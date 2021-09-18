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Работал монитор, но со временем появился нюанс, время от времени он отключался и включался сам по себе, далеко не сразу была установлена связь с холодильником...

Казалось бы причем тут холодильник, дело в том, что при включении компрессор требует большой ток для начала движения коленвала с поршнями, т.к. электродвигатель компрессора холодильника является индукционной нагрузкой он создает скачки напряжения в электросети, и эти "скачки" идут в электросеть.

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В итоге монитор просто отключается и включается заново, данная проблема проявляется не всегда, но этого хватило чтобы монитор попал ко мне в руки.

Для демонстрации был взят ноутбучный блок питания старого ноутбука MSI CX500 мощностью 65 Вт (до 330 Вт от сети в пике), удлинитель нужен для удобства и подключен в ту же розетку, что и монитор.

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На видео прекрасно слышна искра в момент включения блока питания в сеть (производитель БП ноутбука просто не установил в цепь термистор), и эта искра провоцирует пульсации в электросети от которых монитор гаснет, это казалось бы говорит о проблеме с ёмкостями в блоке питания монитора, они просто не способны сглаживать "помехи".

Но если бы проблема была с ёмкостями, то решалась бы разборкой монитора и заменой конденсаторов потерявших свою ёмкость на нормальные, я не говорю заменять на "новые" конденсаторы, просто потому что бывают экземпляры которые по 15 лет не теряют свои характеристики, а бывают новые через год-два уже надулись просто находясь в пакетике на хранении...

Не будем отходить от темы и вернемся к гарантии.

Гарантия конечно есть на монитор, она равна 36 месяцам, а прошло всего ~29 месяцев, однако есть момент.

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Даже если бы проблема была в самом мониторе, гарантийные условия писаны таким образом, что проблема с конденсаторами наверняка будет решаться за счет средств покупателя.

Еще серийные номера в гарантийный талон не прописаны продавцом, в общем на гарантию рассчитывать крайне сомнительное и проблемное занятие которое как минимум может оставить покупателя без монитора на несколько недель если не больше.

Перейдем к проблеме:

Собственно проблема оказалась в электромагнитных наводках на HDMI провод...

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Как это работает: Любой провод без экранировки по сути является антенной, он может как излучать электромагнитное поле, так и "впитывать", когда компрессор того же холодильника включается, после "тяжелого" старта в электросеть выбрасывается обратно энергия запасенная в обмотках электродвигателя (индуктивность), когда провоцирующий пульсации объект достаточно мощный, этот импульс можно навести на соседние провода проходящие рядом с проводами электросети, а дальность и мощность наводок зависит уже от самих проводов и мощности "провокатора".

Прежде чем разбирать монитор я всячески диагностировал при каких условиях гаснет монитор, в том числе сменил HDMI на DP и заметил что проблема исчезла.

В итоге я перебрал все свои HDMI провода, дешевые и дорогие, только один HDMI провод оказался экранирован достаточно хорошо и монитор прекрасно работал при всплесках в электросети.

Так же я проверил HDMI провода со вторым монитором, Q2577PWQ уже не всегда отключался, но изображение разрывалось если он не отключался от электромагнитных наводок на провод HDMI.

P.S. HDMI провода из комплекта к мониторам оказались недостаточно хорошо экранированы и мониторы благополучно сбоили.

Предисловие

Проблема

Сравнение AOC Q2778VQE (TN) и AOC Q2577PWQ (IPS)

Заключение

Важное примечание: Я настраивал монитор Q2778VQE во время сравнений, цветопередача может изменяться от фото к фото, но это не сказывается на углы обзора и скорость работы.

Еще стоит учитывать что сенсор фотокамеры является полупроводниковой структурой и может передавать искажения которые не свойственны человеческому восприятию, а часть нюансов вовсе не передает т.к. матрица у камеры одна, а глаза работают в паре.

В конечном результате я пришел к тому, что следует просто включить режим sRGB в настройках монитора чтобы цветопередача была примерно идентична между двумя мониторами:

Перейдем теперь к сравнению мониторов не забывая про нюансы упомянутые ранее.

UFO Test при разной выдержке камеры с разной настройкой Overdrive в меню монитора, я делал множество снимков и выбирал самые полезные.

Если за 5-6 снимков ни одного снимка нет чтобы изображение раздвоилось значит выбираю наиболее качественное фото, если же из 5-6 снимков есть несколько снимков, где одна матрица имеет раздвоение, а вторая матрица не имеет ни на одном из снимков, значит выбираю лучший снимок с раздвоением, в общем логика отбора простая.

Очевидно что разница скорости в пользу TN матрицы, однако при включенном режиме sRGB я не заметил никакого влияния от настройки Overdrive в меню монитора, да и снимки на камеру тоже не показывают никакой разницы.

Еще не стоит забывать что матрица камеры тоже является полупроводником по сути со своими задержками, при выдержке 1/25 секунды прекрасно видно что раздвоение происходит не по вине монитора, а по вине большой выдержки, когда несколько изображений отражаются на матрице фотокамеры, потому я сделал еще снимки при выдержке 1/125 секунды.

При выдержке 1/125 секунды уже можно заметить разницу скорости между TN+Film и IPS, там где TN+Film уже успела сменить полностью состояние пикселей, IPS успела отобразить в актуальном месте картинку, но не успела убрать предыдущее изображение полностью.

Но если честно, обоим мониторам очень далеко до уровня ЭЛТ в плане четкости изображения во время активного движения...

Перейдем к углам обзора, не забываем про нюанс с настройкой монитора по цветопередаче во время сравнений.

Если закрыть глаза на цветопередачу (я еще экспериментировал с настройками), то оба монитора имеют искажения при отклонениях угла обзора, однако дешевая TN+Film матрица показала сильные отклонения если смотреть снизу.

Если сидеть перед монитором, а не под столом, то в принципе Q2778VQE вполне нормально выглядит, хотя если честно я видел и лучше TN+Film матрицы, особенно в телефонах старых, но не древних.

Несмотря на разницу в стоимости на момент покупки (TN Q2778VQE ~200$, IPS Q2577PWQ ~350-400$) и типе матрицы, оба монитора могут показать вполне хорошее изображение.

Брак матрицы я обнаружил только в более дорогом Q2577PWQ, 1 нестабильный (со временем начал работать) и 1 битый зеленый субпиксель, в более дешевой TN+Film матрице я не нашел никаких проблемных субпикселей.

По углам обзора есть значительная разница если смотреть из-под стола, и чувствуется что помимо самого типа матрицы сэкономили даже на пленках рассеивающих свет и фильтрах, но я сижу перед монитором, а не на потолке или под столом, так что я могу успешно пользоваться обоими мониторами.

По цветопередаче в 2 раза более дешевый монитор проигрывает, но не скажу что сильно, просто немного хуже, но не более, скорее всего даже из-за посредственных углов обзора обусловленных экономией "по чёрному" на пленках, я видел TN+Film матрицы в ноутбуках (не дешевых) гораздо лучшего качества в плане углов обзора, и в телефонах тоже TN+Film матрицы порой на хорошем уровне:

Хотя мониторы уже сняты с производства, но для работы с графикой я предпочту IPS Q2577PWQ за ~350-400$, для всего остального вполне сойдет и более дешевый Q2778VQE.

Ради интереса я поставил человеку свой IPS монитор, и он сказал что особой разницы нет за исключением того что IPS монитор размазывает сильнее изображение в играх.

По поводу HDMI проводов и экранировки, если есть подобные "симптомы", не стоит сразу грешить на монитор, следует купить хороший DisplayPort провод и использовать DP вместо HDMI по возможности, по крайней мере все мои DP провода работают прекрасно без исключений, когда среди 4 HDMI проводов лишь 1 оказался адекватным.

А по поводу электромагнитного фона вокруг нас, ну не убежать от этого, только если высоко в горы, но даже там есть электромагнитный фон который обязательно будет наводиться на электронику если она не экранирована достаточно хорошо...

И напоследок, я не обнаружил никаких следов залипания TN+Film матрицы в дешевом AOC Q2778VQE как в более дорогом AOC Q2577PWQ.

На этом все, благодарю за внимание.