За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

В танки я захожу довольно редко играя некоторое время и забрасывая снова на 3-15 месяцев, уже прошло месяца 4 после того как я написал статью в которой отчетливо продемонстрировал серьёзные проблемы баланса и пофигизм Wargaming.

Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

И вот я снова зашел в игру посмотреть что изменилось, думал немного поиграю и снова заброшу, но нет, изменения случились кардинальные.

Если раньше балансир подкручивал (привет патент Кислого) "точность/живучесть" примерно с равным шансом чтобы процент побед стремился к 50%, то сейчас мне и моей команде тотально подкручивают на поражения.

реклама

Иначе говоря меня всегда балансирует еще на этапе формирования в команду которая должна проиграть, а игровые сервера делают все, чтобы я и моя команда обязательно проиграла.

В ход идет все, и пролетающие сквозь танк снаряды, и меткость -9999, особенно отчетливо это видно когда пытаюсь стрелять по противнику который засветился уже в кустах, но пропал из засвета, а снаряды летят куда угодно, но не в куст, где заведомо стоит противник, даже если обзор с горы и нет злополучного неба в прицеле...

А какие все снайперы в команде противников просто позавидовать можно, не останавливаясь стреляют и все летит прямо в мой танк, даже фугас от движущегося противника на кв2 прилетел с максимальным возможным уроном моему союзнику...

Тем временем я стоячий в полном сведении не могу даже попасть в такого же стоячего противника ибо снаряды улетают куда угодно, но не в цель, а если и попадаю то сервер не засчитывает пробитие даже от прямого попаданию по борту танка противника...

реклама

Меня даже человек взял во взвод, он нормально играл утром без меня и спокойно побеждал/проигрывал без явных аномалий пока я не мог пробить ~90мм брони прямым попаданием бронебойного снаряда рассчитанным на пробитие 212мм брони...

Человек не верил мне что мой аккаунт подкрутили на поражения, но его везение с которым он утром побеждал внезапно испарилось как только попал в один взвод со мной:

Пока что у меня две победы за 17 боев, даже для ботов которые абсолютно ничего не делают такая ситуация труднодостижима...

реклама

Старая проблема баланса с жестким перекосом рейтинга команд никуда конечно же не делась, но теперь проигрышные бои случаются даже с сильным перекосом рейтинга команды в мою пользу, и это уже нонсенс.

А по итогам дня у меня вышло 30 боев и 8 побед, причем из этих 8 побед Wargaming действительно разрешили победить лишь один раз, только один победный бой выдался действительно простым, остальные победы на грани поражения были как на скриншоте ниже...

Так выглядит бой подкрученный на победу моей команды, это единственный бой за целый день что подкручен на победу команды в которой я состоял, попадание с пробитием по едва торчащей маске на башне танка:

А вот так у меня выглядит подавляющее большинство боев спустя почти пол года после написания статьи:

Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks

Наверное этот человек купил бессмертие у Wargaming, ему даже 152мм в упор не страшны теперь, а так же падающие "плюхи" от артиллерии прямо по корме, так, комарик укусил...

Именно с такой наглостью Wargaming подкручивают бои в игре World of Tanks своим балансиром, а сервер просто делает свою работу чтобы "нужная" команда победила, довольно странно слышать после всего этого как в данной игре якобы решают навыки игрока...

Особо понравилось мне как Wargaming пытаются продать "технику" якобы давая выбор покупать за "золото" или за реальные деньги, ирония в том, что "золото" покупается за реальные деньги...

Возможно мне якобы просто "повезло", и то что мне накрутили явных ~23-29 поражений на 30 боёв это лишь совпадение, но всплывает вопрос, а стоит ли играть в игру где с первых выстрелов уже известен исход боя?

А ведь за выход из боя положены штрафы, я конечно не одобряю выход из игры "подставляя" союзников, но каждый раз наблюдать как я и моя команда абсолютно ничего не может сделать потому что балансиром уже все выкручено "как надо"...

Бывает конечно такое что первые выстрелы промах, но когда стреляет противник и абсолютно всегда пробивает, а в противника даже попасть нельзя и когда засчитывает попадание, происходит все что угодно кроме пробития, то это уже как минимум выглядит подозрительно.

Особенно напрягают ситуации с "броня не пробита" стреляя во всякие "картонные" Super Hellcat и подобную технику по уровню брони, то есть 160+мм пробития брони заявленные для снарядов абсолютно пустые цифры когда дело доходит до конкретного запланированного балансировщиком боя…

Чем дольше игра существует, тем больше она вызывает отвращение показывая очевидные подкрутки "точности/живучести" во время боя чтобы команда которая даже если и имела шанс на победу, лишилась его окончательно и проиграла как было запланировано балансировщиком.

Учитывая что я играю редко, забрасывая игру на пол года или даже год порой, очевидно что мой рейтинг сильно не пострадал в итоге за несколько дней "турбо сливов", тут Wargaming могут расслабить "булки" (или напрячь), я не сторонник набора красивой статистики.

Однако если бы я играл каждый день на протяжении длительного времени, то даже мой посредственный рейтинг за которым я не слежу даже, оказался бы значительно ниже чем есть сейчас.

Я теперь не удивлен людям у которых более 10 тысяч боев, но рейтинг ниже 4000, хотя играли такие игроки вроде более чем адекватно...

Но самое забавное было повстречать одного игрока с хорошим рейтингом, у него и процент побед высокий был, и количеством боев прилично набрано, и в конце боя он начал хвастаться как он хорошо тащит каждый бой и вообще ему одному надо спасибо говорить за все победы на свете.

Однако этот игрок не сильно то и далеко ушел по сравнению со мной учитывая количество урона и что мы ездили по разным флангам абсолютно не пересекаясь между собой.

А мне играть было крайне легко в данном бою, я мог даже не ждать круг сведения, и вообще идти в лоб не думая, все равно залетало куда нужно и пробивало противников уровнем выше, а меня никто не мог пробить даже в упор по слабым местам...

Ну и напоследок несколько забавных моментов во время игры, я не планировал акцентировать внимание на реакции человека с которым поиграл пол дня в танки, но несколько забавных скриншотов с чатом у меня сохранились:

Лично для меня уже давно было очевидно что Wargaming играет грязно по отношению к игрокам, но они явно переходят грань адекватного, настолько переходят что с первых выстрелов можно понять итог боя в 90% случаев при наличии достаточного опыта игры.

Ну невозможно победить когда из 10 выстрелов попадает лишь 2-3 и те с рикошетами почти от прямого угла по отношению к броне противника или "броня не пробита" при попадании в лоб Super Hellcat из орудия, что пробивает 160+мм брони, тем временем противники легко и просто попадают и пробивают не стараясь находясь на другом конце карты.

Я конечно пытался несколько дней играть, но все по-прежнему, процент побед стремится к 20-30% на любых серверах, в общем забрасываю игру снова на некоторое время, будет забавно если через ~5 месяцев зайду, а балансир начнет меня балансировать только в команды которым подкручено победить.

На этом все, благодарю за внимание.