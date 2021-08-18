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Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks

Наверняка многие играли в World of Tanks, а некоторые даже попадали в ситуации когда из десятка боев ни одного выигрышного как не старайся, все из-за серьёзной проблемы балансировщика которую Wargaming не желают исправлять...
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С чего все началось

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Естественно всё началось с того что я начал играть в World of Tanks, на этом можно было бы закончить раздел.

Но если серьёзно, я уже достаточно долго играю в WoT, с перерывами бывает длительными, и каждый раз я вижу одну и ту же проблему балансировщика которую Wargaming отказывается решать с самого начала проекта WoT.

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Ладно в зарождении проекта не решить проблему балансировщика, ладно за 5 лет не смогли решить проблему, наверное на таком сроке следовало бы задуматься, а за что ответственные люди вообще получают зарплату?

Но когда проблема сохраняется на протяжении десятилетия, это уже откровенная наглость со стороны Wargaming в целом.

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Еще большая наглость это то, как сами Wargaming ведут себя зная что проблема существует, и они её даже не думают решать.

Когда пытаешься им показать что проблема есть и она требует решения, они просто ищут себе оправдания и закрывают тему.

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В итоге прошло больше года после моих обращений по поводу проблемы, и я решил снова поиграть, играл я, играл, а проблема все на месте нетронута...

Собственно наличие проблемы и спровоцировало данную статью, если сами Wargaming игнорируют серьёзные проблемы и посылают подальше когда предлагаешь им эти проблемы решить как то, значит я покажу наглядно проблемы за пределами зоны прямого влияния Wargaming.

Судя по всему Wargaming специально не решает проблемы балансировщика игры, вероятно у них есть даже "костыли" специальные, чтобы косвенно провоцировать игроков на "донат", например балансируя "донатеров" и с хорошим игровым рейтингом в одну команду, а в другую команду собирая всяких новичков "зеленых" что не понимают даже куда ездить нужно на каком танке.

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Не удивлюсь если Wargaming после данной статьи заблокирует аккаунт с которого я обращался в поддержку по поводу проблемы, такое возможно учитывая как они отрицают очевидное.

Я уже не говорю про "рандом" во время стрельбы по соперникам, и про неадекватное поведение прицела когда он указывает за пределы игровой карты, что тоже как бы проблема, и дает противнику в удачной позиции практически неуязвимость в совокупности с существующей системой засвета.

Проблема

Для начала посмотрим что было раньше (начало 2020 года и ранее):

А теперь посмотрим что имеем сейчас (8 месяц 2021 года):

Конечно я сделал гораздо больше скриншотов по мере игры, и довольно сложно обработать целую гору скриншотов для статьи, а вываливать без расчетов будет невежливо по отношению к читателю сего материала:

Очевидна тенденция когда побеждает команда у которой перевес в общем рейтинге, причем можно еще заметить что средний процент побед у наверняка побеждающей команды обычно тоже выше, как и общий рейтинг игроков.

Бывают конечно исключения когда побеждает команда у которой общий рейтинг значительно ниже, но это скорее исключения из правил, и наблюдаю подобные бои крайне редко.

В подавляющем большинстве побеждает команда в которую балансир набирает игроков с высоким рейтингом и процентом побед, причем на этом моменте я могу еще бросить камень в огород "рандома", я нередко замечал когда пытаюсь попасть в противника, но снаряды летят куда угодно, но не в танк, а если у системы нет выбора и танк полностью в сведении, то засчитывает что угодно кроме пробития даже если попадаешь в бок или зад.

Даже если танк засветился в кустах, а после пропал из засвета никуда не сдвинувшись и сзади нет конца карты который сносит траекторию снаряда в небеса, в заведомо проигрышном бою, как правило, невозможно выстрелить и попасть в такой танк, снаряды будут отправлены вокруг заветного куста, и хорошо если 1 из 10 попадет куда-нибудь в гусеницу не нанеся никакого урона...

Но если вдруг забросило в команду которая "должна победить", можно даже не останавливаться для выстрела, стреляй со сведением в половину экрана и оно само прилетит противнику куда надо, и пробьет даже в лоб, тем временем в меня никто не может попасть, а если попадают то не могут пробить когда казалось бы пробить должно было без вариантов...

Вот так и работает "рандом" который создали Wargaming, вероятно у балансировщика есть множитель точности, и когда набирает команду, он подкручивается в пользу команды, что "должна" победить...

Возможное решение проблемы

Раз уж критикую, то и предложу возможное решение проблемы, вдруг "умнейшие господа" из Wargaming не смогли сами найти ни одного решения за десяток лет.

Если сам балансировщик трогать нельзя, то можно сделать сортировку после того как команды были сформированы балансировщиком.

Достаточно проверить рейтинг игроков и поменять местами часть игроков для выравнивания общего рейтинга команд в пределах допустим ~15%, балансировщик все равно не учитывает модули и снаряжение установленное на технике, так что можно легко и просто менять местами любых игроков что выехали на одном и том же танке.

В данном случае много разнообразной техники и не так много выбора для перемешивания при условии, что перемешаны могут быть только одинаковые "модели", но даже так удалось выровнять рейтинг команд, а за ним бонусом и средний процент побед выровнялся и сократился разрыв в количестве боёв:

Естественно я не учел рейтинг одной САУ т.к. его нет в отображении, но САУ всего две штуки на бой и тут в любом случае кому-то достанется одно из двух.

В следующем случае тоже удалось выровнять команды простой сортировкой, в данном случае я поставил условие, что взаимозаменяемая техника должна быть одного уровня и типа, но допускается замена разных "моделей".

И снова можно заметить что выровнялся не только серьезный перекос в рейтинге игроков, но и в количестве боев и среднем проценте побед, хотя выравнивал я только по рейтингу...

Выводы

С одной стороны World of Tanks увлекательная игра с отличным потенциалом, но с другой стороны Wargaming которые не собираются решать фундаментальные проблемы игры выставляя игроков в заведомо проигрышные/выигрышные условия.

Учитывая как Wargaming упорно игнорируют проблему, можно предположить что эта проблема создана преднамеренно, выставляя одну из команд в качестве "пушечного мяса" пока они не задонатят деньги.

Если учесть что многие танки в стандартной комплектации на поле боя даже пробить не могут половину противников (или даже больше половины), а для прокачки требуется "опыт" (порой очень много "опыта") который можно получить за победные бои (за проигрышные бои даже с премиум статусом достаются крохи), то вполне логично выглядит предположение что Wargaming преднамеренно балансируют игроков в заведомо проигрышное/выигрышное положение, чтобы косвенно принудить к покупкам за реальные деньги.

Wargaming заявляли что балансировщик работает корректно и без ошибок когда я показывал треш который в данной статье представил, а это может означать что Wargaming преднамеренно так устроили балансировщик, чтобы регулировать какая команда должна победить, а какая проиграть.

Особенно забавно выглядят попытки оправдать свое нежелание исправлять балансировщик, якобы балансировка команд по рейтингу (отражает мастерство) противоречит концепции случайных боёв, а перекос рейтинга игроков в 50-140% выставляя одну из команд в заведомо проигрышное положение не противоречит концепции случайности боёв? Или "это другое"?

Наверное поток доната важнее каких то там перекосов в несколько раз по рейтингу игроков, главное чтобы в будущем не подавились таким донатом выставляя одну из команд в заведомо проигрышное положение, хотя я был бы рад такому исходу для Wargaming, конечно если они продолжат упорно игнорировать серьёзные проблемы игры...

Игра вроде и затягивает своей идеей и отчасти реализацией, но когда видишь как тебя каждые 2-3 боя бросают в заведомо проигрышное/выигрышное положение где от тебя ничего не зависит в принципе если только не способен разобрать половину команды в одиночку, а порой и 3-4 боя подряд в заведомо проигрышное положение выставляют, начинают проявляться очень нехорошие эмоции в сторону Wargaming.

На этом все, благодарю за внимание.

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