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Предисловие

Заказывались разветвители аж два месяца назад (в апреле, на момент прибытия посылки уже настал конец июня), в общей сумме на два разветвителя было потрачено чуть менее ~10$ без учета стоимости доставки.

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У других продавцов можно с бесплатной доставкой найти разветвители по ~4.5$ за штуку, однако я выбрал продавца с платной доставкой т.к. при заказе нескольких позиций стоимость доставки оставалась неизменной, кто заказывал пачкой разную электронную мелочь добавляя множество позиций в один заказ, наверняка поймут почему я выбрал платную доставку.

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Ссылка на продавца: ( https://aliexpress.ru/store/804033 )

1x2 сплиттер (большой): ( https://aliexpress.ru/item/4000262287086.html - не рекомендую, подробности в разделе "Обзор" )

Full HD 1080p (маленький): ( страница товара была удалена за время пока товар доставлялся, такой же на вид у данного продавца - https://aliexpress.ru/item/32962022497.html )

P.S. Есть и за 2$ разветвители, однако их я обошел стороной т.к. они пассивные и могут быть проблемы при эксплуатации из-за слабого сигнала.

Обзор

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Упаковка посылки была более чем достойная:

Вот и долгожданные сплиттеры...

Инструкция была до безобразия помята, сначала все страницы сфотографировал, а на следующий день во время попыток собрать из фото что-то внятное я вспомнил что у меня есть сканер...

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Особое внимание заслуживает строчка в которой просят вставлять/извлекать провода с осторожностью (нежностью).

Маленький пластиковый сплиттер довольно маркий, наверное поэтому бабушки не снимали пленку с новых пластиковых вещей...

Большой сплиттер уже гораздо приятнее, сделан из железа и покрашен матовой краской, совсем другие ощущения когда берешь в руки, и не боишься что на корпусе будут назойливые пятнистые следы от пальцев.

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Входы и выходы различаются только гнездом питания, но все они требуют 5в, нельзя просто так взять, и подключить "круглый" 12в.

Первый в разборку пошел пластиковый вариант, мне было достаточно одной плоской отвертки и 10 секунд времени, чтобы разобрать это изделие.

Внутри меня поджидал вездесущий MacroSilicon, причем в двух экземплярах, я ничего против не имею, они отличные чипы выпускают за свою стоимость.

Главный процессор MS9332, вспомогательный MS8005, питание 3.3в обеспечивает старый добрый AMS1117.

Пожалуй ничего интересного больше нет в маленьком адаптере с пластиковым корпусом, потому перейдем к более серьезному варианту.

Если честно, я давно не видел корпусов из железа в подобных вещах, особенно из китая и дешевле 5$, в лучшем случае из алюминиевого сплава попадалось...

На этот раз уже в качестве основы чип от Lontium в лице LT86102SX, по размерам корпуса и количеству выводов он определенно "жирнее" чем Macrosilicon, но даст ли это ему преимущества в работе?

Рутинной работой заправляет непонятный CMS8S5880 2046CNL, рядом можно заметить сбитый конденсатор с посадочного места, хотя сплиттер работает и ладно, а питанием все тот же AMS1117.

Забавно что Lontium Semiconductor настолько проприетарная, что запрещают как либо использовать любую информацию из даташита на микросхему.

Весьма неприятная контора попалась, в следующий раз точно буду обходить стороной данный сплиттер с микросхемой от Lontium Semiconductor, тем более они даже блок-схему не показали в даташите (вернее показали, квадратик и три стрелочки с подписями HDMI).

Это все равно что надеть золотые трусы под джинсы и пойти на улицу демонстрировать эти самые золотые трусы не снимая джинсы, но при этом запрещать окружающим как либо говорить о тебе и делать записи, в общем Lontium Semiconductor бррр...

Проверка в деле

Сплиттер на основе MacroSilicon прекрасно себя показал в работе, даже без дополнительного питания свою работу выполнял уверенно, разве что светодиоды светились в половину яркости.

А вот сплиттер на основе Lontium показал себя не лучшим образом, без дополнительного питания он отказался выполнять свои прямые обязанности.

С разрешением 3840x2160 справились оба разветвителя, в остальном ничего примечательного, все работает как положено.

Выводы

Оба разветвителя свои задачи выполнили, но разветвитель на основе MacroSilicon оказался лучше.

MacroSilicon не скрывается как преступник свершивший преступление, вполне открыто публикует диаграммы своих изделий, характеристики подробные.

В то же время Lontium Semiconductor мало того что скрывает диаграммы своих устройств, так еще запрещает как либо использовать любую информацию из даташитов на свои устройства, это просто отвратительно.

Я крайне не рекомендую покупать разветвитель на основе Lontium Semiconductor, тем более он отказался работать без дополнительного питания, когда разветвитель основанный на MacroSilicon спокойно работал без дополнительного питания.

Пожалуй основным моим разветвителем будет в пластиковом корпусе который основан на MacroSilicon, он и компактнее, и терпит если забыть подключить питание, и светодиоды приятнее для глаз, корпус можно и стерпеть что будет постоянно "грязный".

Мой выбор в итоге это пластиковая коробочка с MacroSilicon внутри:

На этом все, благодарю за внимание.