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Предисловие

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Первым делом рассмотрим какие собственно цены запрашивают продавцы разнообразных GTX 750 Ti 2GB и HD 7870 (270-270x) на состояние 17.07.2021, я старался пропускать подозрительные и неадекватно дорогие варианты, но общая картина цен говорит сама за себя:

Если в случае GTX 750 Ti в районе 3 000 рублей обычно продают нерабочие видеокарты, то в случае AMD можно найти рабочие карточки с дефектами системы охлаждения и 7850 (которую поиск не должен был выдавать по запросу 7870).

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И такую ситуацию я уже годами наблюдаю, владельцы/спекулянты годами держат одну и ту же неадекватную планку стоимости на GTX 750-750 Ti, свою HD 7870 я покупал года ~4 назад по стоимости выше её нормально, но даже так она стоила на ~25% дешевле чем GTX 750 Ti.

Мой экземпляр GTX 750 Ti в целом исправен, никаких нареканий в обычной работе и тестах не замечено (за исключением косяков драйвера nVidia).

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Однако есть "подвох", это отвал шины PCI-Express, видеокарта работает только в режиме x4 хотя должна работать в режиме x16, а еще на старой системе со старым PCI-E первой версии видеокарта не определяется никак.

В итоге я обнаружил причину отвала шины PCI-E, она до невозможности банальна, но причину и лечение покажу в конце раздела "Обзор Palit GTX 750 Ti OS 2GB", просто предоставляю возможность внимательному читателю самостоятельно найти причину прежде чем я выложу все на тарелке с золотой оправой.

Обзор Palit GTX 750 Ti OC 2GB

Карточка "как есть", без коробок и комплекта, можно заметить на плате место для 6 Pin коннектора питания, а из выходов нет полноразмерного HDMI (хорошо что у меня был переходник подходящий).

Состояние крепежных винтов оставляет желать лучшего, наверное зайти в ближайшее отделение "ФиксПрайса" и купить дешевый набор отверток непосильная задача чтобы не уродовать винты видеокарт.

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Если кожух снять мне удалось обычной отверткой, то срывать винты радиатора мне пришлось длинногубцами т.к. был риск повредить отвертку из качественного набора, что я использую уже лет так 10 если не больше.

Радиатор имеет посредственную обработку основания, типичная картина подавляющего большинства видеокарт для обычных потребителей.

Конструкция радиатора эффективная, явно избыточная для видеокарты у которой в биосе прописан лимит мощности 38 Вт, ибо такой радиатор лучше, чем у GTS 250 в свое время Palit устанавливал, а там уровни потребления были от 130 до 200 вт.

Чип без каких-либо повреждений, конечно все загажено, механически очистить крайне проблематично, но это не мешает работе.

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Можно заметить всего 3 фазы питания, две на чип и одна на память, в одном месте вместо полноценного дросселя распаяли 4 SMD перемычки "000", вероятно индуктивность там предусмотрена если у видеокарты есть дополнительное питание.

Из начинки у нас SM4377 (до 120А имп.) и SM4507NH (до 120А имп.), управляет питанием 2Y=2J J1F, а вентилятором охлаждения Nuvoton NCT3941S-A.

Есть еще линейный регулятор напряжения AX1007, еще один линейный регулятор напряжения EM5107, PWM контроллер Richtek RT8128C, SPI флешка на 2 Мбит Winbond 25X20CLNIG, и наконец чипы памяти Samsung K4G41325FC-HC03 (4G, 16K/32ms, 16 banks, 1.5v, 4th Gen., 6.0Gbps, C-die).

Проблема отвала шины PCI-Express:

Вот и подобрались к самому интересному, внимательные наверняка уже заметили сбитые SMD конденсаторы возле слота PCI-E, это собственно и есть причина "отвала".

Лечить такую проблему очень просто если бы не оторванные пятаки к которым были припаяны конденсаторы, ёмкости конденсаторов порядка 200nF.

Донор был найден быстро, 9800 GT на красном текстолите, конденсаторы донорские сняты, а дорожки зачищены.

Запаять столь мелкие конденсаторы прямо на дорожки без пятаков это не два провода спаять, и выглядит не очень аккуратно, однако оно заработало на старой системе, и шина PCI-Express вернулась в нормальное состояние.

Полностью весь флюс с мусором не отмылся на фото, но оно и не страшно, ибо я не использовал ничего коррозийного.

Обзор Asus HD 7870 DirectCU II TOP

В данном случае у меня есть коробка от видеокарты, и на ней маркетологи Asus запутались между 2GB и 3GB, хотя чего было ждать от Asus которые порой скрывает реальные маркировки микросхем и не умеют различать минус на конденсаторах...

Сама по себе видеокарта выглядит неплохо, ничего не скрипит и не болтается (этому есть неприятная причина).

Asus пытались сделать вид, что позаботились об охлаждение чипов памяти, но на деле это выглядит жалко и смешно одновременно, целых 2 и 1/3 чипа памяти контактируют с охлаждением...

Впрочем, это никак не мешает видеокарте работать, благо текстолит способен отводить основную массу тепла через BGA пайку.

Сама плата в целом выглядит добротно, если не обращать внимание, что в разделе разработки (или маркетинга) Asus сидят люди которые решили запаивать конденсаторы "наоборот", тем самым вводя в заблуждение несведущих людей преднамеренно ухудшая ремонтопригодность своих продуктов (вероятность установки в неправильной полярности с последующим взрывом по косвенной вине Asus).

Система охлаждения не предусматривает снятие кожуха для чистки, для этого нужно снять систему охлаждения, открутить винты и аккуратно сорвать приклеенный к радиатору кожух.

Хотя в целом радиатор выполнен грамотно, разумеется никакой пайки ребер к трубкам нет, да и если бы была то как правило это маленькая полоска припоя которая не всегда даже контактирует с ребрами охлаждения, так что я не вижу никаких проблем.

Пятак как всегда в царапинах, тут к слову уже обработано немного наждачной бумагой, а вот прокладка выглядит мерзко, но ничего страшного, все равно она не видна при работе...

Вместо предохранителей просто капли припоя во флюсе.

Впрочем, смысл в предохранителях есть только при нескольких условиях:

1) Откровенно бракованные комплектующие, которые представляют опасность короткого замыкания и взрыва.

2) Отвратительный дубовый блок питания с ужасными проводами который не понимает даже короткие замыкания, по сути тут идем к первому пункту.

В случае же нормальных рабочих комплектующих из которых была собрана видеокарта, смысла в предохранителях на видеокарте нет.

Цепи питания возглавляет непонятная Digi+ ASP1211 микросхема, на ресурсе Infineon такой не нашлось, в том числе внятный даташит на других ресурсах тоже не найден, как всегда в стиле Asus.

Всего можно заметить 6 (3+2+1) фаз, группа на 3 фаз состоит из 3x IOR 3598 3AB5P (150kHz - 1MHz) + 6x 4955N (до 210А имп.) + 12x 4937N (до 210А имп.), и еще 6 дросселей естественно.

Еще две фазы состоят из 2x APW7165A + 2x 4955N + 4x 4937N.

Оставшаяся фаза состоит из APW7165A, но в качестве рабочей силы использовано две штуки B20N03 (до 48А имп.).

Возле коннектора PCI-E расположился EM5103, и 7805 возле коннектора CrossFire.

Прошивка расположена в 1 Мбит SPI флешке Pm25LD010.

Чипы памяти Elpida W2032BBBG-50-F (2G, 16K/32ms, 16 banks, 1.5v, 0.40ns 5.0Gbps).

Технические характеристики

* - Более подробная информация по соотношению к версии архитектуры, могут быть неточности т.к. я не владею всеми возможными экземплярами видеокарт.

Тестовая конфигурация

Тестовая конфигурация Процессор AMD Ryzen 7 2700X Система охлаждения ЦП PCCooler GI-X4B Системная плата Gigabyte B450M H ОЗУ

Corsair LPX специально для запуска игры Rust т.к. 16GB недостаточно. DDR4 - 8+8GB, 3400 MHz CL18 Dual Ranks

(Samsung M378A1G43TB1-CTD)

DDR4 - 16+16GB, 3400 MHz CL16 Dual Ranks

(Corsair CMK32GX4M2B3200C16)

Видеокарта Palit GTX 750 Ti StormX OC - 2GB

Asus HD 7870 DirectCU II TOP - 2GB Блок питания Chieftec GPS700-A8 Участвующие накопители SATA: Toshiba DT01ACA100 - (система)

SATA: Toshiba DT01ACA100 - (игры) Операционная система Windows 7 SP1 x64 Запись видео Отдельный ПК с картой захвата 1920x1080 30fps

Список игр Наименование - API - год выхода Ссылка Rage 2 - Vulkan - 2019 bethesda.net Cyberpunk 2077 v1.23 - DX12 - 2020 www.gog.com Satellite Reign - DX11 - 2015 www.gog.com Rust (Steam DRM) - DX11 store.steampowered.com

Тесты

Прежде всего хочу отметить план электропитания Windows, чтобы не случилось никаких недоразумений из-за разных частот на ядрах я установил минимальное состояние ЦП в 100%, таким образом все ядра 2700x работают на одной частоте около ~4.05 ГГц при стандартном бусте.

Если оставить настройку по стандарту, то одно ядро достигает ~4.35 ГГц, но другие ядра всего 2.1 - 3.2 ГГц, у меня просто нет особого желания отключать буст и устанавливать фиксированную частоту на процессор из биоса ввиду нецелесообразности.

Можно получить следующую ситуацию если бустом поднято только одно основное ядро, а второстепенные на низких частотах (Diablo III, GTX 1070, R7 2700x):

Согласитесь, ничего приятного нет от потери ~20% производительности только потому что игре важно не только главное ядро (что работает на частотах 4.25 - 4.35 ГГц), но и второстепенные.

Отдельно отмечу, нагрузка ядра напрямую связана с его частотой, 19% при 1 000 МГц это не одно и то же как 19% при 10 000 МГц, условно в первом случае работа будет выполняться со скоростью 19 гфлопс, а во втором случае 190 гфлопс.

Rage 2 (Vulkan)

Исходя из результатов полученных при тестировании Phenom II x4 830, данная игра позволит немного переполнить видеопамять (2.4 ГБ при максимальном качестве графики), и это случилось.

Если вдруг у видеокарты недостаточно видеопамяти, то игра на Vulkan API значительно теряет производительность, какая бы видеокарта не была мощная, производительность упадет неадекватно сильно, и такое же поведение я раньше замечал в игре Doom с Vulkan API.

Настройки игры следующие:

Игра не использует более 8 ядер, даже во время загрузки ресурсов второстепенные потоки не используются игрой, между ядрами нагрузка относительно равномерная.

Asus HD 7870 DirectCU II TOP:

На высоких настройках графики если видеокарта даже и потянула бы, то не поиграть т.к. видеопамяти для работы требуется больше чем у видеокарты есть, и Vulkan API начинает выдавать слайд шоу при нехватке памяти на видеокарте.

Но в целом если настроить, то можно получить вполне приемлемую производительность в 720p разрешении со средними настройками, хотя очевидно что игре нужно больше 2 ГБ видеопамяти, чтобы работать без просадок по 0.1%.

Palit GTX 750 Ti StormX OC:

Играть было не всегда комфортно, можно сказать на грани с провалами ниже комфортной производительности, определенно нужно снижать настройки графики.

А еще пересмотрев видео я заметил что видеофайл записан с проблемами на 4:20, вероятно OBS постарался и накосячил в видео т.к. исключено что это карта захвата напортачила отработав всего 4 минуты (через софт кроме ОБС карта захвата часами без проблем записывает поток).

Возможно и другие файлы могут быть "испорчены" OBS, т.к. я все записывал на одинаковых настройках OBS.

Cyberpunk 2077 1.23 (DX12)

Данная игра выводит изображение только через DirectX 12 API, и все бы хорошо, но есть одно "но".

Стараниями Microsoft ни одно из приложений для мониторинга не может получить доступ к API DX12 в среде Windows 7, следовательно, мне ничего не остается как оценивать "играбельно" и "не играбельно", ибо у меня сейчас нет установленной Windows 10.

Я пытался подружить Win7 и Win10 в пределах одного накопителя, но Windows 10 постоянно пыталась "ломать" рядом находящуюся Windows 7, да и загрузчик Windows 10 прежде чем позволить выбрать какую операционную систему грузить, сначала загружает почти полностью Windows 10 и в случае если выбрана была Windows 7 делает лишнюю перезагрузку.

В общем было решено проверить "как есть".

Карта захвата к сожалению не передаст полностью производительность в игре, потому мне придется как то объяснять поведение игры с конкретной видеокартой.

Еще во время теста Rage 2 с видеокартой GTX 750 Ti изображение было немного в "тумане", но в Cyberpunk 2077 стало все очевидно, драйвера nVidia мне подложили ограниченный диапазон RGB, это будет отлично видно на видеозаписи ибо запись проводилась картой захвата.

Для справки, ограниченный диапазон RGB невозможно передать скриншотом из самой системы, скриншоты всегда будут в полном RGB диапазоне.

Игра в моем случае поднимала второстепенные потоки ядер только во время загрузки ресурсов, во время самой игры хватало основных 8 ядер, однако это только начало игры, в процессе игры вероятно будет использовать второстепенные потоки ибо она явно может это делать.

Asus HD 7870 DirectCU II TOP:

В целом при желании поиграть вполне можно на низких настройках в 720p разрешении, возможно что-то выйдет даже поднять из настроек, но высокие настройки графики даже на записи видео заметно что порядка 15-20 FPS всего.

Palit GTX 750 Ti StormX OC:

nVidia определенно не любит DirectX 12 в среде Windows 7, хотя вместе с GTX 750 Ti падает только игра, когда вместе с GTX 1070 вместе с игрой ловит отвал и сам видеодрайвер nVidia, в общем у меня нет возможности проверить насколько GTX 750 Ti плоха в Cyberpunk 2077.

Rust (DX11)

Самая требовательная игра к ОЗУ среди всех игр протестированных, ради этой игры мне пришлось использовать Corsair LPX Kit на 32 GB, ибо игра потребляет более 16 GB ОЗУ вместе с операционной системой.

Отмечу что 17 ГБ занятой памяти это еще "мягкий" результат, в зависимости от драйвера, фоновых приложений, игрового мира и времени игры потребление памяти способно возрастать более чем за 20 ГБ.

Немного старых скриншотов с участием тестируемой GTX 750 Ti (она еще в режиме PCI-E x4):

1) Старый драйвер (391.35), GTX 750 Ti в разгоне.

2) Актуальный на то время драйвер (466.47), GTX 750 Ti в разгоне.

Думаю ситуация с потреблением памяти более чем ясна с видеокартами на 2 ГБ памяти.

Настройки игры:

В плане использования процессора игра вполне способна загрузить более 8 ядер работой, правда в основном при загрузке ресурсов, 8 ядер и 5 потоков единовременно было замечено в использовании, однако в процессе самой игры обычно работой заняты были только основные потоки ядер.

Asus HD 7870 DirectCU II TOP:

В целом снизить настройки и можно будет спокойно играть с более высоким FPS, ничего примечательного.

Palit GTX 750 Ti StormX OC:

Аналогично как и HD 7870, только снижать настройки нужно будет гораздо сильнее.

Satellite Reign (DX11)

Эта игра у меня появилась буквально на днях, почему бы не проверить её?

Нет, игра у меня не "пиратка" и не репак, это лицензия GOG, я просто прохожу через двери не открывая их, такой забавный косяк есть в игре.

Настройки графики следующие:

Игра не трогала более 8 ядер, причем основная работа распределена между тремя ядрами, остальные занятые ядра имеют незначительную нагрузку.

Asus HD 7870 DirectCU II TOP:

Производительности видеокарты определенно достаточно для этой игры, вероятно при повышении разрешения нужно будет жертвовать сглаживанием и настройками, но в целом уровень производительности хороший, местами даже 2700X смог оказаться "бутылочным горлышком", но совсем немного так что закроем на это глаза.

Palit GTX 750 Ti StormX OC:

Уровень производительности вполне приемлемый, повышение разрешения определенно потребует снижать настройки графики.

Waifu2X (DeadSix27 5.3.3 - OpenCL/OpenCV)

Я уже делал сравнительное тестирование в данной утилите, и даже сделал гайд по использованию утилиты Waifu2X от DeadSix27.

Но драйвера сменились, видеокарта новая появилась, хоть я и буду использовать старые изображения, но результаты могут быть несравнимы в полной мере со старыми, потому старые результаты я не буду добавлять в сравнение.

Результаты

В играх HD 7870 конечно не в 2 раза быстрее оказалась чем 750 Ti, тут и уровень частот более высокий у 750 Ti сыграл роль, и оптимизации в самих играх, однако игра на Vulkan API показала максимальный разрыв в уровне производительности видеокарт в отличие от DirectX 11.

Примечателен весьма низкий 0.1% low FPS, вместе с видеокартой R9 290 на 4GB даже Phenom II x4 830 выдавал значительно более высокие результаты, причем на максимальных настройках графики, когда вместе с Ryzen 7 2700X и 2GB видеокартами 0.1% просто ужасен.

Если в играх GTX 750 Ti иногда может показать неплохие результаты, то в случае обработки изображений с помощью ИИ ситуация кардинально отличается в пользу HD 7870.

Итоги

В протестированных играх HD 7870 оказалась быстрее на ~25-50%, но в случае работы над задачей обработки изображений с помощью ИИ, старая HD 7870 оказалась почти в 2 раза быстрее чем GTX 750 Ti, и это более чем серьёзная разница учитывая что за GTX 750 Ti просят неадекватные суммы денег.

Обычная рабочая частота в играх для GTX 750 Ti оказалась на уровне около 1240 МГц, разгон позволяет получить около 1330 МГц (я не использовал данный режим работы длительное время) с падениями частоты ниже этой отметки из-за лимита мощности, что определенно не позволит даже теоретически догнать старую HD 7870.

Очевидно GTX 750 Ti абсолютно не стоит денег что просят спекулянты/продавцы.

Хотя если взять в сравнение самую худшую HD 7870, то в некоторых играх вероятно можно будет найти паритет с разогнанной GTX 750 Ti, однако настолько неудачную HD 7870 нужно еще найти чтобы GTX 750 Ti смогла её догнать местами...

Иронично лишь то, что HD 7870 показала наибольший отрыв от GTX 750 Ti в игре использующей Vulkan API, казалось бы Maxwell, архитектура 2014 года, по идее должна работать с "новомодными" API гораздо лучше старичка из начала 2012 годов, но нет, старичок показал себя лучше всего именно в новом API.

Хотя не стоит забывать про возможные проблемы с вычислительными шейдерами у GCN 1.0 (Pitcairn), AMD Radeon ProRender использовать вместе с HD 7870 не выйдет, нужна видеокарта с архитектурой GCN 1.1 (Tahiti) и выше.

Конечно можно еще сказать что HD 7870 более прожорлива в плане электроэнергии, отчасти это так, но в то же время видеокарта даже в стресс тесте потребляет энергии гораздо меньше заявленного для референса и указанного в BIOS, тем более не забываем что разница между GTX 750 Ti и HD 7870 порядка двух лет.

Причем особо отмечу горячий нрав GTX 750 Ti относительно заявленных данных для неё, несмотря на заявления в 60 Вт для референса, и 38 Вт лимит мощности в BIOS (по данным TechPowerUp), в реальности потребление видеокарты оказалась на уровне ~70 Вт, причем потребление HD 7870 оказалось на уровне ~145 Вт когда TechPowerUp говорит про лимит в 187 Вт.

По сути GTX 750 Ti почти полностью использует лимит мощности PCI-E слота равный 75 Вт, но при этом драйвер говорит что карточка потребляет всего лишь 38 Вт, это вполне может ввести в заблуждение большинство людей без технических средств для замера потребляемой мощности, ибо "на палец" никак не определить реальное потребление электроэнергии.

Раньше, когда я не имел на руках разнообразие видеокарт от разных "лагерей", для меня было странно что у подобных видеокарт nVidia запрещено поднимать лимиты мощности выше чем установлено в биосе, казалось бы 38 Вт по показаниям драйвера и TechPowerUp, но реальность более сурова чем показывают...

На это всё, благодарю за внимание.