Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
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Предисловие
Как-то заказывал я HDMI разветвители, и добавил заодно USB-хаб в заказ т.к. стоимость доставки была фиксированная, по сути USB-хаб мне обошелся в ~5.4$ если не учитывать стоимость доставки (~3.3$) которая общая на весь заказ.
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В заголовке я указал стоимость около 10$, однако эта стоимость если заказывать только USB-хаб у разных продавцов на момент 01.07.2021, в моём же случае USB-хаб обошелся значительно дешевле.
Доставка правда длилась месяца два, но в целом все приехало как положено.
Ссылка на продавца: ( https://aliexpress.ru/store/804033 )
Ссылка на USB 3.0-хаб: ( https://aliexpress.ru/item/4001045288586.html )
Ссылки на HDMI разветвители смотреть в обзоре HDMI разветвителей.
Обзор
Сама плата упакована в антистатический пакет, любители литературной вселенной SCP наверняка приметят круглый знак с тремя стрелками, что присутствует на подобных пакетах, правда это альтернативный символ чувствительной техники к электростатическим разрядам.
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Из начинки кварц на 25 МГц, SPI флешка на 4 Мбит XT25F04B, основную работу делает контроллер от VIA в лице VLI VL805-Q6, а преобразованием питания занят Techcode TD5830B, но он не занимается питанием USB портов.
Еще можно заметить развязку между контроллером и сигнальными линиями USB портов в виде керамических конденсаторов, это хорошо, а еще универсальность платы, на ней есть разводка для подпайки как Molex, так и SATA гнезда питания.
На плате есть наклейка со ссылкой на драйвера...
Конечно же по ссылке все на китайском, но это не проблема.
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Главная проблема в том, что на сайте требуют "местную" валюту для скачивания в размере 5 единиц, в общем классический развод, это не наш метод.
На ресурсе www.via-labs.com есть и описание контроллера с блок-схемой, и характеристики:
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А в разделе поддержки и сами драйвера:
Вот так легко и без развода на деньги, всегда следует в первую очередь использовать официальные ресурсы.
Тесты
Платформа Socket 754 DDR1 PCI-E v1.0:
Для тестов я собрал старую систему в Micro-ATX формате, но адаптер мне не удалось подключить из-за размеров корпуса, потому я пришел к старому доброму PCI-E райзеру.
Жесткий диск естественно я взял из другого ПК, как можно заметить, я не церемонился и просто перекинул шлейф из одной системы в другую.
Пару слов про Windows 7 x64 что установлена на жестком диске, я даже не помню когда и на каком ПК она устанавливалась, этот HDD я подключаю просто везде где есть IDE чтобы не тратить время на установку лишний раз...
При первом запуске ОС начала настройку, и один драйвер она не нашла у себя в хранилище, вероятно это USB 3.0 контроллер китайский.
После перезагрузки только одно устройство без драйвера оказалось, и это как раз китайский USB 3.0 контроллер, а сам ПК состоит из одноядерного семпрона и 2ГБ ОЗУ, PCI-Express версии 1.0, как и положено для времен данной платформы.
Процесс установки драйвера продлился несколько минут на такой старой системе.
Вот наконец и пришел черед тестов, из которых отчетливо видна нехватка производительности системы в целом, разгон позволяет примерно 10% сверху выжать, в любом случае скорости определенно выше, чем можно достичь с USB 2.0.
А еще сама флешка хоть и быстрая, но её предел недалеко от достигнутых результатов, наверняка я не смогу выжать из хаба максимальные его скорости с тем что у меня есть...
Платформа Socket AM4 DDR4 PCI-E v3.0:
В этот раз обойдемся без райзера т.к. основная система собрана в полноценном ATX корпусе.
Адаптер я оставил без дополнительного питания, он без проблем определился и драйвера установились, однако на саму флешку питание не поступало, ибо порты USB берут питание только от гнезда доп. питания, но все же было интересно.
Хотя я и не обратил внимание на старой системе 754 сокета, но на текущей AM4 системе контроллер отлично определяется и работает без особых драйверов от VIA в пределах "биоса".
В случае AM4 сам по себе процессор имеет в себе как северный так и южный мост, но производители системных плат занимают 4 линии PCI-Express версии 3.0 (4.0) дополнительным внешним южным мостом (в моем случае B450).
Все бы хорошо, но внешний чипсет может предоставить PCI-Express версию ниже чем предоставляет процессор, в случае B450 слоты PCI-Express будут работать максимум в режиме 2.0, впрочем, адаптер как раз и рассчитан на версию PCI-E 2.0.
Чтобы получить доступ к USB 3.0 от чипсета B450 мне пришлось подключать колодку внешнего USB3.0 к системной плате т.к. все USB 3.0 гнезда на задней панели Gigabyte B450M H разведены от процессора.
Итоги
Пожалуй начнем раздел со сводной таблицы:
|Платформа AM4 (Ryzen 7 2700X, B450), Apacer AH355 Black
|.
|USB контроллер VIA
Kebidumei USB 3.0
|USB контроллер
SOC R7 2700X
|USB контроллер во внешнем B450
|Загрузка ЦП при тесте
|~0%
|~0%
|~0%
|Подключение
PCI-Express
|От B450, v2.0 x1
100 MHz (500 MB/s)
|Внутренняя шина.
|От SOC 2700X v3.0 x4
100 MHz (~4 GB/s)
|Средн. скорость чтения.
|144.1 MB/s
0%
|143.1 MB/s
-0.7%
|141 MB/s
-1.47% (-2.15%)
|Платформа s754 (Sempron 3000+, nForce 6100-405), Apacer AH355 Black
Kebidumei USB 3.0
|.
|Система без разгона
|Разгон ЦП +33%
|Разгон PCI-E
|Частота ЦП/ОЗУ
|1800 / 400 MHz
|2390 / 435 MHz
|2390 / 435 MHz
|Latency FWD
|61.5 ns. (0%)
|54.8 ns. (-10.8%)
|54.7 ns. (-10.8%)
|Загрузка ЦП при тесте
|100%
|100%
|100%
|Подключение
PCI-Express
|От nForce 6100-405
100 MHz (250 MB/s)
|От nForce 6100-405
110 MHz (275 MB/s)
|Средн. скорость чтения.
|104.7 MB/s
0%
|107.6 MB/s
+2.77%
|115.2 MB/s
+7.06% (+10%)
В случае AM4 платформы китайский USB 3.0 хаб ничем не уступает встроенному в процессор, однако USB от внешнего чипсета B450 показал самые худшие результаты, и это притом что сама флешка работает на пределе.
Чипсет B450 хоть и разделяет пропускную способность между SATA, USB и китайским хабом, но сидит он на шине PCI-E версии 3.0 шириной x4 с общей пропускной способностью почти 4 ГБ/с, и это крайне неприятно что USB контроллер в B450 чипсете показал уверенно более низкие скорости чем контроллер в процессоре и хаб на основе VIA.
Перейдем к старой системе на сокете 754, это к слову первая настольная платформа на рынке со встроенным контроллером памяти в процессоре, и данный нюанс с КП позволяет без серьезных проблем до сих пор использовать данную систему в паре с x64 Windows Vista/7/8/10, возможно и Windows 11 если там не сменили ядро на котором основаны все перечисленные версии Windows.
Разумеется старый чипсет с 1 ядром и DDR1 не позволили выжать максимум из флешки, однако 100 МБ/с гораздо выше возможностей USB 2.0, и по сути польза от USB 3.0 контроллера в настолько старой системе хоть и сомнительна, но есть.
Разгон старой системы позволил выжать более стабильные скорости и еще 10% сверху включая разгон шины PCI-E.
Теоретически можно было конечно заполнить все USB порты у китайского хаба, но у меня нет столько быстрых флешек чтобы в этом был смысл, общая скорость в любом случае не сможет превысить скорость PCI-Express шины к которой подключен хаб.
Китайский хаб в лице "Kebidumei 4 порта USB 3, 0 PCI-e" определенно полезная вещь, особенно при нехватке USB портов, да и вообще лучше уж помрет китайский хаб за 10$ чем системная плата в случае непредвиденных обстоятельств...
На этом все, благодарю за внимание.
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