~10$ у меня закрались некоторые подозрения, не может быть все настолько хорошо, и я решил проверить степень намагниченности кончиков этих отверток.

Некоторые отвертки вполне легко поднимали зажигалку, некоторые вообще были размагничены, однако в конечном итоге они без проблем намагнитились снова от неодимового магнита.

Я не нашел ничего ужасного даже заглянув в переходник под биты, крупный неодимовый магнит выполняющий свои обязанности на все 100...

В поисках подвоха я добрался до набора мобильных отверток, но не обнаружил ничего действительно плохого...

Качество изготовления приемлемое, по твердости тоже нареканий нет, эти отвертки будут даже тверже чем биты из комплекта, их поцарапать гораздо тяжелее оказалось качественной отверткой, но и хром ванадиевую отвертку они не поцарапали, только следы остались.

И тут я достал отвертку купленную за ~1.5$.

Отвертка купленная за 1.5$ ради рукояти оказалась беспомощна против мобильной отвертки из набора WMC и биты...

Отверткой и битой из набора WMC можно ковырять целые траншеи в куске железа, причем саму биту можно использовать как абразивный камень стачивая об неё железо...

Я не знаю до чего еще докопаться, даже в винтике отвертка висит горизонтально, в винтике который повидал не один системный блок за свою жизнь...

В итоге я так и не нашел подвохов с данным набором отверток от WMC за ~10$, кейс удобный, крупные отвертки не уступают старой хром ванадиевой качественной отвертке по твердости, мелкие отвертки тоже имеют достойный уровень твердости, как и биты.

При использовании без фанатизма данный набор точно прослужит долго, легкие огрехи конечно можно найти, но за ~10$ (27.6 BYN)...

Отдельного внимания стоит кейс, он удобный и жесткий, удобство достигнуто грамотной организацией внутреннего пространства, а вот жесткость достигнута благодаря большому количеству ребер жесткости и тиснения.

Я не знаю насколько большой разброс качества будет от экземпляра к экземпляру у данного набора отверток, но своих денег он точно стоит, я даже не поленился сделать обзор на данный наборчик.

Этот набор определенно я буду держать под руками для использования, а набор бит можно и подкорректировать со временем добавляя редкие экземпляры, таким образом можно собрать чемоданчик на все случаи.

На этом все, благодарю за внимание.

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