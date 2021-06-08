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Внешний вид, предисловие и характеристики

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Начну пожалуй с внешнего вида, чтобы пройти и забыть данный раздел, как можно заметить, всё в отличном состоянии.

Алюминиевые радиаторы и чипы с двух сторон платы, ничего удивительного учитывая объёмы.

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Я не сразу заметил, но "термоинтерфейс" между чипами и радиатором представляет собой пористую липкую ленту, я очень сомневаюсь в высокой эффективности охлаждения чипов учитывая рифленую поверхность радиатора в совокупности с такой "прокладкой".

А еще можно обнаружить логотипы Intel на коробке ОЗУ, но кто смотрит на это выбирая память в каталоге товаров с красивыми маркетинговыми заявлениями производителя...

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В магазинах к счастью данную ОЗУ уже не купить (но можно купить другие модели LPX), насколько я знаю она была в продаже во времена актуальности 2ххх райзенов, собственно к 2700x она и была установлена.

С этой памятью ПК не идеально проработал несколько лет и был замещен более производительным ноутбуком с Zen2 на борту, в итоге данная память попала мне в руки и начались "веселые" приключения сразу как я обнаружил подвох...

Мне сразу сказали как появилась эта память, что LPX плохо дружит с Ryzen, в чем я собственно убедился на личном опыте.

Характеристики ОЗУ . Corsair Vengeance LPX

2x16GB DDR4 PC4-25600 Samsung OEM

2x8GB DDR4 PC4-21300 Модель CMK32GX4M2B3200C16 M378A1G43TB1-CTD Профиль XMP:

3200 MHz - 16-18-18-36 - 1.35v SPD:

2666 MHz - 19-19-19-43 - 1.2v Охлаждение Алюминиевые прессованные листы закрепленные с помощью пористой липкой ленты на чипах. Нет. Обьем модуля 16 GB 8 GB Чипы (в моём случае) Hynix

H5AN8G8NAFR-TFC

A-Die, 21 nm, 16 шт. Samsung

K4A4G085WT-BCTD

T-Die, 18 nm, 16 шт. Количество ранков 2 (Dual Rank) 2 (Dual Rank) Стоимость ~340$, 1 квартал 2019.

Я знаю лишь примерную дату покупки и примерную стоимость, данные могут быть неточными. ~94$ за 2 модуля, куплены 5 и 11 месяц 2019 года.

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Thaiphoon burner для TB1 и LPX:

Конфигурация ПК ОС Windows 7 SP1 x64 ЦП Ryzen 5 1600AF (Zen+) Системная плата Gigabyte B450M H

AMD AGESA ComboV2 1.2.0.2 (BIOS F61c) Накопители 256GB NVMe PCI-E x4 (система), 3 x 1TB SATA HDD Видеокарты MSI GeForce GTX 1070 AERO OC

Sapphire R9 290 Tri-X Драйвера nVidia 461.47

AMD 21.5.1

Проблема совместимости с Zen+

Пожалуй начнем с QVL списков совместимости с модулями ОЗУ, что предоставляет Gigabyte на системную плату (B450M H).

Моя основная ОЗУ от Samsung (M378A1G43TB1) не числится ни в одном из списков, даже для зен2 процессоров, но при этом отлично работает и разгоняется.

Другое дело Corsair LPX (CMK32GX4M2B3200C16), данный набор памяти присутствует в QVL списке совместимости для Zen 2 процессоров (не всегда указан производитель чипов), но отсутствует в списках совместимости для Zen и Zen+.

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С таким положением дел есть надежда что в паре с Zen 2 процессорами Corsair LPX будет работать адекватно, однако у меня нет Zen 2 процессора для проверки такого предположения, потому рассмотрим проблему с процессорами Zen+.

Проблема:

Думаю скриншоты более чем говорят за себя, Corsair LPX даже при 1333 MHz работает с ошибками в паре с Zen+ процессором, для особо внимательных к файлу подкачки, при частоте 2666 MHz я сделал тест как с отключенной подкачкой, так и с включенной, роли это никакой не играет...

Даже на другом ПК с R7 2700X поведение абсолютно одинаковое:

Вот так на секундочку работает T-die Samsung которую я не смог обнаружить в QVL списках совместимости.

Если честно я не смог найти параметры, с которыми бы Corsair LPX стабильно работала, но я обнаружил что с видеокартой от nVidia что-то не так...

Если бы эти случайные ошибки не влияли никак на реальную работу системы, то и проблем в принципе не было бы, я вот спокойно пишу данную статью используя Corsair LPX, браузер работает без сбоев, как и софт который я использую.

Но есть и исключения, например игра Cyberpunk 2077, в случае с видеокартой от nVidia постоянно зависает драйвер (я в этот момент не знал что данная проблем из-за драйвера nVidia, а не ОЗУ).

Т.к. игра использует DirectX 12, а разработчики софта для мониторинга под Windows 7 решили оставить без поддержки оверлея в DX12 играх, я буду выводить информацию сторонним софтом, а игра будет работать в окне.

Вот что собственно выходит если установлена видеокарта от nVidia и память Corsair LPX:

А еще из забавного я словил отвал OpenCL (и похоже еще PhysX бесполезный), решил изображение подчистить от шумов с помощью Waifu2X, а оно начало процессором обрабатывать вместо видеокарты, сказать что я был "удивлен", ничего не сказать...

Теперь с видеокартой R9 290:

Процесс создания предыдущего видео используя Corsair LPX:

И тут я решил вернуть обратно стабильную Samsung в ПК и GTX 1070, но меня ждал сюрприз.

По-хорошему всё должно работать без каких либо проблем, я вставил обратно GTX 1070 и стабильную память, чтобы показать как должно работать, а вышло что в случае Cyberpunk 2077 виноват драйвер nVidia...

Все точно так же как и в случае когда стояла Corsair LPX, даже момент падения драйвера примерно одинаков в игре, хотя использовалась ОЗУ которая работает безошибочно, причем в момент когда драйвер завис можно заметить что использовано лишь 10ГБ ОЗУ (нехватка ОЗУ исключена), причем условия воссоздал с браузером на фоне такие же как и в предыдущих случаях, это точно вина самого драйвера nVidia.

На этой ноте пожалуй завершу данный раздел, можно было бы попытаться показать еще ошибки "память не может быть read/written" с памятью от Corsair, но их крайне сложно обнаружить т.к. они крайне редко появляются, я видел это при завершении работы Windows когда не было времени сфотографировать, драйвер AMD один раз ругался так, хотя играл в Cyberpunk без проблем...

Естественно с нормальной стабильной ОЗУ таких ошибок я вообще не вижу никогда, но опустить такой факт было бы странно даже если не могу воспроизвести его для фото/скриншота.

Еще логично было бы предположить что дело в перегреве ОЗУ, однако пирометр сомневается во время прохождения теста когда ОЗУ заполнена.

Моя Samsung T-Die гораздо больше нагрев имеет (55 градусов без обдува легко во время теста памяти), так что перегрев памяти Corsair даже теоретически крайне сомнителен (фото со вспышкой, вентиляторы на самом деле вращаются).

Тесты

Раз уж разобрались какие именно проблемы вызывает Corsair LPX, самое время сделать тесты производительности в разгоне и сравнить с OEM-TB1 от Samsung, единственное что я не смогу показать стабильный разгон для LPX модулей по понятным причинам, потому буду использовать то, что работает...

При тестировании процессор работал в стоке, ОЗУ в разгоне, tRFC/tREFI (ns) в ZenTimings некорректно отображается, но зато верно отображены значения сопротивлений.

Пожалуй в пределах данной статьи будет только AIDA64 cachemem и PhotoWorxx:

Заключение

Учитывая разнообразие версий и начинок в модулях Corsair LPX, я понял лишь одно, Corsair не без помощи маркетинга заставляет пользователей за свой счёт тестировать "кривые" версии продукции...

Иначе я не могу объяснить выпуск на рынок подобной ОЗУ учитывая все факты, тем более в интернете было обнаружено некоторое количество жалоб на ОЗУ от Corsair.

Что немаловажно, на официальном сайте Corsair заявлена работа с AMD Ryzen, правда не указано какая именно версия комплекта будет работать с Ryzen, и с каким именно поколением Ryzen.

Есть надежда на Zen 2 процессоры, которые имеют поддержку некоторых версий данной модели ОЗУ, но моя OEM Samsung вообще не входит в QVL списки поддерживаемой памяти, однако работает без проблем.

Система в паре с модулями Corsair LPX вроде как работает, однако время от времени можно словить проблемы, например отвал OpenCL и PhysX с видеокартой от nVidia, а может и вовсе повезти на ошибку софта с проблемой доступа к ОЗУ.

Причем неважно один модуль установлен или оба, случайные ошибки TestMem5 в любом случае отлавливает.

Хотел я винить Corsair LPX и в падении драйвера при запуске игры Cyberpunk 2077 как обнаружил что дело вовсе не в ошибках ОЗУ, иначе никаких проблем я бы не получил перейдя обратно на стабильную Samsung в паре с GTX 1070.

В данном случае проблема была все же в драйвере nVidia, ведь с видеокартой AMD я спокойно могу играть в Cyberpunk 2077 и ничего не отваливается даже несмотря на проблемную Corsair LPX...

Технически Corsair LPX (CMK32GX4M2B3200C16) имеет ничем не хуже разгонный потенциал чем OEM Samsung T-die (M378A1G43TB1-CTD), при частоте в 3400 MHz память T-die уже не запускается с CL16, а Corsair LPX спокойно стартует и работает при CL16, но случайные ошибки при работе Corsair LPX с Zen+ не позволяют мне выяснить потолок разгона в паре с моим процессором.

Причем никакие вариации сопротивлений/таймингов/напряжений не привели к успеху, я говорю вообще про все варианты использованные включая те, что "за кадром" остались.

Пока я не могу позволить себе Zen 2 процессор, возможно с Zen 2 Corsair LPX заработает адекватно, но мне остается только искать параметры при которых данная ОЗУ сможет работать стабильно в паре с Zen+, возможно такие параметры будут найдены и тогда выйдет статья по этому поводу.

А на этом всё, благодарю за внимание.