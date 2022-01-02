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Предисловие

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Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, так он попал в мои руки, так как блок питания никому не нужен, я его разобрал и проверил конденсаторы чисто для своей статистики личной.

После я вернул обратно конденсаторы на плату и забросил в коробку нерабочего хлама ибо заниматься не было ни времени ни желания.

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Прошло несколько лет, у меня появилось время разобраться с хламом накопившимся, и этот блок питания зацепил мой взор...

Собственно сам блок питания:

Диагностика и ремонт

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Учитывая что я уже разбирал этот блок питания на скорую руку сейчас мне осталось только раскрыть его.

Конденсаторы электролитические не надулись во время хранения, и это признак того что они не из худших, предохранитель в целости, как и все остальное если смотреть по внешнему виду.

Блок питания типичный обратноходовой на самых обычных компонентах, ничего изощренного нет.

Из инструментов я использовал только мультиметр в режиме проверки диодов, предохранитель естественно проверен, потом диодный мост, далее я пошел проверять остальные диоды ибо это самое банальное и простое, что можно сделать при помощи мультиметра.

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В итоге я нашел один диод который выглядел пробитым судя по показаниям мультиметра.

Естественно я снял диод с платы, чтобы проверить его отдельно от платы, но он оказался исправным, а на плате короткое замыкание никуда не ушло, это значит что дело не в диоде.

Из "соседей" к диоду был резистор и конденсатор, но резистор не может сам по себе из высокоомного превратиться в низкоомный, а значит надо проверять пленочный конденсатор.

После снятия конденсатора "коротыш" убежал и плата адекватно прозвонилась.

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Конденсатор легко нашелся на том же AliExpress, правда лот уже неактуален...

Проверка ESR тестером показала что это резистор, впрочем, как и проверка мультиметром, а значит конденсатор идет в мусорку.

Точно такой же конденсатор я не нашел, но нашлось несколько аналогов которыми можно заменить китайский ширпотреб пробитый, на 5 киловольт слишком жирно будет устанавливать в дешевый блок питания, а значит возьму конденсатор поскромнее на 2 киловольта.

Пара движений паяльником со старыми перегорелыми остатками канифоли и готово, отмывать плату? Пожалуй я еще подумаю над этим, это не системная плата на которую можно полюбоваться...

Мультиметр больше не кричит о "коротышах", а значит можно проверять.

Я не камикадзе, так что не вижу ничего зазорного в нескольких витках прочной тканевой изоленты вокруг блока питания и использовании розетки с предохранителем.

Блок питания снова заработал, а судя по длительному остаточному свечению светодиода можно понять что электролитические конденсаторы более чем в норме.

Заключение

Данный ремонт оказался одновременно простым и наглядным, всего один пленочный конденсатор и целое устройство прекратило работать...

Блок питания после ремонта работает снова, в хозяйстве он точно лишним не будет, особенно учитывая адекватные емкости фильтрующие на выходе.

Подобные поломки диагностировать не сложно, достаточно даже самого дешевого мультиметра с функцией измерения диодов, однако вижу необходимым предостеречь людей которые посмотрев на данную статью возомнят из себя мастеров и пойдут "чинить" блоки питания.

Блоки питания могут быть разной конструкции, и работают они совершенно по-разному, да и сама поломка может быть не настолько очевидной как в моем текущем случае, по-хорошему следует понимать как оно работает прежде чем вмешиваться серьезнее чем замена конденсаторов электролитических.

Тем более не стоит забывать про риск поражения электрическим током, я не просто так имею несколько розеток с предохранителем и лампочкой накаливания (осталась за кадром ибо не применялась), а так же не жалею прочную изоленту на тканевой основе для разового использования.

В самом блоке питания есть предохранитель, но иногда лучше иметь запасной чтобы не превратить свой дом/квартиру в кирпичный завод...

На этом все, благодарю за внимание.