Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить

Недавно я решил вернуться в WoT, чтобы проверить есть ли особые изменения в игре, и обнаружил что мой аккаунт тотально подкручен на поражения...
[ ] для раздела Блоги
+
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Совсем недавно я показывал к чему приводит система запланированных боев World of Tanks (привет от патента Кислого):    
Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks

Я собирался уже забрасывать игру на очередную "паузу", но меня пробрало любопытство после нескольких дней тотальных проигрышей, чего к слову ранее никогда не случалось лично у меня чтобы настолько жестко проигрывать.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Игровой сервер делал все возможное чтобы бой завершался для меня проигрышем, и в итоге процент побед стремился к 20% независимо от того, как я играл, из 30 боев был лишь один действительно подкрученный в мою пользу.

И это ощущалось во время игры, мне даже не требовался десяток выстрелов просто ради одного попадания и возможно пробития, даже наоборот я мог стрелять на авось, и оно залетало в противника, но это был лишь один бой из тридцати...

реклама

Во всех остальных случаях игровые сервера меня угнетали как только возможно было, и "броня не пробита" по картону в прямом смысле слова, и снаряды пролетающие сквозь танк противника, и невозможность высунуть даже миллиметр своей техники ибо все что настреливали противники залетало просто со 100% точностью в мой танк.

А фугас в моих руках всегда оказывался просроченным, когда прилетающий по мне фугас наносил каким-то чудом всегда максимальный урон.

И тут я решил провести эксперимент, я просто создал новый игровой аккаунт, руки и голова естественно остались прежние, если я настолько плохо играю как меня упрекали в предыдущих статьях, то новый аккаунт мне явно не поможет.

реклама

Хотя на старом аккаунте отчетливо видно, что я играл на уровень примерно ~5500 рейтинга, а процент побед стремился к 20%.

Обучение заняло некоторое время, но благодаря ему у меня появилось сразу два танка 2 и 3 уровня, именно с них я и начинал играть.

Первые три боя дались не лучшим образом, техника голая, а еще я на низких уровнях играл наверное лет 10 назад в последний раз, но даже так мой рейтинг выдался на уровне ~5600, в общем слишком мало статистики, чтобы делать выводы:

На следующий день я уже гораздо больше боев провел, и первые 4 боя дались без труда, процент побед 100%, рейтинг ~7168:

реклама

Половину боев я отыграл в одиночку, а последнюю половину во взводе, бывали конечно бои которые откровенно кричали что они запланированы на проигрыш/победу, но в целом у меня вышло 15 побед на 23 боя, а рейтинга насчитало около ~7000:

Даже на практически стоковом VK 30.01 H за первый бой удалось вырвать победу, на старом аккаунте с полностью прокаченным таким танком я ничего не мог сделать в бою и получал запланированное балансировщиком поражение...

Я в очередной раз убедился в том, что Wargaming "играет" грязно, а реальные навыки игрока абсолютно ничего не стоят в их поделке под названием World of Tanks.

Все зависит от балансировщика, как он накрутит так игровой сервер и позволит сыграть игроку, и было бы крайне опрометчиво со стороны Wargaming не оставить себе рычагов управления данным процессом, чтобы "избранным" стримерам подкрутить невзначай и игровой сервер издевался над ними меньше чем над другими игроками.

А "неугодным" можно сильнее крутануть, чтобы их принудить бросить игру и они не мешали стричь деньги с людей которые заходят в игру две кнопки нажать и выйти.

На этом все, благодарю за внимание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игра world of tanks wargaming wot баланс worldoftanks кислый подкрутка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
26
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
32
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
238
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
22
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
7

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 238
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 32
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 22
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3 декабря 2021 40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
2 декабря 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
23 ноября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов
78
Microsoft упростила смену браузера по умолчанию в Windows 11
5
Курс Биткоина упал на 10 000 долларов, а Илон Маск советует покупать криптовалюту
44
Курс биткоина за сутки снизился с $57600 до $42330
67
Core i9-12900K оказался на 30% медленнее Ryzen 9 5950Х на DDR4-3200 в игровых тестах Puget Systems
122
CD Projekt Red: The Witcher 4 получит мультиплеерные элементы
7
Видеокарты Radeon RX 6000 достались геймерам, а майнеры не влияют на игровой рынок – Лиза Су
69
Геймеры переходят на игровые ноутбуки, а видеокарты Radeon RX 6000 раскупили майнеры – данные Steam
25
AMD и Intel представят свои новинки на CES 2022 ровно через месяц
3
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
43
Первые данные о быстродействии процессоров AMD Rembrandt воодушевляют
29
Первые смарт-часы Google могут быть представлены в следующем году
+
Новая часть Battlefield станет ещё больше похожа на Call Of Duty
1
Авторитетный инсайдер: следующая Battlefield в значительной степени станет геройским шутером
21
GeForce 3060 за 88 000р или GeForce 1080 за 55 000р – оптимальный вариант для экономного геймера
50
Выпуском GeForce RTX 2060 12 ГБ будут заняты только сторонние производители
1
EVGA предложила подключить видеокарты к процессорному разъёму на блоке питания
9
Windows 11 уверенно обгоняет Windows 10 по количеству загрузок
36
RTX 2060 12GB Founders Edition отменен - будут только нерефересные версии
2
Геймдиректор Apex Legends объявил об уходе из Respawn Entertainment
3

Популярные статьи

Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
257
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
49
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
17
Обзор блока питания AeroCool ECO-600W - история двойной иллюзии
68
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
70
Мои впечатления от игры Vietcong
5
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
1
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Биолюминесценция - излучение света живыми организмами - что это такое и как оно работает
5
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
+

Сейчас обсуждают

x.7
05:53
Конечно нужно занижать, но мало какие гамеры будут заботиться, чтобы их видеокарты работали в щадящих режимах. Это же не майнеры. Тем более на зеленых есть курва
Нужно ли снижать потребление современных видеокарт – 51% читателей 3dcenter используют контроль TDP
Сергей Андросов
05:52
Ты дурак или прикалываешься? В звонилкн за 1000р Дерьмо экран, обычно TFT Дерьмо микрофон искажающий голос и не умеющий отсекать посторонний шум Нет NFC Нет Дактелоскопа Нет черного списка в дайлере ...
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
Дмитрий Стрельцов
05:42
Пользуясь случаем, кто не знает про GoodbyeDPI (обход блокировок на полной скорости) — многое теряете
На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов
Всеволод Старозубов
05:29
Ватан тупорылый ты че в интернете забыл? Иди ТВ СМОТРИ.
На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов
Александр Ii
05:21
Истину глаголишь
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
Дмитрий Андреев
05:11
Очередное нытье. Средний по аку ни о чем. Аффтор а руки из жопы пытался вытащить? Да будет тебе известно, что игра во взводе двух рачков к хорошему ничего не приведет. Разброс орудия кажись никто не о...
Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
infer
05:11
Побуду кэпом, вес этот из-за большенству ненужных 4-8к текстур и так везде сейчас. зы взять недавно вышедшую сhorus, в ней только видео в 4к60 на 13.5 GB, + сама игра запакована в 1 файл весом ~ 18 G...
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
infer
05:05
А зачем фаркрай сейчас ломать? Пофиксят баги, выйдут длс и тогда уже можно, да и причем тут репаки и взлом, это как бы не одно и тоже.
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
Пономарев Александр
04:52
чс пошел нахуй
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Пономарев Александр
04:48
Лучше так чем тесты от фени и мусор от еще одного петуха
Биолюминесценция - излучение света живыми организмами - что это такое и как оно работает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем