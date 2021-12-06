За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Совсем недавно я показывал к чему приводит система запланированных боев World of Tanks (привет от патента Кислого):

Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks

Я собирался уже забрасывать игру на очередную "паузу", но меня пробрало любопытство после нескольких дней тотальных проигрышей, чего к слову ранее никогда не случалось лично у меня чтобы настолько жестко проигрывать.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Игровой сервер делал все возможное чтобы бой завершался для меня проигрышем, и в итоге процент побед стремился к 20% независимо от того, как я играл, из 30 боев был лишь один действительно подкрученный в мою пользу.

И это ощущалось во время игры, мне даже не требовался десяток выстрелов просто ради одного попадания и возможно пробития, даже наоборот я мог стрелять на авось, и оно залетало в противника, но это был лишь один бой из тридцати...

реклама

Во всех остальных случаях игровые сервера меня угнетали как только возможно было, и "броня не пробита" по картону в прямом смысле слова, и снаряды пролетающие сквозь танк противника, и невозможность высунуть даже миллиметр своей техники ибо все что настреливали противники залетало просто со 100% точностью в мой танк.

А фугас в моих руках всегда оказывался просроченным, когда прилетающий по мне фугас наносил каким-то чудом всегда максимальный урон.

И тут я решил провести эксперимент, я просто создал новый игровой аккаунт, руки и голова естественно остались прежние, если я настолько плохо играю как меня упрекали в предыдущих статьях, то новый аккаунт мне явно не поможет.

реклама

Хотя на старом аккаунте отчетливо видно, что я играл на уровень примерно ~5500 рейтинга, а процент побед стремился к 20%.

Обучение заняло некоторое время, но благодаря ему у меня появилось сразу два танка 2 и 3 уровня, именно с них я и начинал играть.

Первые три боя дались не лучшим образом, техника голая, а еще я на низких уровнях играл наверное лет 10 назад в последний раз, но даже так мой рейтинг выдался на уровне ~5600, в общем слишком мало статистики, чтобы делать выводы:

На следующий день я уже гораздо больше боев провел, и первые 4 боя дались без труда, процент побед 100%, рейтинг ~7168:

реклама

Половину боев я отыграл в одиночку, а последнюю половину во взводе, бывали конечно бои которые откровенно кричали что они запланированы на проигрыш/победу, но в целом у меня вышло 15 побед на 23 боя, а рейтинга насчитало около ~7000:

Даже на практически стоковом VK 30.01 H за первый бой удалось вырвать победу, на старом аккаунте с полностью прокаченным таким танком я ничего не мог сделать в бою и получал запланированное балансировщиком поражение...

Я в очередной раз убедился в том, что Wargaming "играет" грязно, а реальные навыки игрока абсолютно ничего не стоят в их поделке под названием World of Tanks.

Все зависит от балансировщика, как он накрутит так игровой сервер и позволит сыграть игроку, и было бы крайне опрометчиво со стороны Wargaming не оставить себе рычагов управления данным процессом, чтобы "избранным" стримерам подкрутить невзначай и игровой сервер издевался над ними меньше чем над другими игроками.

А "неугодным" можно сильнее крутануть, чтобы их принудить бросить игру и они не мешали стричь деньги с людей которые заходят в игру две кнопки нажать и выйти.

На этом все, благодарю за внимание.