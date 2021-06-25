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Обзор

Данный переходник был не основной целью заказа, однако я решил не обходить стороной данную вещицу, стоит она в районе ~1.85$, покупалась здесь: ( https://aliexpress.ru/item/1005002636879373.html ).

Продавец не с лучшей репутацией если честно сказать, однако меня это не остановило: ( https://aliexpress.ru/store/3427002 )

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На момент написания статьи лишь 3 заказа у данного лота на AliExpress:

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Можно было конечно взять у продавца с большим количеством продаж, но как уже говорилось эта вещь не основное что я заказывал, и была добавлена в заказ просто потому что она мне определенно будет полезна.

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Из упаковки обычный пакетик, ничего примечательного с первого взгляда, однако я заметил не пропаянный резистор индикатора:

По разводке платы можно заметить что разведены все 4 линии PCI-Express, причем обращаю внимание, это не контроллер, а простой переходник, SATA накопители работать в таком переходнике не будут.

А вот с чем действительно могут возникнуть проблемы, так это с опрессовкой втулки в нужное отверстие, без надфиля это прямая дорога к поломке чего нибудь.

Однако можно просто прикрутить винтом комплектным, но в таком случае SSD будет установлен под наклоном небольшим, что не есть хорошо, хотя в случае 2280 размера оно будет и так работать.

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Но у меня есть надфили подходящие, я попытался все же увеличить отверстие и запрессовать втулку, как можно заметить, получилось у меня это не лучшим образом, в схватке прочности победил текстолит...

Но это не помешало мне оставшуюся половинку втулки запрессовать и закрепить супер клеем.

Хм, а что если эту втулку изначально нужно было разломать на две части и использовать половинки...

Практическое применение

Использовать для проверки переходника буду проблемный SSD от KingSpec (-= ссылка =-), он буквально на днях начал создавать серьезные проблемы при использовании, а так же полностью исправный Samsung 970 PRO.

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Тут никаких сложностей не возникло, просто подключил в x16 слот и все сразу заработало, светодиод горит, непонятно только правильно ли светодиод работает ибо я не видел как оно должно работать, но мне это не важно.

Хотя мне повезло застать момент когда операционная система решила добить проблемный SSD проверками (но это для другой статьи материал), и судя по всему индикатор на переходнике работает как положено, правда я немного удивлен как системная плата от ASRock терпит данный SSD и не зависает даже...

Но могут возникнуть сложности при подключении в закрытый x1 слот PCI-E:



Но и эта проблема прекрасно решается если применить райзер который вовсе для майнинга создавали изначально...

Samsung 970 PRO так же прекрасно без лишних телодвижений работает, правда не стоит ожидать высоких скоростей с x1 PCI-E версии 1.0:

Разумеется можно и в качестве загрузочного накопителя использовать SSD в таком переходнике, но тут есть одно НО, прошивка системной платы должна уметь работать с конкретным NVMe SSD, старые платы такой поддержки в биосе не имеют, но это не мешает использовать накопители в операционной системе.

Выводы

Несмотря на откровенный брак (резистор наперекосяк запаянный), переходник прекрасно справляется со своей задачей.

Есть конечно проблемы с опрессовкой втулки за которую нужно закреплять SSD, у меня она просто разломалась несмотря на увеличенное отверстие надфилем, но половинку я таки запрессовал и она выполняет свою задачу по удержанию SSD на месте.

В x1 PCI-E слот данный переходник не установить, если конечно слот закрытый, открытые слоты далеко не во всех системных платах установлены потому без райзера x1 -> x16 не обойтись в таких случаях.

В остальном я не заметил никаких проблем, дешево и сердито в общем, переходник определенно пополняет мою коллекцию полезных мелочей.

На этом все, благодарю за внимание.