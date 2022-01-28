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Предисловие и обзор

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Ненадолго попал мне в руки Samsung SSD 980 на 1ТБ стоимостью примерно 140$, как можно догадаться я решил сделать небольшой обзор и тест данного накопителя.

Конечно будут люди, которые возразят что ~140$ за SSD на 1 ТБ это дорого и вообще можно дешевле купить, и я не стану с этим спорить, однако замечу что в SSD устанавливают подверженную износу NAND память.

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А износ крайне неприятное явление которое производители только усугубляют ради удешевления стоимости в производстве и стимуляции покупателей выбрасывать в мусорку уже "отработавшее своё", старый 970 PRO имеет всего 2% выработки ресурса при 30ТБ записи, в то время как более новый Kingston OEM имея жалкие 12ТБ наработки уже потерял 8% ресурса:

Собственно это я к тому что переплата была ради надежности, ибо SSD от Samsung подводят довольно редко как показывает практика.

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Жаль у жестких дисков нет отдельного счётчика объёмов чтения/записи, было бы интересно взглянуть сколько уже пережил мой старый HDD за свои 54 тысячи часов работы...

Все же вернемся к объекту обзора.

На коробке гордо указали скорости в 3500 МБ/с, правда очень мелким шрифтом написано "up to", это означает что если этот SSD сможет всего 56 КБ/с это ведь до 3500 МБ/с, так что никакого обмана.

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Коробка типичная для SSD от Samsung, ничего примечательного.

Все в точности как было у 970 PRO, один и тот же шаблон упаковки, ничего плохого не могу сказать, но и хорошего тоже, у китайского KingSpec коробка была проще, но крепился SSD надежнее чем в упаковке от Samsung, но это все мелочи на один раз.

Мне не совсем понятно за что просят ~140$, кусок текстолита, контроллер и одна микросхема NAND с небольшим количеством SMD элементов...

Хотя есть еще клейкая прокладка с прослойкой меди, наверное она стоила 100$, но я сомневаюсь в её ценности особенно учитывая "качество установки" с завода.

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Особенно раздражает наклейка в виде пломбы, что Samsung пломбировали таким образом? Она была создана чтобы никто не прочитал маркировки микросхем? Или может чтобы никто не разбирал? Что разбирать собственно в этом куске текстолита с двумя микросхемами на пайке которая никак не защищена?

Так много вопросов, но так мало ответов, за эту "пломбу" я готов жирный минус выставить Samsung, ибо если бы я попытался снять она бы точно была испорчена, что в моем случае недопустимо.

Инструкция заклеена прочной пластиковой пломбой, я конечно снял пломбу, но без ножа не обошлось дело в любом случае.

Пытаясь найти технические характеристики в инструкции у меня сложилось впечатление, что инструкция формировалась на "отвали", все разбросано где попало и найти интересующую информацию тяжело.

А гарантия в случае реальных проблем скорее всего будет бесполезна, ей даже в туалете места не найдется ибо слишком маленькая и жесткая бумажка.

Тестирование

Первым делом я провел короткий тест с адресным пространством в биосе, нагревался ощутимо только контроллер.

Далее я уже перешел к тестированию в среде Windows, к сожалению Windows 10 оказалась недееспособна так как при установке она умудрилась мягко говоря "потерять" свой загрузчик на другом накопителе.

Потому тесты будут только из под Windows 7 так как она в отличие от Windows 10 ничего не "потеряла" во время установки на отведенный для нее SATA SSD, возится с установкой Windows 10 у меня нет ни времени ни желания, в любом случае подсистема хранения особо не менялась между системами семейства "висты" на котором основана даже Windows 11.

Начну с температурного режима, во время интенсивной работы контроллер вполне свободно доходит до 64 градусов, NAND микросхема тем временем набрала 56 градусов в самой горячей точке.

Похоже Samsung следовало медную прокладку клеить на чипы, а "пломбу" на текстолит, вероятно "специалисты" работающие в Samsung не в курсе про то, что BGA пайка не способна большое количество тепла отводить от микросхем и теплопроводная прокладка оказалась неуместна на текстолите...

Для тестирования линейной скорости чтения я использовал ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1.

Для оценки скорости случайного доступа я уже использовал CrystalDiskMark 8.0.4.

Чем больше объем тестовой зоны тем ниже итоговые скорости, в линейном режиме работы это не особо заметно, а вот при случайном доступе к информации падение скорости многократное.

Максимальную скорость чтения удалось достичь при размере блока 512 КБ и очереди глубиной 8, получилось 3.36 ГБ/с, почти заявленные до 3500 МБ/с (3.42 ГБ/с).

По скоростям записи SSD ведет себя уже скромнее, 2.81 ГБ/с, но достигнутые уже при размере блока 256 КБ и очереди 8.

При уменьшении очереди и увеличении объема в пределах которого происходит работа скорости закономерно падают вниз.

В режиме случайного доступа особенно заметно влияние объёма в пределах которого происходит работа, если работа в пределах 1 Гб то скорости при случайном доступе с размером блока 4 КБ могли достигать 754 МБ/с при удачном стечении обстоятельств с размером очереди и количеством потоков.

Другое дело когда работа происходит по объему размером в 64 ГБ, тут скорости чтения не превысили 302 МБ/с, а скорость записи сравнялась до уровня 173 МБ/с вне зависимости от количества потоков и размера очереди.

Заключение

Samsung SSD 980 показал вполне неплохую производительность, однако недостатки NAND памяти никуда не исчезли, скорость падает при работе с большими объёмами, и это особенно заметно при случайном доступе в пределах объема 64 Гб.

Можно предположить что при работе в случайном доступе по всему объему SSD в 1 ТБ скорости могут быть ниже 100 МБ/с независимо от количества потоков и очереди.

RAMD (RAM Drive) подобными недостатками не страдают и предоставляют максимальную скорость по всему объему накопителя, но к сожалению производители уничтожили данного конкурента NAND.

Вероятно производителям не понравилось что RAM лишена недостатка в виде износа и при этом предоставляет максимальные скорости абсолютно всегда без применения каких-либо "костылей" что ставило RAMD вне конкуренции для рабочих систем.

Тем более как заставить потребителя покупать новый накопитель если старый будет его устраивать по объему и переваривать любую возможную интенсивность работы без износа? А как ограниченную гарантию применить если накопитель будет работать без износа?

Если подумать созданный на коленке Gigabyte I-RAM вполне может показать более высокие скорости при случайном доступе в 1 поток 1 очередь чем это смог сделать Samsung SSD 980, но проверить на деле это не представляется возможным так как у меня нет RAM накопителя под руками.

Так или иначе RAM накопители давно закопаны производителями, а Samsung SSD 980 есть прямо здесь и сейчас, только одно непонятно, за что просят ~140$, а то и в разы дороже при голом куске текстолита с парой микросхем...

А ведь производители уже QLC NAND начали активно применять имея при этом считанные десятки и сотни терабайт ресурса на запись.

Меня такая перспектива совсем не радует, особенно если учесть что длительность хранения информации в подобных накопителях уже становится менее 1 года без подпитки/перезаписи, техпроцесс уже не такой жирный как был раньше, сами микросхемы все дешевле и дешевле выходят для производителей, а ресурс работы таких микросхем все меньше и меньше.

Похоже наступает эра ширпотреба одноразового, ну или производители наконец поднимут RAM накопители взвинтив неадекватную стоимость когда SSD будут жить от силы 10 ТБ ресурса...

Если раньше можно было брать любой SSD и он был способен годами хранить информацию без подпитки, а ресурс памяти был сотни терабайт, то сейчас уже стоит внимательнее выбирать что покупать для работы.

На этом все, благодарю за внимание.